વારાણસીમાં નમો ઘાટ પર એર શો, PM મોદીએ નિહાળ્યા ફાઈટર પ્લેનના દિલધડક કરતબો
રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, એર શોમાં ભારતીય વાયુસેનાની વીરતા અને શક્તિનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું.
Published : October 25, 2026 at 4:20 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે વારાણસીના નમો ઘાટ ખાતે 'એર ફોર્સ ડે એરિયલ ડિસ્પ્લે-2026' નિહાળ્યું હતું. ભારતીય વાયુસેનાની 94મી વર્ષગાંઠની ઉજવણીના ભાગરૂપે આયોજિત આ કાર્યક્રમ 'વિંગ્સ ઓવર ગંગેસ' થીમ પર આધારિત હતો.
આ ભવ્ય એર શોમાં તેજસ, લાઈટ કોમ્બેટ હેલિકોપ્ટર (LCH) 'પ્રચંડ', SU-30MKI અને રાફેલ જેવા લડાયક વિમાનોની સાથે પરિવહન વિમાનો પણ સામેલ હતા. ભારતીય નૌકાદળ અને ભારતીય સેનાના વિમાનોએ પણ તેમાં ભાગ લીધો હતો, જે સંયુક્ત કામગીરીનું પ્રદર્શન હતું. આ ઉપરાંત, ભારતીય વાયુસેનાની અગ્રણી પ્રદર્શન ટીમો 'સૂર્ય કિરણ એરોબેટિક ટીમ' અને 'સારંગ હેલિકોપ્ટર ડિસ્પ્લે ટીમ' પણ આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ હતી. આ પ્રદર્શનમાં સચોટ ઉડાન કૌશલ્ય, ઉત્તમ તાલમેલ અને ઓપરેશનલ શ્રેષ્ઠતા જોવા મળી હતી.
ત્રણ દિવસીય કાર્યક્રમના સમાપન દિવસે, વડાપ્રધાન મોદીની સાથે સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે પણ આ એર શો નિહાળ્યો હતો.
Varanasi air show…Magnificent! https://t.co/nc1c5psdt8— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2026
આ કાર્યક્રમના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડતા સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે કહ્યું કે, આ એર શોએ ભારતીય વાયુસેનાની વીરતા અને શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું છે.
નમો ઘાટ જતા માર્ગ પર વડાપ્રધાન મોદીએ એક રોડ-શો યોજ્યો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. રોડ-શો દરમિયાન, રસ્તાની બંને બાજુએ લોકોની વિશાળ ભીડ એકત્ર થઈ હતી અને તેમણે વડાપ્રધાનનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું. ભાજપના કાર્યકરોએ રાષ્ટ્રીય ત્રિરંગો અને પક્ષના ધ્વજ લહેરાવીને વડાપ્રધાન મોદીનું અભિવાદન કર્યું હતું.
આ પહેલાં, વડાપ્રધાને પોતાના સંસદીય મતવિસ્તાર વારાણસીમાં 'અરવિંદ લિમિટેડ'ના નવા વસ્ત્ર ઉત્પાદન એકમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું.
આ એકમ ભારતની કાપડ અને વસ્ત્ર ઉત્પાદન ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત કરવા તેમજ આ ક્ષેત્રમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
આધુનિક ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું આ એકમ રોજગારીની નોંધપાત્ર તકો ઊભી કરશે, ખાસ કરીને મહિલાઓ માટે, અને આ ક્ષેત્રની આર્થિક પ્રગતિમાં યોગદાન આપશે.
વડાપ્રધાને આ એકમમાં કામ કરતી મહિલા કર્મચારીઓ સાથે વાતચીત પણ કરી હતી. આ પ્રસંગે તેમની સાથે ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ અને મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પણ ઉપસ્થિત હતા.
આ ઉદ્ઘાટન એ બાબતને પણ રેખાંકિત કરે છે કે ઉત્તર પ્રદેશ ઔદ્યોગિક રોકાણ અને ઉત્પાદન-આધારિત વિકાસ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સ્થળ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. વૈશ્વિક ગ્રાહક આધાર હોવો એ વાતનો પુરાવો છે કે વારાણસીમાં નિર્મિત ઉત્પાદનો વિશ્વભરમાં પહોંચશે. મુખ્યત્વે મહિલાઓના નેતૃત્વ હેઠળની પહેલ હોવાથી, તે મહિલા-સંચાલિત વિકાસનું એક સશક્ત પ્રતીક છે.
વારાણસીથી, પ્રધાનમંત્રી ઓડિશા જશે, જ્યાં તેઓ સાંજે લગભગ 4:45 વાગ્યે ભુવનેશ્વરમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ડેટા સેન્ટર અને સાયબર સુરક્ષા તાલીમ સંસ્થાનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ પ્રસંગે તેઓ ઉપસ્થિત જનમેદનીને સંબોધન પણ કરશે.
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