દેશના ઘણા શહેરોમાં AQI દિલ્હીથી પણ ખરાબ હાલતમાં, ટોપ-100 પ્રદૂષિત શહેરોમાં મોટાભાગના ભારતના
પરાળ સળગાવવાથી નીકળતો ધુમાડો અને ફટાકડાના સંયુક્ત પ્રભાવને કારણે શ્વાસ લેવો મુશ્કેલ બન્યો છે; અમૃતસર, ભટિંડા અને શ્રી ગંગાનગરમાં હવા ઝેરી બની ગઈ છે.
Published : November 9, 2026 at 3:28 PM IST
હૈદરાબાદ (EB પ્રાઇમ ટીમ): જેમ જેમ ઠંડીની સીઝન શરૂ થાય છે, તેમ તેમ ભારતના ઘણા શહેરોમાં હવાની ગુણવત્તા બગડવા લાગે છે. દર વર્ષે, વાયુ પ્રદૂષણ જીવલેણ સ્તરે પહોંચી રહ્યું છે. દેશના વિવિધ શહેરોમાં 'એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ' (AQI) માં થયેલા ઘટાડા માટે મુખ્યત્વે દિવાળી દરમિયાન ફટાકડા ફોડવા અને ખેતરોમાં પરાળ સળગાવવા જેવી બાબતો જવાબદાર છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, કોઈ શહેરનો AQI જેટલો ઊંચો હોય, તેટલી જ હવાની ગુણવત્તા ખરાબ હોય છે. જેના કારણે શ્વાસ લેવો વધુને વધુ જોખમી બની જાય છે.
વિશ્વભરના શહેરોમાં હવાની ગુણવત્તા પર નજર રાખતા પ્લેટફોર્મ 'AQI.in' ના ડેટા પરથી જાણવા મળે છે કે દિવાળી પછીની સવારે, માત્ર દિલ્હીમાં જ નહીં પરંતુ ભારતના અન્ય ઘણા શહેરોમાં પણ હવાની ગુણવત્તામાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. તેમના અહેવાલ મુજબ, દિવાળીના તહેવાર પછી 9 નવેમ્બરના રોજ, શ્રી ગંગાનગર, ભટિંડા, ફરીદકોટ અને અમૃતસર જેવા શહેરોમાં રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી કરતાં પણ વધુ પ્રદૂષણ નોંધાયું હતું. નીચે આપેલું કોષ્ટક સૌથી વધુ પ્રભાવિત 10 શહેરોમાં વાયુ પ્રદૂષણની ગંભીરતા દર્શાવે છે.
#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) in the area around Mathura Road and Bhairon Marg is 392, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board). (Visuals shot around 01:45 pm) https://t.co/yhtVTPOvVJ— ANI (@ANI) November 9, 2026
|શહેરો
|AQI
|હવા શ્રેણી
|શ્રીગંગાનગર
|741
|જોખમી
|અમૃતસર
|600
|જોખમી
|ફરીદકોટ
|574
|જોખમી
|ભટિંડા
|519
|જોખમી
|સિરસા
|438
|જોખમી
|ભિવાની
|427
|જોખમી
|હિસાર
|400
|જોખમી
|બદાઉન
|374
|જોખમી
|સોનીપત
|340
|જોખમી
|દિલ્હી
|253
|ગંભીર
AQI ના આ આંકડા સોમવારે સવારે લગભગ 11 વાગ્યે નોંધવામાં આવ્યા હતા. તે સમયે, દિલ્હીમાં હવાની ગુણવત્તા અન્ય શહેરોની સરખામણીમાં પ્રમાણમાં સારી હતી. નવી દિલ્હીમાં AQI 253 નોંધાયો હતો, જે સ્વાસ્થ્ય પર થતી અસરની દ્રષ્ટિએ 'ગંભીર' શ્રેણીમાં આવે છે. જેમ જેમ દિવસ આગળ વધે છે, તેમ આમાંના કેટલાક શહેરોમાં હવાની ગુણવત્તામાં થોડો સુધારો થઈ શકે છે. કોષ્ટકમાં આપેલો ડેટા ચોક્કસ સમયે અમુક શહેરોની AQI સ્થિતિ દર્શાવે છે.
અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ 8 નવેમ્બર દિવાળીની રાત્રે AQI 366 સુધી પહોંચી ગયો હતો. જોકે તેમાં બાદમાં સુધારો થયો હતો અને બપોરે 3 વાગ્યાની સ્થિતિમાં તે ઘટીને 110 સુધી પહોંચી ગયો હતો.
According to a report by the Commission for Air Quality Management (CAQM) covering the period up to November 8, 2026, a total of 4,459 incidents of stubble burning have been recorded in Punjab. Physical inspections were conducted at 2,998 of these sites, with evidence of stubble burning confirmed at 1,310 locations. The report indicates that environmental compensation has been imposed in 1,228 of these cases. A total fine of Rs 62.55 lakh has been levied, of which Rs 32.60 lakh has already been recovered. Furthermore, 884 FIRs have been registered under Section 223 of BNS, and 'red entries' have been made in the land records of 1,017 farms. Additionally, prosecution proceedings have been initiated against 18 nodal officers under Section 14 of the CAQM Act. At the district level, Tarn Taran has reported the highest number of stubble-burning incidents, with 654 cases. This is followed by Ferozepur with 592 cases, Sangrur with 488, Bathinda with 406, and Patiala with 288. Evidence of stubble burning was found at 306 locations in Tarn Taran and 247 locations in Ferozepur.— ANI (@ANI) November 9, 2026
વિશ્વના સૌથી વધુ પ્રદૂષિત 100 શહેરોમાંથી મોટાભાગના ભારતમાં છે: હવાની ગુણવત્તાના આધારે વિશ્વના સૌથી વધુ પ્રદૂષિત શહેરોની યાદીમાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય શહેરોનો સમાવેશ થાય છે. ભારત ઉપરાંત, પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનનું લાહોર શહેર પણ પ્રદૂષિત શહેરોમાં ગણાય છે. ભારતના સૌથી વધુ પ્રદૂષિત 20 શહેરોમાંથી મોટાભાગના પંજાબ અને હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા છે.
હવાની ગુણવત્તાની કેટેગરી: આપણે જે હવા શ્વાસમાં લઈએ છીએ તેને તેની ગુણવત્તાના આધારે છ કેટેગરીઓમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે: સારી (Good), મધ્યમ (Moderate), નબળી (Poor), અસ્વાસ્થ્યપ્રદ (Unhealthy), ગંભીર (Severe) અને જોખમી (Hazardous). ચાલો આ કેટેગરી વિશે વિગતવાર જાણીએ. દેશના સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ (CPCB)ની માર્ગદર્શિકા મુજબ 400થી વધુના એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI)ને 'ગંભીર' (Severe) શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવે છે, જ્યારે અહીં દર્શાવવામાં આવેલી છ શ્રેણીઓ 'AQI.in' દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી વ્યાખ્યાઓ પર આધારિત છે.
'સારી' એટલે સૌથી શ્રેષ્ઠ હવાની ગુણવત્તા: આ હવા સૌથી શુદ્ધ માનવામાં આવે છે અને તેમાં બીમારી નોતરી શકે તેવા હાનિકારક તત્વો હોતા નથી. વ્યક્તિ સ્વાસ્થ્યને કોઈ પણ જોખમ વિના બહારની પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈ શકે છે. આ શ્રેણી માટે AQIની મર્યાદા 0 થી 50 છે.
'મધ્યમ' : 51 થી 100ની વચ્ચેના AQI સાથે, હવાની ગુણવત્તા સામાન્ય રીતે સ્વીકાર્ય ગણાય છે; જો કે, સંવેદનશીલ વ્યક્તિઓ અથવા પહેલેથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો માટે તે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
'ખરાબ': 'ખરાબ' શ્રેણીમાં આવતી હવા સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક માનવામાં આવે છે. તે શ્વસન સંબંધી સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો માટે તકલીફો વધારી શકે છે. આ શ્રેણી માટે AQI 101 થી 150 ની વચ્ચે હોય છે.
'અસ્વાસ્થ્યપ્રદ' : 151 થી 200 ની વચ્ચેના AQI સ્તરવાળી આ હવા બાળકો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને વૃદ્ધો માટે જોખમી છે. આ જૂથોના લોકો માટે ઘરની બહાર પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોખમી બની શકે છે.
'ગંભીર' : 201 થી 300 ની વચ્ચેના AQI સ્તરવાળી આ હવા સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત જોખમી માનવામાં આવે છે. લાંબા સમય સુધી આવી હવામાં રહેવાથી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે અને શરીરના મહત્વપૂર્ણ અંગોને નુકસાન પહોંચી શકે છે.
'ખતરનાક' : આ સૌથી ખરાબ શ્રેણી છે, જેમાં AQI સ્તર 301 થી ઉપર હોય છે. તે અત્યંત જોખમી છે અને જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં, નિષ્ણાતો લોકોને ઘરની અંદર રહેવાની અને લાંબા સમય સુધી બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપે છે.
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