એર માર્શલ આશુતોષ દીક્ષિત ભારતીય વાયુસેનાના નવા ચીફ નિયુક્ત
એર માર્શલ આશુતોષ દીક્ષિત વર્તમાનમાં વાઇસ ચીફ ઓફ ધ એર સ્ટાફ છે, તેમની પાસે કેટલાક એરક્રાફ્ટ ઉડાવવાનો અનુભવ છે.
Published : October 6, 2026 at 7:34 PM IST
નવી દિલ્હી: એર માર્શલ આશુતોષ દીક્ષિતને ઇન્ડિયન એરફોર્સ (IAF)ના નવા ચીફ બનાવવામાં આવ્યા છે. તે ભારતના 29મા ચીફ ઓફ ધ એર સ્ટાફ હશે, તેમની નિયુક્તિ 31 ઓક્ટોબર, 2026 બપોરથી લાગુ થશે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે એક X પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, તે એર ચીફ માર્શલ અમરપ્રીત સિંહની જગ્યા લેશે, જે 31 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ રિટાયર થઇ રહ્યા છે.
એર માર્શલ આશુતોષ દીક્ષિત વર્તમાનમાં વાઇસ ચીફ ઓફ ધ એર સ્ટાફ તરીકે કામ કરી રહ્યા છે, તેમની પાસે મિરાજ-2000, MiGના વેરિએન્ટ, HPT-32, An-32, એવરો, કિરણ, જગુઆર, IL-78, હૉક અને તેજસ સહિત કેટલાક એરક્રાફ્ટ ઉડાવવાનો અનુભવ છે.
The Government has appointed Air Marshal Ashutosh Dixit, PVSM, AVSM, VM, VSM, presently serving as Vice Chief of the Air Staff, as the 29th Chief of the Air Staff, in the rank of Air Chief Marshal, with effect from the afternoon of October 31, 2026. He will succeed Air Chief Marshal Amar Preet Singh, who superannuates on October 31, 2026. An Experimental Test Pilot and Qualified Flying Instructor with over 3,500 hours of flying experience, Air Marshal Dixit has held key operational and strategic appointments, including CISC, HQ IDS and AOC-in-C, Central Air Command— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 6, 2026
તે એક એક્સપેરિમેન્ટલ ટેસ્ટ પાયલોટ અને ક્વોલિફાઇડ ફ્લાઇંગ ઇન્સ્ટ્રક્ટર છે. પોતાના લગભગ ચાર દાયકાની સર્વિસ કરિયર દરમિયાન, તે કેટલાક ઓપરેશન અને એક્સરસાઇઝમાં એક્ટિવ રીતે સામેલ રહ્યા છે, જેમ કે ઓપરેશન સફેદ સાગર,ઓપરેશન રક્ષક, કોપ-ઇન્ડિયા અને ઓપરેશન સિંદૂર. એર માર્શલ દીક્ષિતને ફોર્સમાં સ્વદેશી LCA તેજસ અને બીજા સ્વદેશી એરક્રાફ્ટ પ્રોજેક્ટ્સને આગળ વધારવા માટે જાણીતા છે, તેમને સરકારની આત્મનિર્ભર પહેલને આગળ વધારવાની આશા છે.
એર માર્શલ દીક્ષિતને 6 ડિસેમ્બર 1986ના રોજ IAFની ફાઇટર સ્ટ્રીમમાં કમિશન મળ્યું હતું અને તે નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી, ડિફેન્સ સ્ટાફ સર્વિસ કોલેજ (બાંગ્લાદેશ) અને નેશનલ ડિફેન્સ કોલેજના વિદ્યાર્થી રહ્યા છે, જેમણે 3500 કલાકથી વધુ ઉડાનનો અનુભવ છે.
પોતાાની કરિયર દરમિયાન, એર માર્શલ આશુતોષ દીક્ષિતે કેટલાક મહત્ત્વના ફીલ્ડ અને સ્ટાફ પદો પર કામ કર્યું છે, તેમણે વેસ્ટર્ન સેક્ટરમાં એક ફ્રન્ટ લાઇન ફાઇટર એર બેઝ અને સર્ધન સેક્ટરમાં એક મુખ્ય ફાઇટર ટ્રેનિંગ બેઝની કમાન સંભાળી. અલગ અલગ ભૂમિકાઓમાં આ એર ઓફિસરના યોગદાનથી ભારતીય વાયુસેનાની ઓપરેશનલ ક્ષમતા સારી થઇ છે.
તેમની સારી અને ખાસ સેવા માટે તેમણે 2006માં વાયુ સેના મેડલ, 2011માં વિશિષ્ટ સેવા મેડલ, 2023માં અતિ વિશિષ્ટ સેવા મેડલ અને 2026માં પરમ વિશિષ્ટ સેવા મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે.
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