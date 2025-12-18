ETV Bharat / bharat

એર ઇન્ડિયાએ મુસાફરોને આપી મોટી ચેતવણી, જાણો શું કર્યો આગ્રહ

શિયાળા દરમિયાન ધુમ્મસના કારણે ટ્રેન, વિમાન અને અન્ય વાહનોના સંચાલનમાં નોંધપાત્ર અવરોધ ઉભો થાય છે. વિઝિબિલિટી ઓછી હોવાના કારણે જોખમ વધી જાય છે.

સાંકેતિક તસ્વીર
સાંકેતિક તસ્વીર (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 10:00 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: શિયાળા દરમિયાન ધુમ્મસના કારણે એર ઇન્ડિયાએ મુસાફરોને આગામી કેટલાક દિવસો દરમિયાન ફ્લાઈટ સંચાલનમાં વિક્ષેપને લઈને એક ચેતવણી જાહેર કરી છે. ખાસ કરીને દિલ્હી અને ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતના કેટલાક એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ સંચાલનની કામગીરીમાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.

એરલાઈને જણાવ્યું છે કે, ઓછી વિઝિબિલિટીના કારણે ફ્લાઇટ્સમાં વિલંબ અથવા ફ્લાઈટ રદ થઈ શકે છે. જેની અસર તેના સમગ્ર નેટવર્ક પર પડી શકે છે. બુધવારે X પર અપાયેલી માહિતીમાં એર ઈન્ડિયાએ જણાવાયું છે કે, મુસાફરોએ એરપોર્ટ જતા પહેલા તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસે.

મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે, તેઓ તેમની મુસાફરીનું વધુ સારી રીતે આયોજન કરવા માટે અપડેટ્સ માટે નિયમિતપણે એરલાઇનની સત્તાવાર વેબસાઇટ તપાસે. એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે, ધુમ્મસના કારણે આવતા વિક્ષેપોને ઘટાડવા માટે ઘણા પગલાં લીધાં છે, જેમાં ઓપરેશનલ પ્લાનિંગ અને સુધારેલ ગ્રાઉન્ડ કોઓર્ડિનેશનનો સમાવેશ થાય છે.

એરલાઈને આ સંદર્ભમાં આ લિંક (https://bit.ly/4agYVyF) જાહેર કરી છે. જોકે, તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે જો ગાઢ ધુમ્મસ વધુ તીવ્ર બને છે, તો અણધારી ફ્લાઇટ રદ થઈ શકે છે અથવા વિલંબ થઈ શકે છે. એર ઈન્ડિયાએ મુસાફરોને ખાતરી આપી હતી કે તેનો ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફ એરપોર્ટ પર 24 કલાક હાજર રહેશે જેથી તેઓ સહાય પૂરી પાડી શકે અને શક્ય હોય ત્યાં વૈકલ્પિક મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરી શકે.

એરલાઈને તેની "ફોગકેર" પહેલ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો હતો, જેના હેઠળ ધુમ્મસથી પ્રભાવિત ફ્લાઇટ્સ પર બુક કરાયેલા મુસાફરોને તેમના રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર અગાઉથી ચેતવણીઓ પ્રાપ્ત થશે. એર ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે "ફોગકેર" સુવિધા હેઠળ પાત્ર મુસાફરો પાસે કોઈ વધારાના ચાર્જ વિના તેમની ફ્લાઇટ્સ ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો અથવા કોઈપણ દંડ વિના સંપૂર્ણ રિફંડ મેળવવાનો વિકલ્પ હશે.

એરલાઈને મુસાફરો પાસેથી ધીરજ અને સહકારની અપીલ કરી હતી અને પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે હવામાન સંબંધિત ઓપરેશનલ પડકારોનો સામનો કરતી વખતે મુસાફરો અને ક્રૂની સલામતી અને સુખાકારી તેની ટોચની પ્રાથમિકતા છે.

