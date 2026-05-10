Air Indiaએ 3 વર્ષમાં 'ખોટું કામ કરનારા' 1000થી વધુ કર્મચારીઓને નોકરી પરથી કાઢી મૂક્યા
By PTI
Published : May 10, 2026 at 7:19 PM IST
મુંબઈ: એર ઈન્ડિયાના CEO કેમ્પબેલ વિલ્સનના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં નૈતિક ઉલ્લંઘન માટે એર ઈન્ડિયાએ 1,000 થી વધુ કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા છે, જેમાં એવા કર્મચારીઓ પણ સામેલ છે જેમણે લેઝર ટ્રાવેલ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કર્યો છે.
દર વર્ષે સેંકડો કર્મચારીઓને નૈતિક ઉલ્લંઘન માટે કાઢી મૂકવામાં આવે છે તે વાત જણાવતા, વિલ્સને એ વાત પર પણ ભાર મૂક્યો છે કે, જ્યારે અન્ય લોકો જોઈ રહ્યા ન હોય ત્યારે પણ સ્ટાફે યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવાની જરૂર છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નોંધપાત્ર નાણાકીય અવરોધો વચ્ચે એર ઈન્ડિયા ખર્ચ બચાવવાના પગલાંઓ અમલમાં મૂકી રહી છે આ વચ્ચે, વિલ્સને શુક્રવારે સ્ટાફ સાથે ટાઉન હોલ મીટિંગ દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી હતી. ટાટા ગ્રુપની માલિકીની એર ઈન્ડિયામાં હવે લગભગ 24,000 કર્મચારીઓ છે.
એરલાઈનના સીઈઓ અને એમડીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં, "અમે નૈતિક ઉલ્લંઘન બદલ 1,000 થી વધુ લોકોને નોકરીમાંથી કાઢી મૂક્યા છે", જેવા કે વિમાનમાંથી વસ્તુઓની દાણચોરી કરવી અને ચાર્જ લીધા વિના વિમાનમાં વધારાનો સામાન મૂકવાનો.
તેમણે એમ્પ્લોયી લેઝર ટ્રાવેલ (ELT) સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરનારા સેંકડો કર્મચારીઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને ઉમેર્યું કે, આવી વસ્તુઓ ન થવી જોઈએ.
માર્ચ મહિનામાં, સૂત્રોએ PTIને જણાવ્યું હતું કે, એરલાઈને તેની લેઝર ટ્રાવેલ પોલિસીના ઉપયોગમાં મોટા પાયે વિસંગતતાઓ શોધી કાઢી છે, જેમાં 4,000 થી વધુ કર્મચારીઓ સામેલ છે અને ભૂલ કરનારા સ્ટાફ પર દંડ લાદવા સહિતના પગલાં લેવાયા છે.
એર ઈન્ડિયાએ ખર્ચ ઘટાડવા પણ પગલાં લીધા છે, જેમાં સ્ટાફ માટે વાર્ષિક પગાર વધારો રોકવો અને તેમને પોતાની મરજીના ખર્ચની સાથે બિનજરૂરી ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા માટે કહેવાયું છે. સાથે જ કંપનીએ "મુશ્કેલ સમય" આવવાની ચેતવણી આપી છે.
શુક્રવારે, વિલ્સને સ્ટાફને જણાવ્યું હતું કે જો મધ્ય પૂર્વના મોરચે પરિસ્થિતિમાં સુધારો નહીં થાય તો તે "ખૂબ જ મુશ્કેલ વર્ષ" બનવાનું છે. એર ઈન્ડિયા ગ્રુપ - એર ઈન્ડિયા અને એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ - ને માર્ચ 2026 માં પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષમાં રૂ. 22,000 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું હોવાનો અંદાજ છે.
