એર ઇન્ડિયા ક્રેશ: ગયા જૂનમાં થયેલા ક્રેશના પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ અંગેની અરજી સુપ્રીમ કોર્ટે ફગાવી દીધી

પ્રારંભિક તપાસના તારણોને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે ઇનકાર કર્યો.

જૂન મહિનામાં અમદાવાદના મેડિકલ કોલેજ સંકુલમાં ક્રેશ થયેલા બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનરનો ફાઇલ ફોટો (IANS)
By Sumit Saxena

Published : April 1, 2026 at 4:39 PM IST

નવી દિલ્હી: બુધવારે, સુપ્રીમ કોર્ટે ગયા જૂનમાં અમદાવાદમાં થયેલા એર ઇન્ડિયા ક્રેશના પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ અંગેની અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને અરજદારને સ્પષ્ટપણે પૂછ્યું હતું કે, "તમારો ગુપ્ત હેતુ શું છે?"

આ મામલો CJI સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને ન્યાયાધીશ વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. બેન્ચે અરજદારની અરજી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો કે અધિકારીઓને તેમની અરજીને ઔપચારિક રજૂઆત તરીકે ગણવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવે.

બેન્ચ દિલ્હી હાઇકોર્ટના 25 ફેબ્રુઆરીના આદેશને પડકારતી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી. હાઇકોર્ટે એક જાહેર હિત અરજી (PIL) ફગાવી દીધી હતી જેમાં પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલમાં અકસ્માત તરફ દોરી જતી ઘટનાઓના સમગ્ર ક્રમની વિગતોનો સમાવેશ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટે અરજદારના વકીલને ટિપ્પણી કરી હતી કે, "તમારો ગુપ્ત હેતુ શું છે? એવું લાગે છે કે અમે ઉદ્દેશ્ય સમજી શકતા નથી. જેમણે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે તેમના પરિવારો [અરજી] દાખલ કરી રહ્યા નથી, છતાં તમે એક ફાઇલ કરી રહ્યા છો."

ગયા વર્ષે 12 જૂનના રોજ, લંડન ગેટવિક જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI ૧૭૧ અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યાના થોડા સમય પછી મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટેલ સંકુલમાં ક્રેશ થઈ ગઈ હતી.

વિમાનમાં આગ લાગી હતી, જેના પરિણામે 242 લોકોમાંથી 241 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, તેમજ જમીન પર 19 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

અરજદારે હાઈકોર્ટને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરોના પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલનો અભ્યાસ કરે અને અધિકારીઓને એન્જિનના ફ્લેમઆઉટ અને ફ્યુઅલ સ્વીચના મિકેનિકલ કે મેન્યુઅલ ટ્રાન્ઝિશનનો સમય-ચાર્ટ શામેલ કરવા માટે રિપોર્ટમાં ફેરફાર કરવાનો નિર્દેશ આપે.

