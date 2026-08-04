ETV Bharat / bharat

ટર્બ્યુલન્સમાં ફસાઈ એર ઇન્ડિયાની ફુકેટ-દિલ્હી ફ્લાઇટ, ઘાયલ મુસાફરો રડતા રડતા વર્ણવી પોતાની કહાની

ફુકેટથી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં ભારે ઉથલપાથલનો સામનો કરવો પડ્યો. આ ઘટનામાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે.

ફુકેટ-દિલ્હી ફ્લાઇટના મુસાફરો આંસુઓથી પોતાની કષ્ટભરી પરિસ્થિતિ વર્ણવી રહ્યા છે.
ફુકેટ-દિલ્હી ફ્લાઇટના મુસાફરો આંસુઓથી પોતાની કષ્ટભરી પરિસ્થિતિ વર્ણવી રહ્યા છે. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 10:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ફૂકેટથી દિલ્હી જઈ રહેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI 2379 માં લેન્ડિંગ પહેલા જ ભારે ઉથલપાથલનો અનુભવ થયો. વિમાન હવામાં બેકાબૂ રીતે ઝટકા લાગતા ઘણા મુસાફરો ઘાયલ થયા. દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યા પછી, ઘાયલ મુસાફરોને તાત્કાલિક પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી અને કટોકટીની સ્થિતિમાં હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.

અહેવાલો અનુસાર, ફ્લાઇટ દરમિયાન બધું સામાન્ય હતું, પરંતુ દિલ્હીમાં લેન્ડિંગના થોડા સમય પહેલા, વિમાનમાં ભારે ઉથલપાથલનો અનુભવ થયો. અચાનક આવેલા ધ્રુજારી અને ઊંચાઈમાં ફેરફારને કારણે ઘણા મુસાફરોએ પોતાની સીટ પર સંતુલન ગુમાવ્યું, જેના કારણે તેમને ઈજાઓ થઈ.

એક મુસાફરે કહ્યું, "ફ્લાઇટ ફુકેટથી આવી રહી હતી. તે સવારે 8 વાગ્યાની ફ્લાઇટ હતી. સવારે 9:30 થી 10 વાગ્યાની આસપાસ, વિમાન અચાનક જોરથી ધ્રુજી ઉઠ્યું અને બધા મુસાફરો અહીં-ત્યાં કૂદવા લાગ્યા. કેટલાક લોકો છત સાથે અથડાયા અને પછી બે-ત્રણ વાર ફ્લોર પર પડ્યા. કેટલાક મુસાફરોના માથા પર સામાન પડ્યો. આ દરમિયાન, બીજા મુસાફરે કહ્યું, "અચાનક વિમાન ખૂબ જ નીચે ઉતર્યું, જેના કારણે તેમની સીટ પર બેઠેલા બધા મુસાફરોના માથા ઉપરની સપાટી સાથે અથડાયા."

દિલ્હી એરપોર્ટ પર વિમાન ઉતરતાની સાથે જ તબીબી ટીમોએ તાત્કાલિક કામગીરી સંભાળી લીધી. ગંભીર રીતે ઘાયલ મુસાફરોને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલોમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ સત્તાવાળાઓ પાસેથી મળેલી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, કેટલાક મુસાફરોને વસંત કુંજ સ્થિત ઇન્ડિયા સ્પાઇનલ ઇન્જરીઝ સેન્ટર (ISIC) માં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેઓ નિષ્ણાત ડોકટરોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર લઈ રહ્યા છે. વધુમાં, ઘણા અન્ય મુસાફરોને ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે. જો કે, ઘાયલ મુસાફરોની ચોક્કસ સંખ્યા અને તેમની ઇજાઓની ગંભીરતા હજુ પણ સત્તાવાર મેડિકલ બુલેટિનમાંથી રાહ જોવાઈ રહી છે.

TAGGED:

AIR INDIA FLIGHT
PASSENGERS TEARFULLY RECOUNT ORDEAL
AIR INDIA PHUKET DELHI FLIGHT
PHUKET DELHI FLIGHT
FLIGHT HIT BY TURBULENCE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.