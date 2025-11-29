A320 શ્રેણીના વિમાનોને લઈને આવી મોટી અપડેટ, એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિગોએ જાહેર કરી માર્ગદર્શીકા
યુરોપિયન એરોસ્પેસ જાયન્ટ એરબસે તેના A320 શ્રેણીના વિમાનો માટે જરૂરી સોફ્ટવેર ફેરફારને લઈને એલર્ટ જાહેર કર્યું છે
Published : November 29, 2025 at 11:56 AM IST
નવી દિલ્હી: ભારતમાં એરલાઇન્સ દ્વારા સંચાલિત એરબસ A320 શ્રેણીના વિમાનો ટેકનિકલ સમારકામ હેઠળ છે, અને તેમાંથી ટેકનીકલ ખામીઓ દૂર કરવામાં આવી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેના કાફલામાં રહેલા વિમાનોના સોફ્ટવેરમાં જરૂરી ફેરફારો કરવાની જરૂર છે. તેને અપડેટ કરવામાં ઘણો સમય લાગી શકે છે. જેના પગલે આ સમયગાળા દરમિયાન ફ્લાઇટની કામગીરી પર પણ અસર પડશે, જેના કારણે ઘણા રૂટ પર હવાઈ મુસાફરી ખોરવાઈ શકે છે કે વિલંબ પડી શકે છે.
એરબસ દ્વારા તેમના વૈશ્વિક A320 ફેમિલી ફ્લાઈટ માટે જાહેર કરાયેલા ટેકનિકલ નિર્દેશના પગલે સ્થાનિક એરલાઇન્સ એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિગોએ શનિવારે સંભવિત વિલંબ અને સમયપત્રકમાં ફેરફારની જાહેરાત કરી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં, એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, A320 શ્રેણીના વિમાનો હાલમાં તમામ એરલાઇન ઓપરેટરો સાથે સેવામાં છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ માટે તેના કાફલાના એક ભાગમાં સોફ્ટવેર/હાર્ડવેર ફેરફારોની જરૂર પડશે.
પોસ્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, એર ઈન્ડિયાને ખેદ છે કે, આનાથી મુસાફરોને કોઈ પરેશાની થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી સમગ્ર ટેકનીકલ માળખામાં ફેરફાર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી અમે ગ્રાહકોને અપીલ કરીએ છીએ કે, પોતાની ફ્લાઈટનું સ્ટેટ્સ ચેક કરતા રહે.
આ દરમિયાન 11 નવેમ્બરે એર ઈન્ડિયાએ પોતાના જુના A320neo કાફલા માટે રેટ્રોફિટ પ્રોગ્રામ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયાની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં 27 એરક્રાફ્ટમાંથી અંતિમ એરક્રાફ્ટ એકદમ નવા કેબિન ઈન્ટિરિયર અને એરલાઈનની નવી શાનદાર ડ્રેસ સાથે સર્વિસમાં પરત કાર્યરત થયા છે.
એર ઇન્ડિયાની એક વિજ્ઞપ્તીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, 14 નવા ડિલિવર કરાયેલા A320neo એરક્રાફ્ટ અને વિસ્તારાનું એર ઈન્ડિયામાં વિલિનકરણ બાદ ઈન્ટીગ્રેટ કરવામાં આવેલ એરક્રાફ્ટને જોડીને, એરલાઈન હવે 104 A320 ફેમિલી એરક્રાફ્ટનું સંચાલન કરે છે. જેમાં નવા કે અપગ્રેડેડ કેબિન ઇન્ટિરિયર છે.
X પર એક અલગ પોસ્ટમાં, ઇન્ડિગોએ કહ્યું કે, મુસાફરોની સલામતી સર્વોપરી છે અને પુષ્ટિ આપી છે કે તે તેના A320 વિમાનમાં જરૂરી અપડેટ્સનો ખંતપૂર્વક અને કાળજીપૂર્વક અમલ કરી રહી છે, જે તમામ સલામતી પ્રોટોકોલ અનુસાર છે. "જ્યાં સુધી અમે સાવચેતી દર્શાવતા અપડેટ્સ પર કામ કરી રહ્યાં છે, ત્યાં સુધી કેટલીક ફ્લાઇટ્સના સમયપત્રકમાં થોડો ફેરફાર થઈ શકે છે,
એરબસે વૈશ્વિક A320 કાફલા માટે ટેકનિકલ માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અમે તમામ સલામતી પ્રોટોકોલ અનુસાર અમારા વિમાનમાં જરૂરી અપડેટ્સ ખંતપૂર્વક અને કાળજીપૂર્વક પૂર્ણ કરી રહ્યા છીએ." ઇન્ડિગોએ લખ્યું, "અમારી ટીમો મુસાફરોને રિબુકિંગ, અપડેટ્સ અને માહિતીમાં મદદ કરવા માટે 24/7 ઉપલબ્ધ છે. મુસાફરોએ એરપોર્ટ જતા પહેલા એપ્લિકેશન કે વેબસાઇટ પર પોતાની લેટેસ્ટ ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસતું રહેવું જોઈએ."