એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટમાં ટર્બુલન્સ, DGCA એ બંને પાયલટને ફરજમાંથી હટાવ્યા
DGCAના જણાવ્યા અનુસાર, બંને પાઇલટ્સનું માદક પદાર્થના સેવન માટેની તપાસ કરવામાં આવી છે અને નમૂનાઓને લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
Published : August 10, 2026 at 7:30 AM IST
નવી દિલ્હી: ફુકેટથી દિલ્હી આવી રહેલી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં અચાનક ટર્બ્યુલન્સ અનુભવાયું હતું. આ મામલે નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI2379 (VT-EXO) ના બંને પાઇલટ્સને ફરજ પરથી હાલ પુરતા દૂર કર્યા છે. 4 ઓગસ્ટના રોજ થાઇલેન્ડના ફુકેટથી દિલ્હી આવી રહેલા આ વિમાન અચાનક ટર્બુલન્સમાં ફસાયા બાદ તેનું નિયંત્રણ ગુમાવવા લાગ્યું હતું, અને વિમાન ઉંચાઈમાંથી ઉતરવા લાગ્યુ હતું, અચાનક વિમાન હાલકડોલક થતાં ઘણા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત પણ થયા હતા.
DGCAના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના બાદ સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) મુજબ, બંને પાઇલટ્સનો સાયકોએક્ટિવ સબસ્ટન્સ સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો. એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "પાઇલટ-ઇન-કમાન્ડ (PIC) ના સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે, પુષ્ટિકરણ પરીક્ષણ જરૂરી છે. પુષ્ટિકરણ વિશ્લેષણ માટે નમૂનાઓ નિયુક્ત પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવ્યા છે, અને રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે."
DGCA એ કહ્યું કે, આ ઘટનાને ગંભીર ઘટના તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે અને એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) દ્વારા તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઉડ્ડયન નિયમનકારે કહ્યું, "તપાસ અને નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, DGCA દ્વારા વિમાનના બંને પાઇલટ્સને ફરજ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. તપાસના પરિણામો અને પુષ્ટિકરણ પરીક્ષણોના પરિણામોના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
ફુકેટથી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં ટર્બુલન્સની સ્થિતિ સર્જાવાથી ઓછામાં ઓછા 13 મુસાફરો અને ચાર ક્રૂ સભ્યો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. 137 મુસાફરોને લઈને જતું એરબસ A320 વિમાન, ઊંચાઈમાં થોડા ફેરફારને કારણે ટર્બુલન્સનો ભોગ બન્યું, જોકે, ૪ ઓગસ્ટના રોજ સવારે ૧૧ વાગ્યા બાદ આ વિમાને દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું હતું.
શરૂઆતમાં, એર ઈન્ડિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય ઉડાન દરમિયાન, થોડી ઉથલપાથલ થઈ હતી, જેના પરિણામે વિમાનની ઊંચાઈમાં ક્ષણિક ફેરફાર થયો હતો."
એરલાઈને શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે, "વિમાન દિલ્હીમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું હતું, અને બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત રીતે ઉતરી ગયા છે. અત્યાર સુધી કોઈ ગંભીર ઈજાના અહેવાલ નથી." મુસાફરો અને કેટલાક ક્રૂ સભ્યોને નાની ઈજાઓ થઈ હતી, જેમને તબીબી ઉપચારની જરૂર હતી, તેમને એર ઈન્ડિયાની એરપોર્ટ ટીમ અને તબીબી કર્મચારીઓ દ્વારા સાવચેતી તપાસ અને સંભાળ માટે એરપોર્ટ મેડિકલ સેન્ટર લઈ જવામાં આવ્યા હતા."