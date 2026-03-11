ETV Bharat / bharat

ઈરાન સંકટ વચ્ચે એર ઈન્ડિયાએ ભાડામાં વધારો કર્યો, ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ ટિકિટ પર ફ્યુઅલ ચાર્જ લાદશે

મંગળવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે નવી સરચાર્જ સિસ્ટમ તબક્કાવાર લાગુ કરવામાં આવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 7:41 AM IST

નવી દિલ્હી : પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે એવિએશન ઇંધણ ATFના ભાવમાં વધારાને કારણે એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ 12 માર્ચથી દરેક ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ ટિકિટ પર 399 રૂપિયાનો ફ્યુઅલ સરચાર્જ લાદશે. આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે ઇંધણ ચાર્જ વધારવામાં આવશે.

મંગળવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નવી સરચાર્જ સિસ્ટમ તબક્કાવાર લાગુ કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં, 12 માર્ચથી ડોમેસ્ટિક અને સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર રિજનલ કોઓપરેશન (SAARC) ફ્લાઇટ્સ પર પ્રતિ ટિકિટ રુ.399નો ઇંધણ ચાર્જ લાગુ થશે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પશ્ચિમ એશિયાની ફ્લાઇટ્સ માટે સરચાર્જ $10, આફ્રિકા માટે $90 અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયા માટે $60 રહેશે. આ બધા ફેરફારો 12 માર્ચથી અમલમાં આવશે, જેમાં સિંગાપોર માટેની ફ્લાઇટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. હાલમાં, સિંગાપોર સેવાઓ પર કોઈ ઇંધણ સરચાર્જ નથી.

નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "એર ઇન્ડિયા ગ્રુપે આજે તેના સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર ઇંધણ સરચાર્જમાં તબક્કાવાર વધારાની જાહેરાત કરી છે, જે ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ભૂ-રાજકીય પરિસ્થિતિને કારણે જેટ ઇંધણના ભાવમાં તીવ્ર વધારાને કારણે જરૂરી બન્યું છે."

માર્ચ 2026ની શરૂઆતથી, નિવેદન આવ્યું છે કે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF), જે એરલાઇનના સંચાલન ખર્ચમાં લગભગ 40 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, પુરવઠામાં વિક્ષેપને કારણે કિંમતોમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે.

"ભારતમાં, દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા મુખ્ય મેટ્રો શહેરોમાં ATF પર ઊંચી એક્સાઇઝ ડ્યુટી અને VAT દ્વારા આ દબાણ વધુ વધ્યું છે, જે બદલામાં ખર્ચની અસરમાં વધારો કરે છે અને એરલાઇન ઓપરેટિંગ અર્થતંત્ર પર નોંધપાત્ર દબાણ લાવે છે."

શંકા દૂર કરવા માટે, નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉપરોક્ત સમય પહેલાં જારી કરાયેલી ટિકિટો નવા સરચાર્જને આધીન રહેશે નહીં, સિવાય કે ગ્રાહકો તારીખ અથવા પ્રવાસ કાર્યક્રમ બદલવા માંગતા હોય, જેના માટે ભાડાની પુનઃગણતરી કરવાની જરૂર પડશે. ઇન્ડિગો, સ્પાઇસજેટ અને અકાસા એર દ્વારા ઇંધણ સરચાર્જ અંગે કોઈ જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

