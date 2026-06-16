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જેદ્દાહ જતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટમાં ટેકનિકલ ખામી, કન્નુરમાં કરાયું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ

લગભગ પંદર વખત એરસ્પેસમાં ચક્કર લગાવ્યા પછી, તેણે કન્નુર એરપોર્ટ પર ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કર્યું. :

એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ
એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 2:16 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 2:23 PM IST

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કન્નુર: કેરળના કન્નુર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટથી જેદ્દાહ જતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાતા તેનું ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવું પડ્યું. ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ આ સમસ્યા જાણવા મળી, જેના કારણે વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કરતા પહેલા એક કલાકથી વધુ સમય સુધી આકાશમાં ચક્કર લગાવતું રહ્યું. પાઇલટની સમયસુચકતાને પગલે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ.

ફ્લાઇટ સવારે 7:30 વાગ્યે કન્નુરથી 150 મુસાફરો સાથે રવાના થઈ. રસ્તામાં જ્યારે વિમાન મેંગલુરુ હવાઈ ક્ષેત્રની નજીક પહોંચ્યું તો પાઇલટને ટેકનિકલ સમસ્યાઓ જોવા મળી. મુસાફરોની સલામતીને પ્રાથમિકતા આપતા, ફ્લાઇટને તરત જ કન્નુર પાછી વાળવાનો તાત્કાલિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

પાયલોટે એરપોર્ટ પર એર ટ્રાફિક કંટ્રોલનો સંપર્ક કર્યો અને ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ માટે પરવાનગી માંગી. જો કે, સુરક્ષિત લેન્ડિંગ મેળવવા માટે વિમાનનું ઇંધણ સ્તર ઓછું કરવું પડ્યું. આ પ્રાપ્ત કરવા માટે, ફ્લાઇટે મેંગલુરુ હવાઈ ક્ષેત્રની લગભગ પંદર વખત ચક્કર લગાવ્યું.

કટોકટીમાં વિમાનને સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કરવા માટે ઇંધણ બાળવું એ એક માનક પ્રક્રિયા છે. પાઇલટ વિમાનનું વજન ઘટાડવા અને સલામત ઉતરાણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. વધારાનું બળતણ બાળવાથી મોટી સમસ્યાઓ ટાળવામાં મદદ મળે છે, જેમાં ઉતરાણ દરમિયાન આગ લાગવાનું જોખમ પણ સામેલ છે, અને તે ઉડ્ડયન નિયમો દ્વારા જરૂરી સલામતીની સાવચેતીઓનું પાલન કરે છે. એક કલાકથી વધુ સમય સુધી ચક્કર લગાવવાના અનુભવથી મુસાફરોમાં નોંધપાત્ર ચિંતા ફેલાઈ ગઈ.

ઇંધણનો ભાર નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડ્યા બાદ, ફ્લાઇટ કન્નુર એરપોર્ટ પર રનવે પર સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ થઈ. ઈમરજન્સી લેંન્ડિંગની આશંકાને જોતા એરપોર્ટે ફાયર ફોર્સ, એમ્બ્યુલન્સ અને તબીબી ટીમો સહિતની ઈમરજન્સી સેવાઓને તૈનાત રાખી હતી. અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી કે વિમાનમાં સવાર તમામ 150 મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યો સુરક્ષિત રીતે ઉતરી ગયા.

વિમાન રનવે પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યા પછી અધિકારીઓ અને મુસાફરો બંનેએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. ત્યારબાદ મુસાફરોને ટર્મિનલ પર લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં એરપોર્ટ અધિકારીઓએ જરૂરી તબીબી સહાય અને અન્ય સુવિધાઓની વ્યવસ્થા કરી. મુસાફરોના સામાનને સુરક્ષિત રીતે કાઢવાની પ્રક્રિયા પણ પૂર્ કરી લેવામાં આવી છે.

નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય સહિત ઉડ્ડયન અધિકારીઓ તકનીકી ખામીનું ચોક્કસ કારણ નક્કી કરવા માટે વિગતવાર નિરીક્ષણ કરશે. નિરીક્ષણ પછી જ સ્પષ્ટ થશે કે સમસ્યા વિમાનના લેન્ડિંગ ગિયરમાં હતી કે અન્ય તકનીકી ઘટકમાં.

જાળવણી કાર્ય કરવા માટે એક નિષ્ણાત એન્જિનિયરિંગ ટીમ કન્નુર પહોંચી છે, અને ખામી સંપૂર્ણપણે ઠીક થયા બાદ જ વિમાનને આગામી સર્વિસ માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે. એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ગલ્ફ દેશો અને કેરળ વચ્ચે સેવાઓ ચલાવતી મુખ્ય એરલાઇન્સમાંની એક છે. મલબાર પ્રદેશની બહારથી આવતા લોકો માટે આ અત્યંત વિશ્વસનીય ફ્લાઇટ સાથે સંકળાયેલી આવી ઘટનાઓએ મુસાફરોમાં નોંધપાત્ર ચિંતા પેદા કરી છે.

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Last Updated : June 16, 2026 at 2:23 PM IST

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FLIGHT EMERGENCY LANDING KERALA
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AIR INDIA EXPRESS FLIGHT
ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ
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