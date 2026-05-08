પશ્ચિમ એશિયા સંઘર્ષ વચ્ચે એર ઇન્ડિયા બોર્ડે બેઠક યોજી; ખર્ચ બચાવવાના પગલાંની યોજના બનાવી

એર ઇન્ડિયાના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે ખર્ચ બચાવવાના વિવિધ પગલાંઓ પર ચર્ચા કરી છે જેમાં સંભવિત ફર્લોનો પણ સમાવેશ થાય છે

પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
By PTI

Published : May 8, 2026 at 10:39 AM IST

નવી દિલ્હી: એર ઇન્ડિયાના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે ખર્ચ બચાવવાના વિવિધ પગલાંઓ પર ચર્ચા કરી છે જેમાં સંભવિત ફર્લોનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ વાત ખોટમાં ચાલી રહેલી એરલાઇન પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષને કારણે અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે. બોર્ડ મીટિંગ હરિયાણાના ગુરૂગ્રામમાં એર ઇન્ડિયાના હેડક્વાર્ટરમાં મળી હતી.

આ મીટિંગ સવારે 11.30 વાગ્યે શરૂ થઈ અને ત્રણ કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મીટિંગમાં ચર્ચા કરાયેલા વિષયોમાં ખર્ચ બચાવવાના પગલાં પણ સામેલ હતા. આ પગલાંઓમાં ફર્લો અને બોનસનું પેમેન્ટ ટાળવાનું સામેલ હોઇ શકે છે. બોનસ જે પ્રદર્શન સાથે જોડાયેલા હોય છે, એર ઇન્ડિયામાં CTC (કોસ્ટ ટૂ કંપની)નો ભાગ છે.

સામાન્ય રીતે, ફર્લોનો અર્થ કંપનીઓ દ્વારા મુશ્કેલ નાણાકીય પરિસ્થિતિ દરમિયાન કર્મચારીઓને પગાર વગર રજા પર મોકલવાનો થાય છે. એર ઇન્ડિયાના CEO અને MD કેમ્પબેલ વિલ્સન શુક્રવારે ટાઉનહોલને સંબોધશે. આ પહેલા સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, મીટિંગમાં એરલાઇનના 2025-26ના નાણાકીય પરિણામ, ખર્ચ બચાવવાની રીત અને નવા CEOની ચૂંટણી પર ચર્ચા થવાની આશા છે.

વિલ્સન આ વર્ષના અંતમાં પદ છોડશે. પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષને કારણે એરસ્પેસ પર પ્રતિબંધો અને જેટ ઇંધણના ઊંચા ભાવ એરલાઇન પર ખરાબ અસર કરી રહ્યા છે, જે એક મોટા પરિવર્તન પ્લાન પર કામ કરી રહી છે. તાજેતરના મહિનાઓમાં એરલાઇન માટે ઓપરેશનલ ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. એરલાઇન વિવિધ ખર્ચ બચાવવાના પગલાં લેવાનું વિચારી રહી છે.

એર ઇન્ડિયા બોર્ડનું નેતૃત્ત્વ ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરન કરે છે. વિલ્સન, સિંગાપુર એરલાઇન્સના CEO ગોહ ચુન ફોંગ, સંજીવ મહેતા, એલિસ વૈધન, પીઆર રમેશ અને પીબી બાલાજી બર્ડના સભ્યો છે. એર ઇન્ડિયા ગ્રુપ- એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસને માર્ચ 2026માં પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષમાં 22 હજાર કરોડ રૂપિયા કરતા વધુનું નુકસાન થવાનો અંદાજ છે.

