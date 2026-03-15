ઈરાન-ઈઝરાયલ ઘર્ષણની ભારતમાં આડ અસર, એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસે ફ્લાઈટ ઘટાડી
એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની હવાઈ સેવાને અસર પહોંચી છે. 15 માર્ચ, 2026 સુધી તેમના એડ-હોક ઓપરેશન્સ (કામચલાઉ ફ્લાઇટ્સ) ઘટાડવાની ફરજ પડી છે.
By ANI
Published : March 15, 2026 at 9:14 AM IST
નવી દિલ્હી: ઈઝરાયલ-અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર ભારત પર પણ પડી રહી છે. બે સપ્તાહથી વધુ સમય થઈ ગયો હોવા છતાં પણ યુદ્ધ સમાપ્તીના કોઈ સંકેત મળી રહ્યાં નથી.
ત્યારે એર ઇન્ડિયાએ એક અપડેટ જાહેર કર્યું છે. જે અંતર્ગત UAE એરપોર્ટ સત્તાવાળાઓના નિર્દેશોને પગલે, એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસને 15 માર્ચ, 2026 સુધી તેમના એડ-હોક ઓપરેશન્સ (કામચલાઉ ફ્લાઇટ્સ) ઘટાડવાની ફરજ પડી છે.
एयर इंडिया ने एक अपडेट जारी किया है - UAE हवाई अड्डा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को 15 मार्च 2026 के लिए अपने एड-हॉक ऑपरेशन (अस्थायी उड़ानों) में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 15, 2026
एयर इंडिया: दिल्ली-दुबई की एक वापसी उड़ान… pic.twitter.com/gQRRAuzFoF
એર ઇન્ડિયા: દિલ્હીથી દુબઇ માટે એક રિટર્ન ફ્લાઇટ, દુબઇ માટે 5 આયોજિત ફ્લાઇટ્સમાંથી 4 રદ કરાઈ
એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ: દિલ્હીથી દુબઇ માટે એક રિટર્ન ફ્લાઇટ; દુબઇ માટે છ ફ્લાઇટ્સમાંથી પાંચ રદ કરાઈ
અબુ ધાબી: 5 એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટ્સ રદ કરાઈ
શારજાહ: એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ દિલ્હી, કન્નુર, કોચી, કોઝિકોડ, મુંબઈ અને તિરુવનંતપુરમ માટે ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરવાની યોજના
રાસ અલ ખૈમાહ: એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ રાસ અલ ખૈમાહ-કોઝિકોડ અને રાસ અલ ખૈમાહ-કોચી ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરશે.
આ ફ્લાઇટ્સ સ્લૉટની ઉપલબ્ધતા અને પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓને આધીન સંચાલિત કરવામાં આવશે.