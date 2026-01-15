દિલ્હી એરપોર્ટ પર એર ઇન્ડિયાના વિમાનનું એન્જિન ખરાબ થયું, મોટી દુર્ઘટના ટળી
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના અધિકારીઓ અને એર ઇન્ડિયાની ટેકનિકલ ટીમ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.
Published : January 15, 2026 at 8:29 PM IST
નવી દિલ્હી : ગુરુવારે સવારે ગાઢ ધુમ્મસ વચ્ચે રાજધાનીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક (IGI) પર એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના ટળી ગઈ. એર ઇન્ડિયાના વાઇડ-બોડી AI 350 વિમાન રનવે પર એક કાર્ગો કન્ટેનર સાથે અથડાતાં તેનું જમણું એન્જિન નુકસાન થયું હતું. આ ઘટના બાદ, સાવચેતીના પગલા તરીકે વિમાનને ગ્રાઉન્ડેડ કરવામાં આવ્યું હતું અને વિગતવાર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
એર ઇન્ડિયા દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદન અનુસાર, દિલ્હીથી ન્યૂયોર્ક જઈ રહેલી ફ્લાઇટને ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ દિલ્હી પરત ફરવું પડ્યું. એરલાઇને સમજાવ્યું કે ફ્લાઇટના રૂટ પર ઇરાની હવાઈ ક્ષેત્ર અચાનક બંધ થઈ જવાને કારણે પરત ફરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. વિમાન દિલ્હી એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું, પરંતુ ઉતરાણ પછી ટેક્સી ચલાવતી વખતે અકસ્માત થયો, જેમાં વિમાનના એક એન્જિનને નુકસાન થયું.
એર ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગાઢ ધુમ્મસને કારણે, ટેક્સી ચલાવતી વખતે વિમાન એક કાર્ગો કન્ટેનર સાથે અથડાયું, જેના કારણે જમણા એન્જિનને નુકસાન થયું. વિમાન સાથે અથડાયેલી વસ્તુ એન્જિનમાં ખેંચાઈ ગઈ, જેના કારણે અકસ્માત થયો. જોકે, વિમાનને તાત્કાલિક અને સુરક્ષિત રીતે તેના નિયુક્ત પાર્કિંગ સ્ટેન્ડ પર લઈ જવામાં આવ્યું. બધા મુસાફરો અને ક્રૂ સુરક્ષિત છે."
એરલાઈને આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લીધી છે અને ટેકનિકલ ટીમ દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ કરાવવા માટે વિમાનને ગ્રાઉન્ડેડ કરી દીધું છે. એર ઈન્ડિયાએ એ પણ સંકેત આપ્યો છે કે આ ઘટના A350 વિમાન દ્વારા સંચાલિત કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય રૂટ પર કામચલાઉ વિક્ષેપ લાવી શકે છે, જેના કારણે મુસાફરોને અસુવિધા થઈ શકે છે. અસુવિધા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરતા, એર ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને વૈકલ્પિક ફ્લાઇટ્સમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે અથવા તેમને રિફંડ આપવામાં આવી રહ્યું છે. એરલાઈન અનુસાર, મુસાફરોની સલામતી તેમની ટોચની પ્રાથમિકતા છે અને તમામ જરૂરી સલામતી પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
AI 350 વિમાન એર ઇન્ડિયાના કાફલામાં સૌથી આધુનિક વિમાનોમાંનું એક છે અને તેનો ઉપયોગ લાંબા અંતરની આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે થાય છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ગાઢ ધુમ્મસ દરમિયાન એરપોર્ટ કામગીરી અને ગ્રાઉન્ડ હેન્ડલિંગ સાથે સંકળાયેલા પડકારોને ઉજાગર કર્યા છે. હાલમાં, નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય અને એર ઇન્ડિયાની ટેકનિકલ ટીમના અધિકારીઓ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે જેથી નક્કી કરી શકાય કે કાર્ગો કન્ટેનર રનવે અથવા ટેક્સીવે પર કેવી રીતે પહોંચ્યું અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને કેવી રીતે અટકાવી શકાય.
આ પણ વાંચો...