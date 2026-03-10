ઇરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધ: એર ઇન્ડિયા, AI એક્સપ્રેસ આજે મિડલ ઇસ્ટના શહેરોને જોડતી 60 ફ્લાઇટ ઓપરેટ કરશે
એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ મિડલ ઇસ્ટના શહેરોમાંથી કુલ 60 ફ્લાઇટનું સંચાન કરશે જેમાં UAEને જોડતી 32 નોન-શેડ્યૂલ્ડ સર્વિસનો સમાવેશ થાય છે
નવી દિલ્હી: એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ મિડલ ઇસ્ટના શહેરોમાંથી કુલ 60 ફ્લાઇટનું સંચાન કરશે જેમાં UAEને જોડતી 32 નોન-શેડ્યૂલ્ડ સર્વિસનો સમાવેશ થાય છે.
અમેરિકા, ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે મિડલ ઇસ્ટમાં વધતા વિવાદ વચ્ચે, એરલાઇન્સ ચોક્સસ રીતે સેવાઓનું સંચાલન કરી રહી છે કારણ કે આ ક્ષેત્રમાં હવાઇ ક્ષેત્ર પર પ્રતિબંધ છે.
મંગળવારે, એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ મળીને જેદ્દાહથી અને ત્યાંથી 14 ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરશે જ્યારે એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ મસ્કતથી અને ત્યાંથી 14 સેવાઓ ઓપરેટ કરશે. એર ઇન્ડિયા દિલ્હીથી એક રાઉન્ડ-ટ્રીપ અને મુંબઈથી જેદ્દાહ સુધી બે રાઉન્ડ-ટ્રીપનું સંચાલન કરશે જ્યારે એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, મેંગલુરુ અને કોઝિકોડથી એક રાઉન્ડ-ટ્રીપનું સંચાલન કરશે.
એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ મસ્કત માટે પણ તેની શેડ્યૂલ્ડ સર્વિસનું સંચાલન કરશે, જેમાં દિલ્હી, કન્નુર, કોચી, મુંબઈ, તિરુવનંતપુરમ અને તિરુચિરાપલ્લીથી એક રાઉન્ડ-ટ્રીપનો સમાવેશ થાય છે.
સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "શિડ્યૂલ્ડ સેવાઓ ઉપરાંત એર ઇન્ડિયા અને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ 10 માર્ચ 2026ના રોજ ભારતીય શહેરો અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચે કુલ 32 એડ હોક નોન-શિડ્યૂલ ફ્લાઇટનું સંચાલન કરશે જે તે સમયે ડિપાર્ચર પોઇન્ટ પર સ્લોટની એવેલેબિલિટી અને બીજી કંડિશન પર નિર્ભર કરશે."
આ 32 ફ્લાઇટ્સ વિવિધ ભારતીય શહેરોમાંથી દુબઇ, અબુ ધાબી, શારજાહ અને રાસ અલ ખૈમાહ સાથે કનેક્ટ કરશે. અકાસા એરે જણાવ્યું હતું કે 31 માર્ચ સુધી જેદ્દાહ અને અમદાવાદ, બેંગલુરૂ, મુંબઇ, કોચી અને કોઝિકોડથી ખાસ ફ્લાઇટ્સ ઓપરેટ થશે.
X પર એક પોસ્ટમાં જણાવાયું છે કે એરલાઇન્સની અબુ ધાબી અને રિયાધથી આવતી ફ્લાઇટ્સ 11 માર્ચ સુથી સસ્પેન્ડ રહેશે જ્યારે દોહા અને કુવૈતથી આવતી સર્વિસ 15 માર્ચ સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. ઇન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું કે તેણે છેલ્લા પાંચ દિવસમાં 165થી વધુ ફ્લાઇટ્સ ઓપરેટ કરી છે અને 22 હજાર કરતા વધુ કસ્ટમર્સને મિડલ ઇસ્ટથી લાવવામાં આવ્યા છે.
એરલાઇન્સે જણાવ્યું કે, "9 માર્ચ 2026ના રોજ ભારત અને મિડલ ઇસ્ટ અને યુરોપના 12 ડેસ્ટિનેશન વચ્ચે 38 ફ્લાઇટ્સ ઓપરેટ કરી છે. X પરની એક પોસ્ટમાં સ્પાઇસજેટે જણાવ્યું હતું કે દુબઇથી ભારતીય શહેરો માટે સ્પેશ્યલ ફ્લાઇટ્સ ઓપરેટ કરવામાં આવી રહી છે.
આ દરમિયાન, દિલ્હી એરપોર્ટ ઓપરેટર DIALએ X પરની એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે મિડલ ઇસ્ટમાં બદલાતી પરિસ્થિતિને કારણે કેટલીક પશ્ચિમ તરફ જતી આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટમાં વિલંબ અથવા શેડ્યૂલમાં ફેરફાર થઇ શકે છે.
