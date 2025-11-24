12 વર્ષ પછી એર ઇન્ડિયાને આકસ્મિક રીતે ગુમ થયેલ બોઇંગ 737 વિમાન મળી આવ્યું, દસ્તાવેજોમાંથી થઈ ગયું હતું ગાયબ!
એર ઇન્ડિયાના સીઈઓ કેમ્પબેલ વિલ્સને જણાવ્યું હતું કે VT-EHH તરીકે નોંધાયેલ વિમાનનું વેચાણ અને ટ્રાન્સફર ગયા અઠવાડિયે પૂર્ણ થયું હતું.
નવી દિલ્હી: એર ઇન્ડિયાના ખાનગીકરણના ત્રણ વર્ષથી વધુ સમય પછી, લાંબા સમયથી ભૂલી ગયેલા બોઇંગ 737-200ને આખરે ખરીદનાર મળી ગયો છે. ચાર દાયકાથી વધુ જૂનું આ વિમાન કોલકાતા એરપોર્ટ પર એક દૂરસ્થ પાર્કિંગમાં નિષ્ક્રિય પડ્યું હતું. તે એટલી હદે ભૂલી ગયું હતું કે એર ઇન્ડિયાને પણ ખબર નહોતી કે તે હજુ પણ તેમનું છે.
આ કાર્ગો-કન્ફિગર કરેલ જેટને 2012 માં ગ્રાઉન્ડેડ કરવામાં આવ્યું હતું અને બાદમાં ઇન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા ઉપયોગ માટે ડિકમિશન કરવામાં આવ્યું હતું. સમય જતાં તે સત્તાવાર રેકોર્ડ અને સંસ્થાકીય મેમરીમાંથી ગાયબ થઈ ગયું. કોલકાતા એરપોર્ટ સત્તાવાળાઓએ એર ઇન્ડિયાને ત્યજી દેવાયેલા વિમાનને દૂર કરવા કહ્યું ત્યાં સુધી તેનું અસ્તિત્વ ગુપ્ત રહ્યું.
ગયા અઠવાડિયે પૂર્ણ થયેલા વિમાનનું વેચાણ અને ટ્રાન્સફર
ગયા શુક્રવારે કર્મચારીઓને લખેલી એક નોંધમાં, એર ઇન્ડિયાના સીઇઓ અને એમડી કેમ્પબેલ વિલ્સને જણાવ્યું હતું કે VT-EHH તરીકે નોંધાયેલા વિમાનનું વેચાણ અને ટ્રાન્સફર ગયા અઠવાડિયે પૂર્ણ થયું હતું. તેમણે તેને એક અનોખા નિકાલના કેસ તરીકે વર્ણવ્યું કારણ કે એરલાઇનને તાજેતરમાં જ ખબર પડી હતી કે વિમાન ખરેખર તેના કાફલાનો ભાગ હતું. તેમણે સમજાવ્યું કે વિમાન એક સમયે ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઓપરેશન્સ માટે ચિહ્નિત થયેલ હતું અને ખાનગીકરણ પહેલાના વર્ષોમાં ઘણા દસ્તાવેજોમાંથી કોઈક રીતે ગાયબ થઈ ગયું હતું.
બોઇંગ 737-200:
ધ ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 1982માં ઇન્ડિયન એરલાઇન્સને સોંપવામાં આવેલ બોઇંગ 737-200 હવે લગભગ 43 વર્ષ જૂનું છે. તેને 1998માં એલાયન્સ એરને ભાડે આપવામાં આવ્યું હતું અને 2007માં માલવાહક તરીકે સેવામાં પાછું આવ્યું હતું, તે જ વર્ષે જ્યારે ઇન્ડિયન એરલાઇન્સને રાજ્યની માલિકીની રાષ્ટ્રીય વાહક કંપની સાથે મર્જ કરવામાં આવ્યું ત્યારે તે એર ઇન્ડિયામાં ટ્રાન્સફર થયું હતું. ટાટા ગ્રુપે જાન્યુઆરી 2022 માં એર ઇન્ડિયાનું નિયંત્રણ પોતાના હાથમાં લીધું.
બેબી બોઇંગ તરીકે જાણીતું, 737-200 એ મૂળ 737 ફેમિલીનું એક મોટું વેરિઅન્ટ છે, જે 100 ફૂટ 2 ઇંચ (30.53 મીટર) લાંબુ છે. તેની બહુમુખી ક્ષમતાઓ અને વર્ષોની વિશ્વસનીય સેવા હોવા છતાં આ મોડેલ ભારતમાં અનેક અકસ્માતો ભોગવી ચૂક્યું છે.
એપ્રિલ 1993 માં, ઔરંગાબાદમાં રનવે નજીક એક ટ્રક સાથે અથડાયા પછી ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ 737-200 ક્રેશ થયું, જેમાં 55 લોકો માર્યા ગયા. જુલાઈ 2000 માં બીજી એક જીવલેણ ઘટના બની, જ્યારે પટનામાં એલાયન્સ એર 737-200 વિમાન ક્રેશ થયું, જેમાં 50 થી વધુ લોકો અને ઘણા લોકો જમીન પર માર્યા ગયા.
