મુસ્લિમ વિરોધી વીડિયો પર હોબાળો મચ્યો! ઓવૈસીએ આસામના CM વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી
મુસ્લિમો વિરુદ્ધ હિંસક વીડિયો મામલે ઓવૈસીએ હિમંત બિસ્વા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને ફોજદારી કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી.
Published : February 9, 2026 at 6:37 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓલ ઈન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન (AIMIM) ના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા વિરુદ્ધ હૈદરાબાદ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ભાજપના આસામ રાજ્યના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર તાજેતરમાં એક મુસ્લિમ વિરોધી વીડિયો અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં આસામના મુખ્યમંત્રી સરમા મુસ્લિમ વ્યક્તિઓ પર ગોળીબાર કરતા જોવા મળે છે. જોકે, વિવાદ વધ્યા બાદ આ વીડિયો ડિલીટ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. ઓવૈસીએ આ મામલે હૈદરાબાદ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આસામના મુખ્યમંત્રી સામે તાત્કાલિક ફોજદારી કાર્યવાહીની માંગ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ કમિશનર વીસી સજ્જનાર સમક્ષ સરમા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરતાં, હૈદરાબાદના સાંસદ ઓવૈસીએ કહ્યું હતું કે, તેમણે (હિમંત બિસ્વા સરમા) મુસ્લિમોની ધાર્મિક લાગણીઓને જાણી જોઈને અને દ્વેષપૂર્ણ રીતે ઠેસ પહોંચાડી છે. તેમણે આસામના મુખ્યમંત્રી પર બે ધાર્મિક સમુદાયો વચ્ચે દુશ્મનાવટ ભડકાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે આ દેશની એકતા માટે હાનિકારક છે.
સાંસદ ઓવૈસીએ X પર પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે પોલીસ કમિશનરને ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેમાં સરમા સામે તેમના (હવે ડિલીટ કરાયેલા) હિંસક વીડિયો માટે ફોજદારી કાર્યવાહીની માંગણી કરવામાં આવી છે, જેમાં તેઓ મુસ્લિમોને ગોળી મારતા જોવા મળે છે.
I have lodged an official complaint with @CPHydCity demanding criminal action against Himanta Sarma for his (now deleted) violent video showing him shooting Muslims. Unfortunately, genocidal hate speech has become a norm. pic.twitter.com/o1OVUl6MWk— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 9, 2026
ઓવૈસીએ પોસ્ટ કર્યું, "દુર્ભાગ્યવશ, નરસંહારવાળી હેટ સ્પીચ એક સામાન્ય વાત બની ગઈ છે." તેમણે કમિશનરને લખ્યું હતું કે, સરમા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સોશિયલ મીડિયા, પ્રિન્ટ મીડિયા, જાહેર ભાષણો અને અન્ય પ્લેટફોર્મ દ્વારા મુસ્લિમ સમુદાય વિરુદ્ધ સતત નિવેદનો આપી રહ્યા છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આવા ઘણા ભાષણો હજુ પણ પબ્લિક ડોમેનમાં છે. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "તાજેતરના મહિનાઓમાં, મુખ્યમંત્રી સરમાએ મુસ્લિમોની ધાર્મિક લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવા અને હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે દુશ્મનાવટ અને નફરતને પ્રોત્સાહન આપવાના સ્પષ્ટ અને ઇરાદા સાથે ઇરાદાપૂર્વક તેમના હેટ સ્પીચને વધુ તીવ્ર બનાવી છે, તે સારી રીતે જાણે છે કે આવા આરોપો દેશની એકતા માટે હાનિકારક છે અને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દને નુકસાન પહોંચાડે છે."
ઓવૈસીએ ધ્યાન દોર્યું કે, આસામ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ પરથી 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ પોસ્ટ કરાયેલ એક તાજેતરનો વિડીયો, જે એક દિવસ પછી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ છે, જેમાં મુખ્યમંત્રી શર્મા બંદૂક પકડીને મુસ્લિમો તરીકે સ્પષ્ટ રીતે ઓળખાતા લોકો પર ગોળીબાર કરતા દેખાય છે.
તેમણે લખ્યું, "આ પોસ્ટ અને વિડીયોમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી છબીઓ અને 'પોઇન્ટ બ્લેન્ક શૂટ' અને 'નો મર્સી' જેવા નિવેદનો ઇરાદાપૂર્વક અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ કૃત્યો છે જેનો હેતુ મુસ્લિમોની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડવા, ધાર્મિક સમુદાયો વચ્ચે નફરત અને દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવા અને સાંપ્રદાયિક હિંસા ભડકાવવાનો છે."
ઓવૈસીના મતે, આ વિડીયો ઓનલાઈન પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને આ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર સહિત સમગ્ર ભારતમાં ઉપલબ્ધ હતો. ઓવૈસીએ કહ્યું, "મેં તેને આ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં જોયો છે." ઓવૈસીએ કમિશનરને અપીલ કરી કે તેઓ સરમા સામે કાયદા મુજબ તાત્કાલિક અને જરૂરી કાનૂની કાર્યવાહી કરે.
