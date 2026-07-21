જંતર-મંતર પર પોલીસની કાર્યવાહી અને NEET સુધારા પર એક થયા દેશભરના ડોક્ટર, રાષ્ટ્રપતિ અને PMને હસ્તક્ષેપની માંગ કરી
NEET પેપર લીક અને જંતર-મંતર પર થયેલા હોબાળા અંગે ડોકટરોએ રાષ્ટ્રવ્યાપી એકતા દર્શાવી, રાષ્ટ્રપતિ અને વડા પ્રધાન પાસેથી તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપની માંગ કરી. ગૌતમ દેબરોયનો અહેવાલ.
Published : July 21, 2026 at 5:08 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતની અનેક અગ્રણી સરકારી તબીબી સંસ્થાઓના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ સંગઠનોએ મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા પ્રણાલીમાં મોટા સુધારાની માંગણી કરવા માટે એક થયા છે. વધુમાં, તેમણે પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની રીત અને જંતર-મંતર પર શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ પર કથિત પોલીસ કાર્યવાહીની સ્વતંત્ર તપાસની માંગ કરી છે.
મંગળવારે ETV ભારત સાથે વાત કરતા, ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA) ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે કહ્યું કે, "ભલે આ માંગણીઓ વિવિધ સ્તરે ઉઠાવવામાં આવી છે, તે તબીબી જગતમાં વ્યાપક સર્વસંમતિ દર્શાવે છે."
AIIMS નવી દિલ્હી, સફદરજંગ હોસ્પિટલ, SMS મેડિકલ કોલેજ (જયપુર), RNT મેડિકલ કોલેજ (ઉદયપુર) અને મહારાષ્ટ્રની અનેક સંસ્થાઓના ડોક્ટર સંગઠનોએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને અલગ અલગ મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું છે. તેમણે તબીબી શિક્ષણ, બંધારણીય સંસ્થાઓ અને સરકારી આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીમાં જાહેર વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવાની વિનંતી કરી છે.
આ માંગણીઓ કર્તાઓમાં જોડાનાર નવું નામ નવી દિલ્હીનું રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ એસોસિએશન (RDA) છે. આ એસોસિએશને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને બંધારણીય અધિકારોનું રક્ષણ કરવા અને જંતર-મંતર ખાતેની ઘટનાઓની સ્વતંત્ર તપાસનો આદેશ આપવા અપીલ કરી છે.
તેમના પત્રમાં, AIIMS RDA એ વિરોધ સ્થળ પરથી "ચિંતાજનક અહેવાલો અને બધી બાજુ દેખાઈ રહેલા વીડિયો અને તસવીરો પર ઊંડી ચિંતા" વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓ અને ડોકટરો સહિત શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ પર કથિત લાઠીચાર્જ, ટીયર ગેસનો ઉપયોગ અને શારીરિક બળના અહેવાલો ખૂબ જ પરેશાન કરનારા છે.
એસોસિએશને નોંધ્યું હતું કે, જ્યારે ઘટનાના કેટલાક પાસાઓ વિવાદિત રહ્યા છે, ત્યારે સોશિયલ મીડિયા અને જાહેર પ્લેટફોર્મ પર વીડિયો અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના અહેવાલોએ શાંતિપૂર્ણ લોકશાહી વિરોધ પ્રદર્શનના સંચાલન અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. તેમણે એવા વીડિયો તરફ પણ ધ્યાન દોર્યું હતું જેમાં પોલીસ કર્મચારીઓને તેમના ચહેરા અને નામના બેજ છુપાવતા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ડોકટરોની દલીલ છે કે આવી ક્રિયાઓ કાયદા વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીને ખતમ કરે છે.
AIIMS ડોકટરોએ એવા વીડિયોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો જેમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ લેડી હાર્ડિંગ મેડિકલ કોલેજના પ્રોફેસર અને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે આક્રમક વર્તન કરતા જોવા મળે છે. તેઓ જણાવે છે કે, આ આરોપોની નિષ્પક્ષ અને પારદર્શક તપાસ જરૂરી છે.
સંવિધાન દ્વારા નાગરિકોના શાંતિપૂર્ણ રીતે ભેગા થવા અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના અધિકાર આપવાની વાતનો પુનરોચ્ચાર કરતા, AIIMS RDAએ જણાવ્યું હતું કે, શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનો અંગેની કોઈપણ કાર્યવાહી સંયમ, જવાબદારી અને માનવીય સન્માનને ધ્યાન રાખીને થવી જોઈએ. તેમણે રાષ્ટ્રપતિને જંતર-મંતર ખાતેની ઘટનાઓની સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને સમયબદ્ધ તપાસ સુનિશ્ચિત કરવા, બળના વધુ પડતા ઉપયોગના આરોપોની તપાસ કરવા, શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનના બંધારણીય અધિકારને ઓળખવા અને હોસ્પિટલમાં સોનમ વાંગચુકની સતત અટકાયત અંગે સ્પષ્ટતા માંગવા વિનંતી કરી.
AIIMSના ડોકટરોએ એવા અહેવાલો પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, વાંગચુકને તબીબી સલાહ (LAMA) વિરુદ્ધ રજા આપવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરવા છતાં હોસ્પિટલ છોડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. એસોસિએશને જણાવ્યું હતું કે, જો આ અહેવાલો સાચા હોય, તો તેઓ દર્દીની સ્વતંત્રતા, તેમની સહમતિ અને તબીબી નૈતિકતાના સ્થાપિત સિદ્ધાંતો અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
પોતાને એક બિન-રાજકીય સંગઠન તરીકે વર્ણવતા, RDA એ પુષ્ટિ કરી હતી કે, દરેક વ્યક્તિ પાસે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનનો લોકશાહી અધિકાર છે અને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે, રચનાત્મક સંવાદ દ્વારા કાયદેસર ચિંતાઓનો ઉકેલ આવશે. હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના મુદ્દા અંગે સૌથી મોટો વાંધો વર્ધમાન મહાવીર મેડિકલ કોલેજ (VMMC) અને સફદરજંગ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ એસોસિએશન (RDA) તરફથી આવ્યો હતો, જ્યાં વાંગચુકને દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
સફદરજંગ RDAએ જણાવ્યું હતું કે, હોસ્પિટલો ફક્ત સારવાર અને ઉપચાર માટે સમર્પિત સંસ્થાઓ રહેવી જોઈએ, અને ક્યારેય એવું વાતાવરણ બનાવવું જોઈએ નહીં જ્યાં તેઓ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના વિસ્તરણ તરીકે કામ કરતા હોય તેવું લાગે. તેઓએ હોસ્પિટલની અંદર લાગુ કરાયેલા અસાધારણ સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, જેમાં વોર્ડમાં પ્રતિબંધિત પ્રવેશ, ભારે સુરક્ષા દળોની તૈનાતી અને નિયમિત આરોગ્યસંભાળ સેવાઓમાં વિક્ષેપનો સમાવેશ થાય છે.
એસોસિએશને સ્વતંત્ર તપાસની પણ માંગ કરી હતી કે, શું આ સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ દર્દીની સંભાળ સાથે ચેડાં કરે છે કે ડોકટરોની વ્યાવસાયિક કામગીરી અને સ્વાયત્તતા પર અસર કરે છે. વધુમાં, તેઓએ દર્દીઓના અધિકારોના રક્ષણની માંગ કરી, જેમાં કાયદેસર રીતે માન્ય હોય ત્યારે 'તબીબી સલાહ સામે રજા' (LAMA) લેવાનો અધિકાર શામેલ છે.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા, સફદરજંગ હોસ્પિટલ ખાતે રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ એસોસિએશન (RDA) ના જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. આયુષ રાજે જણાવ્યું હતું કે, "આ મુદ્દો દર્દીઓના અધિકારો, નિર્ણય લેવામાં ડોકટરોની સ્વાયત્તતા અને સરકારી સંસ્થાઓ વચ્ચેના સંબંધો અંગે મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સરકારી હોસ્પિટલોમાં જનતાનો વિશ્વાસ અકબંધ રહે અને ડોકટરો સ્થાપિત નૈતિક અને કાનૂની સિદ્ધાંતો અનુસાર દર્દીની બીમારી અને સ્વાસ્થ્ય જોઈને માર્ગદર્શન આપીને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા સાથે નિર્ણયો લઈ શકે."
AIIMS ખાતેના તેમના સમકક્ષોની જેમ, સફદરજંગ ખાતેના ડોકટરોએ પણ જંતર-મંતર ખાતે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ સામે બળના કથિત ઉપયોગની સમય-મર્યાદામાં તપાસની માંગ કરી હતી. કથિત લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસના ઉપયોગના અહેવાલો અને વીડિયો ટાંકીને, તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આવી ઘટનાઓ બંધારણીય સ્વતંત્રતાઓ, બળનો ઉપયોગ કરવાની આવશ્યકતા અને યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયાના પાલન અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી કરે છે. આ ચિંતાઓ ઉપરાંત, દેશભરના રેસિડેન્ટ ડોકટરો કથિત NEET-UG પેપર લીક કેસ અંગે કાર્યવાહીની માંગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
SMS મેડિકલ કોલેજ ખાતે જયપુર એસોસિએશન ઓફ રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ (JARD) એ પ્રધાનમંત્રીને NEET પરીક્ષાને લગતી તમામ ગેરરીતિઓની સ્વતંત્ર, નિષ્પક્ષ અને સમયબદ્ધ તપાસનો આદેશ આપવા, જવાબદારી નક્કી કરવા અને વ્યાપક સુધારાઓ અને કડક ટેકનિકલ અને કાનૂની સુરક્ષા સહિત અમલમાં મૂકવા વિનંતી કરી છે.
તેવી જ રીતે, RNT મેડિકલ કોલેજ ખાતે ઉદયપુર રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ એસોસિએશન (URDA) એ કથિત પેપર લીકમાં સામેલ તમામ વ્યક્તિઓ સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. મહારાષ્ટ્ર એસોસિએશન ઓફ રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ (MARD) અને સરકારી મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલ, છત્રપતિ સંભાજીનગર ખાતે સેન્ટ્રલ મહારાષ્ટ્ર એસોસિએશન ઓફ રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સ (સેન્ટ્રલ MARD) એ પણ વિદ્યાર્થીઓને પોતાનો ટેકો આપ્યો છે.
IMA ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રયાસો સ્પષ્ટ કરે છે કે ડોકટરોની ચિંતાઓ હવે પરીક્ષાની ગેરરીતિઓ સુધી મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ લોકશાહી અધિકારો, તબીબી નીતિશાસ્ત્ર, સંસ્થાકીય સ્વાયત્તતા અને સરકારી આરોગ્ય સંસ્થાઓની કામગીરી જેવા વ્યાપક મુદ્દાઓ સુધી વિસ્તરી છે.
નામ ન આપવાની શરતે બોલતા, IMA ના એક ભૂતપૂર્વ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, "AIIMS નવી દિલ્હી હવે સફદરજંગ હોસ્પિટલ અને જયપુર, ઉદયપુર અને મહારાષ્ટ્રની સંસ્થાઓ સાથે આ મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં જોડાઈ રહી છે, તેથી સરકાર પર દબાણ વધી રહ્યું છે. સરકારે હવે ભારતની તબીબી પ્રવેશ પરીક્ષા પ્રણાલીની ન્યાયીતા અને જંતર-મંતર અને સફદરજંગ હોસ્પિટલની ઘટનાઓથી ઉદ્ભવતા મુદ્દાઓ બંને અંગેની ચિંતાઓને દૂર કરવી જોઈએ."
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