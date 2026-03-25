તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: AIADMK દ્વારા 23 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર

તમિલનાડુ ચૂંટણી માટે AIADMKએ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી, 20 પૂર્વ મંત્રીઓ અને 15 વર્તમાન ધારાસભ્યોને ટિકિટ આપી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 2:59 PM IST

ચેન્નઈ: તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ને લઈને રાજ્યમાં રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. ઓલ ઇન્ડિયા અન્ના દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (AIADMK) દ્વારા બુધવારે આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 23 ઉમેદવારોની પોતાની પ્રથમ યાદી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં પાર્ટીના મોટા અને જાણીતા ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.

પાર્ટીના મહાસચિવ અને રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એડપ્પડી કે. પલાનીસ્વામી (EPS) ફરી એકવાર એડપ્પડી મતવિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડશે. તેઓ આ અગાઉ પણ આ જ વિસ્તારમાંથી વિધાનસભા ચૂંટણી જીતતા આવ્યા છે.

ચૂંટણી પંચે તાજેતરમાં જ તમિલનાડુ વિધાનસભા ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. જે અંતર્ગત 30મી માર્ચ સુધી ઉમેદવારી પત્રો ભરી શકાશે. રાજ્યમાં એક જ તબક્કામાં 23મી એપ્રિલે મતદાન યોજાશે અને 4થી મેના રોજ મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવશે. ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતાં જ તમામ રાજકીય પક્ષોએ સમગ્ર રાજ્યમાં પોતાના ઉમેદવારોની પસંદગી અને પ્રચારની ગતિવિધિઓ તેજ કરી દીધી છે.

AIADMK દ્વારા જાહેર કરાયેલી 23 ઉમેદવારોની આ યાદીની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તેમાં 20 પૂર્વ મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, 15 એવા ઉમેદવારો છે જેઓ વર્તમાન ધારાસભ્ય છે અને પાર્ટીએ તેમના પર ફરીથી વિશ્વાસ મૂકીને ટિકિટ આપી છે. પાર્ટીએ મહત્વના મતવિસ્તારોમાં વરિષ્ઠ નેતાઓને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.

યાદીમાં સામેલ કેટલાક અગ્રણી નેતાઓ અને તેમના મતવિસ્તારોની વાત કરીએ તો, કે. પી. મુનુસામી વેપ્પનહલ્લી, ડિંડીગુલ સી. શ્રીનિવાસન ડિંડીગુલ, એસ. પી. વેલુમણી થોંડામુથુર, પી. થંગમણી કુમારપલયમ અને ડી. જયકુમાર રોયાપુરમ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવાના છે. અન્ય મોટા નામોમાં સી. વી. શનમુગમ (મૈલમ), સેલૂર કે. રાજુ (મદુરાઈ પશ્ચિમ), અને સી. વિજયભાસ્કર (વિરાલીમલઈ)નો પણ સમાવેશ થાય છે.

આ જાહેરાત એઆઈએડીએમકેના સત્તાવાર ચૂંટણી અભિયાનની શરૂઆત દર્શાવે છે. આગામી દિવસોમાં ગઠબંધન અને બેઠકોની વહેંચણીના સમીકરણો નક્કી થયા બાદ પાર્ટી દ્વારા ઉમેદવારોની વધુ યાદીઓ જાહેર કરવામાં આવે તેવી પૂરી શક્યતા છે.

