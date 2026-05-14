તમિલનાડુમાં મોટો ખેલ: TVKને સમર્થન આપનાર AIADMKના બળવાખોર ધારાસભ્યોને પાર્ટી હોદ્દા પરથી હટાવાયા
સી.વે શનમુગમ, એસ.પી વેલુમણી અને સી. વિજયભાસ્કર સહિત અન્ય પાર્ટી નેતાઓને પાર્ટીના હોદ્દા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
Published : May 14, 2026 at 10:45 AM IST
ચેન્નાઈ: AIADMK ના મહાસચિવ એડાપ્પડી કે. પલાનીસ્વામી (EPS)એ બુધવારે SP વેલુમાણી, સી. વે શનમુગમ અને સી. વિજયભાસ્કર સહિતના નેતાઓને તેમના પક્ષના હોદ્દા પરથી દૂર કર્યા.
પાર્ટીના વડાએ નાથમ આર. વિશ્વનાથન સહિત બળવાખોર ધારાસભ્યો પર વ્હીપ ફટકાર્યો, જેમણે પાર્ટીના આદેશનો ભંગ કર્યો અને વિધાનસભામાં વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દરમિયાન TVK સરકારની તરફેણમાં મતદાન કર્યું. પલાનીસ્વામીએ 25 ધારાસભ્યોના પાર્ટી પદોને બદલી નાખ્યા અને તેમના સ્થાને નવા જિલ્લા સચિવોની નિમણૂક કરી.
આ પહેલા TVK સરકારે એક મોટો અવરોધ પાર કર્યો હતો, DMK ના વોકઆઉટ વચ્ચે 25 બળવાખોર AIADMK ધારાસભ્યોના સમર્થનથી વિશ્વાસ મત સરળતાથી જીતી લીધો. વિપક્ષે હોર્સ ટ્રેડિંગના આરોપો લગાવ્યા જેને મુખ્યમંત્રી સી. જોસેફ વિજય દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
TVK 144:22 મતો મળ્યા, જેમાં તમામ 22 વિરોધીઓ AIADMK ના ધારાસભ્યો હતા જે પાર્ટીના વડા EPS પ્રત્યે વફાદાર હતા. શનમુગમ-વેલુમણી કેમ્પના 25 અન્ય પક્ષના ધારાસભ્યોએ સરકારની તરફેણમાં મતદાન કર્યું, જેમ તેમના દ્વારા અગાઉ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
મુખ્ય વિપક્ષી પાર્ટી DMKએ 234 સભ્યોના ગૃહમાં 59 ધારાસભ્યો સાથે, સરકારની ટીકા કરતા વોકઆઉટ કર્યું, જ્યારે 4 ધારાસભ્યો સાથે PMK અને ભાજપના એકમાત્ર ધારાસભ્ય ગેરહાજર રહ્યા હતા. વિજયના નેતૃત્વ હેઠળની TVK સરકારે કોંગ્રેસ, VCK, ડાબેરી, IUML અને TVKને ટેકો આપવા બદલ AMMKમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવેલા ધારાસભ્ય એસ. કામરાજના સમર્થનને કારણે વિશ્વાસ મત જીત્યો.
વિશ્વાસ મતની કાર્યવાહી દરમિયાન AIADMKમાં વિભાજન ખુલીને સામે આવ્યું કારણ કે પાર્ટીના નેતાઓ વેલુમણી-શનમુગમના નેતૃત્વ હેઠળના જૂથે સરકારની તરફેણમાં મતદાન કર્યું.
જોકે વેલુમણી દ્વારા સમર્થન જાહેર કરવાના થોડા સમય પહેલા જ પલાનીસ્વામીએ ગૃહમાં જાહેરાત કરી હતી કે તેમના પક્ષના ધારાસભ્યોએ સરકાર વિરુદ્ધ મતદાન કરવું જોઈએ. વેલુમણી-શનમુગમના નેતૃત્વ હેઠળના જૂથે ફરમાનનો વિરોધ કર્યો અને TVK શાસનનો પક્ષ લીધો. પલાનીસ્વામીના જૂથે વેલુમણી-શનમુગમ જૂથ દ્વારા સરકારને ટેકો આપવાની જાહેરાતનો વિરોધ કર્યો ત્યારે હોબાળો જોવા મળ્યો.
પલાનીસ્વામીએ દાવો કર્યો હતો કે TVK સરકારના ફ્લોર ટેસ્ટમાં ક્રોસ-વોટિંગ કરનારા AIADMKના ધારાસભ્યો કેબિનેટ પદોના "લાલચ"માં ફસાઈ ગયા હતા.
