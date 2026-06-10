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AI-171 ક્રેશ: ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના પુત્રએ કહ્યું 'તેમના પિતા હંમેશા તેમના સમર્થકોના હૃદયમાં રહેશે'

ઋષભ રૂપાણીએ કહ્યું કે ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીના આદર્શો હજુ પણ લોકોને પ્રેરણા આપે છે અને તેમના સમર્થકો હજુ પણ પરિવારને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આવે છે.

રૂષભ રૂપાણી, ગુજરાતના પૂર્વ સીએમ વિજય રૂપાણીના પુત્ર
રૂષભ રૂપાણી, ગુજરાતના પૂર્વ સીએમ વિજય રૂપાણીના પુત્ર (PTI)
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By PTI

Published : June 10, 2026 at 5:11 PM IST

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ગાંધીનગર: અમદાવાદમાં AI-171 વિમાન દુર્ઘટનામાં ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી સહિત 260 લોકોના મોત થયાના લગભગ એક વર્ષ પછી, તેમના પુત્ર ઋષભ રૂપાણીએ કહ્યું કે તેમના પિતા તેમના મજબૂત નૈતિક મૂલ્યોને કારણે લોકો માટે પ્રિય છે.

આ દુ:ખદ ઘટનાને યાદ કરતા, ઋષભ રૂપાણીએ કહ્યું કે જ્યારે તેમને ક્રેશના સમાચાર મળ્યા ત્યારે તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં હતા. તેમણે પીટીઆઈને કહ્યું, "જ્યારે મને આ ઘટના વિશે ખબર પડી ત્યારે હું યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં હતો. એર ઇન્ડિયામાં કામ કરતા એક મિત્રએ મને જાણ કરી. હું તે ક્ષણને ફરીથી જીવવા માંગતો નથી, પરંતુ તે ફોન વિશે વિચારીને હજુ પણ મારી આંખોમાં આંસુ આવી જાય છે."

ઋષભએ કહ્યું કે તે દરરોજ તેના પિતાને યાદ કરે છે અને તેના સમર્થકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તેમના ઘરે આવતા રહે છે. "તેમની 50 વર્ષની રાજકીય કારકિર્દી અને સામાજિક જીવનમાં, તેમણે ઘણા લોકોના જીવનને પ્રભાવિત કર્યું. તેમનો પ્રેમ અને ટેકો હંમેશા અમારી સાથે છે," તેમણે કહ્યું.

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "તેમની યાદો અને સિદ્ધાંતોને સકારાત્મક દિશા આપવા માટે, અમે રાજકોટમાં 'શ્રી વિજય રૂપાણી મેમોરિયલ ફાઉન્ડેશન' ની સ્થાપના કરી છે. આ ફાઉન્ડેશન યુવાનો અને મહિલાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને શિક્ષણ, આરોગ્યસંભાળ વગેરે સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં વિકાસ માટે કામ કરે છે."

ગયા વર્ષે 12 જૂનના રોજ, લંડન જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171 સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં બીજે મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલ સંકુલમાં ક્રેશ થઈ ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં વિમાનમાં સવાર 241 લોકો અને જમીન પર 19 લોકો માર્યા ગયા હતા. એક મુસાફર બચી ગયો.

આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારાઓમાં વિજય રૂપાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઋષભે પીડિતોના મૃતદેહોની ઓળખ કરવા અને તેમને તેમના પરિવારોને સોંપવાના ગુજરાત સરકારના પ્રયાસોની પણ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, "હું પીડિતોના તમામ પરિવારોને કહેવા માંગુ છું કે આપણે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) અને કેન્દ્ર સરકારમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કારણ કે તપાસ હજુ પણ ચાલી રહી છે."

TAGGED:

AI171 CRASH
AIR INDIA FLIGHT 171
AHMEDABAD PLANE CRASH
PLANE CRASH
FORMER CM VIJAY RUPANI

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