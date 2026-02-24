AI સમિટ વિરોધ પ્રદર્શન કેસ: IYC પ્રમુખ ઉદયભાનુ ચિબની મુશ્કેલી વધી, પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે ચાર દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા
ભારતીય યુવા કોંગ્રેસે તેના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખની ધરપકડની સખત નિંદા કરી છે અને તેને "મનસ્વી અને દમનકારી કાર્યવાહી" ગણાવી છે.
Published : February 24, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : February 24, 2026 at 3:12 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી પોલીસે નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં ઇન્ડિયા એઆઈ ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 દરમિયાન થયેલા વિક્ષેપ અને વિરોધ પ્રદર્શનોની તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે. ભારતીય યુવા કોંગ્રેસ (IYC) ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ઉદય ભાનુ ચિબની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને ચાર દિવસની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
ચિબને એક દિવસ પહેલા પૂછપરછ માટે તિલક માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછ બાદ, તેમની ધરપકડ તેમની ભૂમિકા અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે કરવામાં આવી રહી છે. આ કાર્યવાહીથી આ કેસમાં ધરપકડની કુલ સંખ્યા આઠ થઈ ગઈ છે.
दिल्ली: भारत मंडपम में AI समिट के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में IYC प्रमुख उदय भानु चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। pic.twitter.com/69bPZFXsQ0— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026
અગાઉ, પોલીસે ગ્વાલિયરથી જિતેન્દ્ર યાદવની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ દરેક એંગલથી આ કેસની તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેઓ વિરોધ પ્રદર્શનના આયોજન, તેમાં સામેલ લોકોની ભૂમિકા અને સંગઠનાત્મક તૈયારીઓની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસનો દાવો છે કે ઉપલબ્ધ તથ્યો અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓના આધારે તપાસ આગળ વધી રહી છે.
यूथ कांग्रेस के साथियों ने एक COMPROMISED प्रधानमंत्री की असलियत देश को बताई, देशहित में सवाल पूछा और निडर होकर आवाज उठाई।— Congress (@INCIndia) February 24, 2026
लेकिन इस डरी हुई कायर सरकार ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब जी और अन्य साथियों को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया।
सच्चाई की आवाज को दबाने और… https://t.co/cuAWSZSx46
દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના પ્રમુખ ચિબએ આ કાવતરું ઘડ્યું હતું અને પ્રદર્શનકારીઓને પ્રોત્સાહન અને બળ પૂરું પાડ્યું હતું. દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે કેસની તપાસ માટે સાત દિવસની કસ્ટડી જરૂરી છે, જેના પર કોર્ટે નિર્ણય અનામત રાખ્યો છે. કોર્ટની બહાર યુવા કોંગ્રેસના કાર્યકરોની મોટી સંખ્યા જોવા મળી હતી.
We will not be silenced ✊ pic.twitter.com/L7is6lCALv— Congress (@INCIndia) February 24, 2026
દરમિયાન, ભારતીય યુવા કોંગ્રેસે તેના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખની ધરપકડની સખત નિંદા કરી હતી, તેને "મનસ્વી અને દમનકારી કાર્યવાહી" ગણાવી હતી. સંગઠને એક નિવેદન બહાર પાડીનેે એક્સ પર પોસ્ટ શેર કરી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઉદય ભાનુ ચિબ પહેલાથી જ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ કરી ચૂક્યા છે, અને ફરાર નથી કે તપાસથી બચી રહ્યા નથી. આમ છતાં, ધરપકડ સૂચવે છે કે આ પગલું તપાસ પર અયોગ્ય દબાણ લાવવાની રણનીતિનો ભાગ છે.
યુવા કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ધરપકડ પછી CRPCની કલમ 41A હેઠળ નોટિસ બજાવવામાં આવી રહી છે, જે કાનૂની સુરક્ષાનું ઉલ્લંઘન છે. તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે, ઘણા પદાધિકારીઓના પરિવારોને મોડી રાત્રે ઉપાડવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસ સ્ટેશનોમાં અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. અટકાયત કરાયેલા લોકો વિશે માહિતી આપવામાં પણ વિલંબ થયો હતો. સંગઠને હિમાચલ સદનમાં વિધાનસભાની બેઠકમાં વોરંટ વિના પોલીસના પ્રવેશને ગંભીર પ્રક્રિયાગત ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું.
#WATCH तिरुवनंतपुरम, केरल | IYC चीफ उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, " जो लोग लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो आम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। प्रधानमंत्री उनकी बात सुनने… pic.twitter.com/KckTXQI35H— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026
IYCના વડા ઉદય ભાનુ ચિબની ધરપકડ પર, કોંગ્રેસના મહાસચિવ (સંગઠન) કે.સી. વેણુગોપાલે કહ્યું, "જે લોકો લોકો માટે આંદોલન કરી રહ્યા છે, જે લોકો સામાન્ય લોકોનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, જે લોકો ખેડૂતોનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે, સરકાર તેમનું સાંભળતી નથી. વડા પ્રધાન તેમનું સાંભળવા તૈયાર નથી. વડા પ્રધાન સંસદમાં વિરોધ પક્ષના નેતાનો અવાજ સાંભળવા તૈયાર નથી... અમે ખંતથી લડીશું, અમે આ દેશના સામાન્ય હેતુ માટે લડીશું..."
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा, " सरकार का विरोध करना जुल्म है तो कांग्रेस का हर व्यक्ति… pic.twitter.com/VA9toWeoQa— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026
ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં યુથ કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન માટે ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉદય ભાનુ ચિબની દિલ્હી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા કોંગ્રેસના નેતા રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાએ કહ્યું, "જો સરકારનો વિરોધ કરવો એ જુલમ છે, તો દરેક કોંગ્રેસ સભ્ય આ જુલમ વારંવાર કરશે... જો દેશમાં વિરોધ કરવો અને વિરોધની નવી પદ્ધતિઓ અપનાવવી એ જુલમ છે, તો અમે તેને સ્વીકારીએ છીએ અને અમે તે વારંવાર કરીશું... ગુનાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. વિરોધ નોંધાવવો એ ગુનો ન હોઈ શકે. લોકશાહીમાં જાહેર મુદ્દાઓ ઉઠાવવા એ ગુનો ન હોઈ શકે. જો સરકાર દેશના હિતોને ગીરવે મૂકે તો તે ગુનો ન હોઈ શકે... જ્યારે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ચાલી રહી હતી ત્યારે સ્થળની બહાર સરકાર વિરુદ્ધ કોણ સૂત્રોચ્ચાર કરી રહ્યું હતું? તેઓ ભાજપના સભ્ય હતા, પરંતુ તત્કાલીન વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહે તેમને ગુનેગાર ન કહ્યા... અમે ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉદય ભાનુ ચિબ અને અમારા યુવા કોંગ્રેસના સાથીદારો સાથે ખડકની જેમ ઉભા છીએ..."
#WATCH | दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर गिरफ्तार किए जाने पर कहा," बहुत शर्म की बात है कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको दिक्कत… pic.twitter.com/idwguPOKt3— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 24, 2026
ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટમાં યુથ કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન દિલ્હી પોલીસ દ્વારા ભારતીય યુવા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઉદય ભાનુ ચિબની ધરપકડ પર કોંગ્રેસના નેતા પવન ખેરાએ કહ્યું, "આ ખૂબ જ શરમજનક વાત છે કે, તમને શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. સરમુખત્યારોને સમસ્યા હોય છે. જો કોઈ સરમુખત્યારને અરીસો બતાવે છે, તો તે તેને જેલમાં ધકેલી દેશે. અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે પુલવામાના બધા આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે કે નહીં, પહેલગામ હુમલાના બધા આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે કે નહીં. લાલ કિલ્લા બોમ્બ વિસ્ફોટના બધા આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે કે નહીં... તમે ટી-શર્ટ કાઢીને ડરી જાઓ છો પણ દેશમાં આતંકવાદી હુમલાઓ થાય છે અને તમે ધરપકડ કરવામાં અસમર્થ છો... આજ આ સરકારની હકીકત છે."
IYC ના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ શેષ નારાયણ ઓઝાએ જણાવ્યું હતું કે તેમના પ્રમુખે તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો છે. લોકશાહી અધિકારો હેઠળ વિરોધ કરવો ગુનો ન હોઈ શકે. દરમિયાન, IYC લીગલ સેલના વડા એડવોકેટ રૂપેશ સિંહ ભદોરિયાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ભયનું વાતાવરણ બનાવવા માટે તપાસ પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોઈપણ ગેરકાયદેસર કાર્યવાહી સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. યુથ કોંગ્રેસે તેના પ્રમુખને તાત્કાલિક મુક્ત કરવા, ધરપકડના નિયમોનું પાલન કરવા, હિમાચલ સદનની ઘટનાની સ્વતંત્ર તપાસ અને કથિત ઉત્પીડનનો અંત લાવવાની માંગ કરી છે. દરમિયાન, પોલીસનું કહેવું છે કે તપાસ નિષ્પક્ષ રીતે ચાલી રહી છે અને પુરાવાના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ આ કાર્યવાહીની કરી નિંદા
પોલીસ કાર્યવાહી અંગે, છત્તીસગઢના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીએ ટ્વિટર પર લખ્યું, "હું દિલ્હી પોલીસ દ્વારા IYC ના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ભાઈ ઉદય ભાનુ ચિબજી અને અન્ય યુવા સાથીદારોની ગેરકાયદેસર ધરપકડની સખત નિંદા કરું છું. "સરમુખત્યારશાહી" સરકાર ભૂલી રહી છે કે લોકશાહીમાં, યુવાનો દ્વારા અવાજ ઉઠાવવો, પ્રશ્નો પૂછવા અને વિરોધ કરવો એ ગુનો નથી, પરંતુ લોકશાહીનું સૌથી મજબૂત શસ્ત્ર છે."