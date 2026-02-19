AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ: સરકારે અનાજના નુકસાનને ઘટાડવા માટે AI સંચાલિત સ્માર્ટ વેરહાઉસ શરૂ કર્યા
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નવીનતમ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
Published : February 19, 2026 at 9:36 AM IST
નવી દિલ્હી : અનાજના નુકસાનને ઘટાડવા અને સંગ્રહ ક્ષમતા સુધારવા માટે, સરકારે ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ (IoT) અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ટેકનોલોજી દ્વારા સંચાલિત સ્માર્ટ વેરહાઉસ શરૂ કર્યા છે.
નવા વિકસિત સ્માર્ટ વેરહાઉસ સોલ્યુશન એ એક અદ્યતન ટેકનોલોજી સિસ્ટમ છે, જે જૂના વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત અનાજનું દૂરસ્થ નિરીક્ષણ અને રક્ષણ કરવા માટે રચાયેલ છે. તે તાપમાન, સંબંધિત ભેજ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, હવા પ્રવાહ, આગ, ધુમાડો, ફોસ્ફેટ અને ઓક્સિજન સ્તરનું દૂરસ્થ નિરીક્ષણ કરે છે, અને જૂના વેરહાઉસમાં સંગ્રહિત અનાજના જથ્થા અને ગુણવત્તામાં કોઈપણ નુકસાનની જાણ વેરહાઉસ અધિકારીઓને કરે છે.
આ સિસ્ટમ વિશે સમજાવતા, AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026 ના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે સ્માર્ટ વેરહાઉસ સોલ્યુશનમાં એકંદર દેખરેખ અને દેખરેખ ક્ષમતાઓને વધારવા અને રીઅલ-ટાઇમ દેખરેખ ક્ષમતાઓને સુધારવા માટે AI સાથે સ્માર્ટ કેમેરા સિસ્ટમ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ સોલ્યુશન અનધિકૃત દરવાજા પ્રવેશ અને ઉંદરોની પ્રવૃત્તિ જેવી ઘટનાઓ પર નજર રાખે છે, જે વેરહાઉસ સ્ટાફને સમયસર પગલાં લેવા માટે સમયસર ચેતવણીઓ મોકલીને નિયંત્રણ અને સુરક્ષા પગલાંને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.
તે જણાવે છે, "1,500 મેટ્રિક ટનની ક્ષમતા ધરાવતા વેરહાઉસમાં લગભગ ૩૩ થી ૪૦ સેન્સર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં, WFP ઇન્ડિયાએ સમગ્ર ભારતમાં ૧૨ સ્થળોએ સ્માર્ટ વેરહાઉસ સોલ્યુશનનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે ઉત્પાદક અને વપરાશકાર બંને ક્ષેત્રો અને વિવિધ કૃષિ-આબોહવા ક્ષેત્રોને આવરી લે છે."
વેરહાઉસમાં અનાજનું નુકસાન થાય છે કારણ કે વાસ્તવિક સમયની ગુણવત્તા માહિતીનો અભાવ હોય છે જે વેરહાઉસની સ્થિતિનું સમયસર નિરીક્ષણ કરી શકે છે અને વેરહાઉસ અધિકારીઓને નિવારક પગલાં લેવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે જંતુઓ, ઉંદરો, જીવાત, પક્ષીઓ અને સુક્ષ્મસજીવો અનાજનો ઉપદ્રવ કરે છે ત્યારે નુકસાન થાય છે. ઉપદ્રવ ભેજ અને મુક્ત ફેટી એસિડનું સ્તર વધારે છે, અને pH અને પ્રોટીનનું પ્રમાણ ઘટાડે છે, જેના કારણે ગુણવત્તામાં બગાડ થાય છે.
પ્રમાણભૂત ગુણવત્તા નિયંત્રણ પદ્ધતિ તરીકે, જૂના સરકારી વેરહાઉસ સમયાંતરે મેન્યુઅલ નમૂના લેવા અને અનાજ વિશ્લેષણ દ્વારા અનાજમાં ભેજ અને જંતુઓના ઉપદ્રવને માપે છે અને તેનું નિરીક્ષણ કરે છે. જો કે, આ મેન્યુઅલ પદ્ધતિમાં નોંધપાત્ર ખામીઓ છે, જેમાં અધિકારીઓ દ્વારા ભૂલો, વિલંબ અને ગેરવહીવટની સંભાવનાનો સમાવેશ થાય છે, જે પારદર્શિતા અને વિશ્વાસને અસર કરી શકે છે. આ સંગ્રહ ગેરલાભને દૂર કરવો એ ભારત સરકાર માટે પ્રાથમિકતા રહી છે.
નવી ટેકનોલોજીના ફાયદાઓમાં જૂના વેરહાઉસમાં થતા નુકસાનમાં ઘટાડો, મેનેજરોને દેખરેખ મજબૂત કરવાની અને સમયસર સુધારાત્મક પગલાં લેવાની મંજૂરી આપવાનો સમાવેશ થાય છે. આનાથી અનાજની ગુણવત્તા પણ જળવાઈ રહે છે. ટેકનોલોજી વિશે બોલતા, મંત્રાલયના એક અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું, "અમે શ્રેષ્ઠ ટેકનોલોજીઓમાંની એકનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છીએ, જે અમને સંગ્રહના દરેક તબક્કે લાભ આપી રહી છે."
અધિકારીએ ઉમેર્યું, "એઆઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને, અમે અનાજના પ્રવેશથી લઈને વેરહાઉસમાં અનલોડિંગ સુધીની સમગ્ર પ્રક્રિયાને સરળ બનાવી રહ્યા છીએ. તે સુરક્ષા પણ સુનિશ્ચિત કરે છે." તેમણે ઉમેર્યું, "આ પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવવા માટે ઘણા પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં, અમારું ધ્યાન નવીનતમ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા પર છે."
આ પણ વાંચો...