AI Impact Summit 2026: PM મોદીએ રજૂ કર્યું 'MANAV' વિઝન, જાણો આ શું છે
AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026માં તમામ દેશના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સામેલ થયા છે. આ સમિટ 20 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે
Published : February 19, 2026 at 1:41 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશના પાટનગર નવી દિલ્હીમાં ગુરૂવારે વડાપ્રધાન મોદીએ ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ 2026નું ઉદ્દઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ માટે ભારતના 'MANAV વિઝન'ને રજૂ કર્યું હતું જેમાં નૈતિક, જવાબદારી અને સૌને સાથે લઇને ચાલનારા AI ગવર્નન્સ માટે માણસના વિચાર ધરાવતું ફ્રેમવર્ક ગણાવ્યું હતું.
વડાપ્રધાન મોદીએ વિશ્વભરના AI કંપનીઓના તમામ CEOને સંબોધતા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ની યોગ્ય દિશા પર ભાર મુક્યો હતો. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આજે AI ઇમ્પેક્ટ સમિટમાં, હું AI માટે MANAV વિઝન રજૂ કરૂં છું. MANAVનો અર્થ છે માણસ.
- Mનો અર્થ છે મોરલ અને એથિકલ સિસ્ટમ- AI એથિકલ ગાઇડેન્સ પર આધારિત હોવું જોઇએ.
- Aનો અર્થ છે એકાઉન્ટેબલ ગવર્નન્સ, જેનો અર્થ છે ટ્રાન્સપેરેન્ટ નિયમ અને મજબૂત નજર.
- N એટલે રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વ - જેનો ડેટા, તેનો અધિકાર.
- Aનો અર્થ છે Accessible and Inclusive AI એક મલ્ટીપ્લાયર હોવું જોઇએ, મોનોપોલી નહીં.
- V એટલે વેલિડ અને કાયદેસર - AI કાયદેસર અને વેરિફાઇડ હોવું જોઇએ.
વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, MANAV વિઝન ગ્લોબલ AI ઇકોસિસ્ટમ માટે એક ગાઇડિંગ ફ્રેમવર્ક તરીકે કામ કરશે, તેમણે કહ્યું કે ભારતનું આ MANAV વિઝન 21મી સદીની AI બેસ્ડ દુનિયામાં માનવતાની ભલાઇ માટે એક જરૂરી કડી બનશે. ઉભરતા ખતરા વિશે ચિંતા પર ભાર આપતા વડાપ્રધાને ખાસ બાળકો માટે મજબૂત સુરક્ષા ઉપાયોગની જરૂરીયાત પર ભાર મુક્યો હતો અને તેમણે કહ્યું કે, આપણે બાળકોની સુરક્ષાને લઇને વધારે સાવચેત રહેવું જોઇએ. AI સ્પેસ પણ બાળકો માટે સુરક્ષિત અને પરિવારના હિસાબથી હોવું જોઇએ.
વડાપ્રધાન મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, આ વિઝન બદલતા ટેકનોલોજિકલ માહોલને દર્શાવે છે. આપણે એક એવા સમયમાં જઇ રહ્યા છીએ જ્યા માણસ અને ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમ મળીને કા કરે છે અને મળીને આગળ વધે છે. આ સેક્ટરમાં ભારતની વધતી ક્ષમતાઓ પર ભાર આપતા તેમણે કહ્યું કે, ભારત AIમાં એક મજબૂત ભવિષ્ય જુવે છે. આપણી પાસે ટેલેન્ટ, એનર્જી કેપેસિટી અને પોલિસી ક્લેરિટી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ સમિટમાં નવા ઘરેલુ ઇનોવેશનની પણ જાહેરાત કરી હતી. વડાપ્રધાને કહ્યું કે, મને જણાવતા ખુશી થઇ રહી છે કે આ સમિટમાં ત્રણ ભારતીય કંપનીઓએ પોતાાના AI મૉડલ અને એપ્સ લોન્ચ કરી છે. આ મોડલ આપણા યુવાઓના ટેલેન્ટને બતાવે છે.
ગ્લોબલ સહયોગને આમંત્રણ આપતા પીએમ મોદીએ ટેકનોલોજી લીડર્સ અને ઇનોવેટર્સને ભારત સાથે ભાગીદારી કરવાની અપીલ કરી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, હું ભારતમાં ડિઝાઇન અને ડેલવપ કરવા, વિશ્વ અને માનવતા સુધી પહોંચાડવા માટે આમંત્રણ આપુ છું. ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ પર ગ્લોબલ ચર્ચાને આગળ વધારવા માટે નવી દિલ્હીમાં વિશ્વભરના સરકારી પોલિસીમેકર્સ, ઇન્ડસ્ટ્રી AI એક્સપર્ટ્સ, એકેડેમિક્સ, ટેકનોલોજી ઇનોવેટર્સ અને સિવિલ સોસાયટીને એક સાથે લાવ્યું છે.
ઇન્ડિયા AI ઇમ્પેક્ટ સમિટ, ગ્લોબલ સાઉથની પ્રથમ AI સમિટ છે. આ 'સર્વજન હિતાય, સર્વજન સુખાય'ના નેશનલ વિઝન અને AI ફૉર હ્યુમેનિટીના ગ્લોબલ પ્રિન્સિપલ સાથે AIના બદલાવ લાવનારા પોટેન્શિયલ દર્શાવે છે. આ સમિટ એક ડેવલપ થઇ રહેલા ઇન્ટરનેશનલ પ્રોસેસનો ભાગ છે જેનો અર્થ AI ગવર્નન્સ, સેફ્ટી અને સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ પર ગ્લોબલ કોઓપરેશનને મજબૂત કરવાનો છે.
