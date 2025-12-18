જેદ્દાહથી આવતી AI એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટના ટાયર ખરાબ થતાં કોચીમાં સુરક્ષિત ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરાયું
કોચીન આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથકને તેની અદ્યતન કટોકટી પ્રતિભાવ પ્રણાલીઓને કારણે વ્યૂહાત્મક રીતે ઉતરાણ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : December 18, 2025 at 4:14 PM IST
એર્નાકુલમ : શુક્રવારે સવારે જેદ્દાહથી કોઝિકોડ જતી એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટ IX 398 એ કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (CIAL) પર સફળતાપૂર્વક ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરીને એક મોટી વિમાન દુર્ઘટના ટળી ગઈ.
160 મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર્સ સાથેનું આ વિમાન સાઉદી અરેબિયાથી ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ કોચી તરફ વાળવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે વિમાનના જમણા મુખ્ય લેન્ડિંગ ગિયર અને ટાયરમાં ટેકનિકલ ખામી જોવા મળી હતી. કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને તેની અદ્યતન કટોકટી પ્રતિભાવ પ્રણાલીઓ અને આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને સંભાળવામાં તેના ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફની સાબિત ક્ષમતાને કારણે વ્યૂહાત્મક રીતે લેન્ડિંગ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું.
ડાયવર્ઝનની પુષ્ટિ થતાં જ, એરપોર્ટ ઓથોરિટીએ "સંપૂર્ણ કટોકટી" જાહેર કરી અને આવનારા વિમાન માટે મહત્તમ તૈયારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે અગ્નિશામક એકમો, તબીબી ટીમો અને બચાવ સેવાઓને હાઇ એલર્ટ પર રાખી. કડક દેખરેખ અને સંપૂર્ણ કટોકટી પ્રોટોકોલનું પાલન કરીને, વિમાન સવારે 09:07 વાગ્યે રનવે પર સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું, જેનાથી વિમાનમાં સવાર લોકો અને જમીન પરના અધિકારીઓ માટે કલાકોની વધતી ચિંતાનો અંત આવ્યો. ઉતરાણ પછી હાથ ધરવામાં આવેલા ટેકનિકલ નિરીક્ષણમાં જોખમની ગંભીરતાની પુષ્ટિ થઈ, જેમાં જાણવા મળ્યું કે મુખ્ય લેન્ડિંગ ગિયરની જમણી બાજુના બંને ટાયર સંપૂર્ણપણે ફાટી ગયા હતા.
જોકે 160 મુસાફરો કે ક્રૂ મેમ્બરમાં કોઈ ઈજા થઈ નથી, પરંતુ ઘણા મુસાફરોએ લેન્ડિંગ દરમિયાન જોરદાર ધક્કો અને કંપન અનુભવ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસના પ્રવક્તાએ પાછળથી સ્પષ્ટતા કરી હતી કે જેદ્દાહથી ટેકઓફ દરમિયાન રનવે પર કોઈ વિદેશી વસ્તુને કારણે ટાયરને નુકસાન થયું હોવાની શંકા છે, ત્યારબાદ સાવચેતીના પગલા તરીકે ફ્લાઇટને કોચી તરફ વાળવામાં આવી હતી.
સુરક્ષિત ઉતરાણ પછી, રનવેનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું અને કાટમાળ દૂર કરવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ એરપોર્ટ ઇમરજન્સી એલર્ટ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો, અને સામાન્ય ફ્લાઇટ કામગીરી ફરી શરૂ કરવામાં આવી. એરલાઇને એક નિવેદન જારી કરીને મુસાફરોને થયેલી અસુવિધા બદલ માફી માંગી અને પુનરાવર્તિત કર્યું કે તમામ ઓપરેશનલ ક્ષેત્રોમાં સલામતી તેની ટોચની પ્રાથમિકતા છે.
મુસાફરો તેમના મૂળ ગંતવ્ય સ્થાન પર પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, એરલાઇને કોચીથી કોઝિકોડ સુધીના તમામ મુસાફરોને પરિવહન કરવા માટે વૈકલ્પિક માર્ગ પરિવહનની વ્યવસ્થા કરી. પાઇલટ્સ અને કોચીન આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ઇમરજન્સી ટીમ દ્વારા કટોકટીના સફળ સંચાલનને મોટી દુર્ઘટના ટાળવાનો શ્રેય આપવામાં આવી રહ્યો છે.
મુસાફરોનો મોટો આરોપ
કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (CIAL) પર એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઇટ IX 398 ના હાઇ-ટેન્શન ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ પછી મુસાફરોએ ભયાનક અનુભવો વર્ણવ્યા. જેદ્દાહ-કોઝિકોડ ફ્લાઇટના મુસાફરોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે એરલાઇનને ટેકઓફ પછી તરત જ ટેકનિકલ ખામીની જાણ થઈ હતી, પરંતુ જેદ્દાહ પાછા ફરવા સાથે સંકળાયેલા ભારે જાળવણી ખર્ચને ટાળવા માટે કલાકો સુધી ફ્લાઇટ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો.
કાસરગોડના મુસાફર અરુણ રાજે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે ટેકઓફ દરમિયાન તેમને કંઈક ખોટું થયું હોવાનું લાગ્યું અને તેમણે ક્રૂને પૂછપરછ કરી, પરંતુ તેમને કહેવામાં આવ્યું કે બધું સામાન્ય છે. તેઓ તેમની પત્ની અને ચાર વર્ષના બાળક સાથે મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. તેમણે એરલાઇન પર "જીવન સાથે રમત" કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, અને ઉમેર્યું કે તાત્કાલિક જેદ્દાહ પાછા ફરવાને બદલે કોચી તરફ વાળવાનો નિર્ણય સમારકામ ખર્ચ બચાવવા માટે ઇરાદાપૂર્વક લેવામાં આવ્યો હતો.
લેન્ડિંગ પહેલા જ ગભરાટ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો હતો જ્યારે મુસાફરોને આખરે કહેવામાં આવ્યું હતું કે ફ્લાઇટ કોઝિકોડમાં ઉતરી શકશે નહીં અને કોચીમાં ઇમરજન્સી લેન્ડિંગ કરશે. સવારે 09:07 વાગ્યે થયેલી અથડામણની ક્ષણને યાદ કરતા, અરુણ રાજે એક જોરદાર આંચકો અને બહેરાશભર્યા અવાજનું વર્ણન કર્યું.
આ સંવેદનાની તુલના વાહનને ટાયર વગર રોકવાની ફરજ પાડવામાં આવે તે સાથે કરવામાં આવી હતી. મુસાફરીના શરૂઆતના કલાકો દરમિયાન મોટાભાગના મુસાફરો ઊંઘમાં હતા, જે લોકો જાગતા રહ્યા તેઓએ પાંચ કલાકથી વધુ સમય સુધી ભારે માનસિક વેદના અને તણાવ સહન કર્યો.
ઉતરાણ પછી ટેકનિકલ નિરીક્ષણમાં પુષ્ટિ મળી કે જમણી બાજુના બંને ટાયર પંચર થયા હતા. એરલાઇનની કથિત બેદરકારી અને પર્યાપ્ત વૈકલ્પિક ફ્લાઇટ વ્યવસ્થાના અભાવના વિરોધમાં, અરુણ રાજે કંપની દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી બસોનો ઉપયોગ કરવાને બદલે ટ્રેન દ્વારા ઘરે જવાનું પસંદ કર્યું. તેમણે એરલાઇનના મેનેજમેન્ટ સામે જોરદાર જાહેર વિરોધ કરવાની હાકલ કરી, એમ કહીને કે ઘણા મુસાફરો અન્ય વિકલ્પોના અભાવે ફક્ત એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ પર આધાર રાખે છે.
એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં ખામીની શરૂઆતની શક્યતાને આંશિક રીતે સમર્થન આપ્યું હતું, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે જેદ્દાહથી ટેકઓફ દરમિયાન રનવે પર વિદેશી વસ્તુઓને કારણે ટાયર ફેઇલ થવાની શંકા હતી. પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે કોચી ડાયવર્ઝન સલામતી માટે તેમની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા અનુસાર "સાવચેતીના પગલાં" હતા. જોકે એરલાઇને થયેલી અસુવિધા માટે માફી માંગી હતી અને 160 ફસાયેલા મુસાફરો માટે કોઝિકોડ સુધી રોડ ટ્રાન્સપોર્ટની વ્યવસ્થા કરી હતી, તેમ છતાં બચી ગયેલા લોકો હજુ પણ આઘાતમાં છે, તેઓ કહે છે કે આટલી ખતરનાક હવાઈ અકસ્માત પછી તેઓ સુરક્ષિત રીતે જમીન પર પાછા ફર્યા તે ફક્ત નસીબ હતું.
