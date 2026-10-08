અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના: 1988ની 40 વર્ષ જૂના વળતર વિવાદની સુનાવણી સુપ્રીમ કોર્ટ ફાસ્ટ ટ્રેકમાં કરશે
40 વર્ષ પહેલા ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ ક્રેશ કેસની સુનાવણી સુપ્રીમ કોર્ટ ફાસ્ટ ટ્રેકમાં કરશે.
Published : October 8, 2026 at 5:28 PM IST
હૈદરાબાદ: સુપ્રીમ કોર્ટે 1988ના અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના સાથે જોડાયેલા 40 વર્ષ જૂના વળતર વિવાદ બાદ કેસની સુનાવણી ફાસ્ટ ટ્રેક કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. એર ઇન્ડિયા જલદી સુનાવણીની માંગ કર્યા બાદ આ આદેશ 5 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ પાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ ક્રેશ ઇન્ડિયન એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ IC-113 સાથે જોડાયેલો હતો, જે 19 ઓક્ટોબર 1988ના રોજ અમદાવાદ પાસે ક્રેશ થઇ હતી. વિમાનમાં 135 લોકો સવાર હતા જેમાંથી 133 લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે બે મુસાફરો બચી ગયા હતા. પરિવાર અને બચેલા લોકોએ 1989 અને 1992 વચ્ચે વળતરની માંગ કરતા 38 સિવિલ કેસ દાખલ કર્યા હતા.
અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટે 2002માં ચુકાદો સંભળાળ્યો જે બાદ 2009માં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ચુકાદો પણ આવ્યો હતો. આ વિવાદ 2010માં સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો હતો અને વર્ષોથી ત્યાં જ છે.
કાનૂની પ્રક્રિયા: સુપ્રીમ કોર્ટ આ નક્કી કરશે કે એવિએશન દુર્ઘટના માટે વળતરની ગણના કેવી રીતે કરવી જોઇએ.
આ વાત પર ચર્ચા છે કે શું કોર્ટને મોટર વ્હીકલ એક્ટ હેઠળ રોડ અકસ્માત માટે બનાવવામાં આવેલી વળતરની રીતનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ અથવા હવાઇ દુર્ઘટના માટે સામાન્ય અપકૃત્ય-કાનૂની સિદ્ધાંતો પર આધારિત એક અલગ રીત અપનાવવી જોઇએ.
પીડિત પરિવારોનો તર્ક છે કે એવિએશન યાત્રીઓને એરક્રાફ્ટના ઓપરેશન અથવા સુરક્ષા પર કોઇ ખાસ કંટ્રોલ નહતો, માટે વળતરમાં આ વાતોને સામેલ કરવી જોઇએ.
- વાસ્તવિક આવક.
- ભવિષ્યની કમાણી ક્ષમતા.
- કરિયરની પ્રગતિ
- મોંઘવારી; અને પરિવારનું અસલ આર્થિક નુકસાન
CJI સૂર્યકાંતે નિર્દેશ આપ્યો કે આ કેસને જસ્ટિસ અરવિંદ કુમારની પીઠ સામે રાખવામાં આવે, સાથે જ જસ્ટિસ એન.વી.અંજારિયા પણ હશે જેમણે પહેલા આ વિવાદને જોયો હતો.
આ કેસ અંતિમ વખત ડિસેમ્બર 2025માં લેવામાં આવ્યો હતો પરંતુ બાદમાં તેને સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો નહતો. આ કેસ 1988ના પીડિતો સિવાય પણ જરૂરી છે, કારણ કે કોર્ટનો અંતિમ નિર્ણય ભવિષ્યમાં યોજાનારા ભારતીય એવિએશન અકસ્માતમાં વળતરનું કેલ્ક્યુલેશન માટે એક વ્યાપક ઢાંચો બનાવી શકે છે.
આ ટાઇમિંગ 2025ના એર ઇન્ડિયા અમદાવાદ ક્રેશને જોતા પણ ખાસ છે જેમાં 260 લોકોના મોત થયા હતા.
- 19 ઓક્ટોબર 1988ના રોજ અમદાવાદ ઇન્ડિયન એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ IC-113 ક્રેશ સાથે જોડાયેલા વળતરના કેસની ટાઇમલાઇન.
- 19 ઓક્ટોબર 1988- ઇન્ડિયન એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ IC-113 અમદાવાદ એરપોર્ટ પાસે ક્રેશ થઇ ગઇ હતી જેમાં સવાર 135માંથી 133 લોકોના મોત થયા હતા અને 2 લોકો જીવિત બચ્યા હતા.
- 1989થી 1992- અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટ- પીડિત પરિવારો અને બે જીવિત બચેલા લોકોએ વળતર માટે 38 સિવિલ કેસ દાખલ કર્યા હતા.
- 2002-2003- અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટ- ટ્રાયલ કોર્ટે અલગ અલગ દાવા પર ચુકાદો કરવાનું શરૂ કર્યું. 24 માર્ચ 2003ના કેટલાક મહત્ત્વના ચુકાદા સંભળાવ્યા. ઉદાહરણ માટે એક કેસમાં કોર્ટે 8.90 લાખ રૂપિયા પ્લસ 6 ટકા વ્યાજ આપ્યું અને ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ અને એરપોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાને 70:30ના અનુપાતને જવાબદાર ઠેરવી.
- 2004-ગુજરાત હાઇકોર્ટ-ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ/AAI અને દાવેદારોએ અલગ અલગ સિટી સિવિલ કોર્ટના એવોર્ડ વિરૂદ્ધ અપીલ કરી. કેટલીક ફર્સ્ટ અપીલ અને ક્રોસ ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કરવામાં આવ્યું.
- 14 ઓક્ટોબર, 2009– ગુજરાત હાઈકોર્ટ – મહત્વના મુદ્દાઓ પર, હાઈકોર્ટે મોટાભાગે જવાબદારી અને સુધારેલા વળતરને માન્ય રાખ્યું. કોર્ટે ઠેરવ્યું કે આ દુર્ઘટના ઈન્ડિયન એરલાઈન્સ/પાયલોટ્સ અને એરપોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા/સ્ટાફની સંયુક્ત બેદરકારીને કારણે સર્જાઈ હતી.
- 13 નવેમ્બર, 2009- ગુજરાત હાઇકોર્ટ- હાઇકોર્ટે ઉત્તરજીવી અશોક ડી.અગ્રવાલ કેસ સહિત સંબંધિત દાવામાં વળતર માટે વધુ એક નિર્ણય જાહેર કર્યો.
- 2010- સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયા- ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ અને બીજી પાર્ટીઓએ કેટલીક સ્પેશ્યલ લીવ પિટીશન (SLPs) દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટના નિર્ણયને પડકાર્યો હતો. સુપ્રીમ કોર્ટની કાર્યવાહી 2010માં શરૂ થઇ હતી.
- 16 ફેબ્રુઆરી, 2010- સુપ્રીમ કોર્ટ- કોર્ટે હાઇકોર્ટના ચુકાદા પર કેટલાક સમય માટે રોક લગાવી દીધી અને ઇન્ડિયન એરલાઇન્સનો આ દાવો નોંધ્યો કે તે આઠ અઠવાડિયાની અંદર વળતરની રકમ જમા કરી દેશે.
- 1 એપ્રિલ, 2010- સુપ્રીમ કોર્ટ- કોર્ટે દર્જ કર્યું કે ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ વિરૂદ્ધ આપવામાં આવેલું વળતર અમદાવાદ સિટી સિવિલ કોર્ટમાં જમા કરી દેવામાં આવ્યું હતું જ્યારે AAIએ 30 ટકા જમા કરી દીધા હતા, તેને શરતો/સિક્યુરિટી હેઠળ દાવેદારોને પૈસા આપવાની પરવાનગી આપી હતી.
- 2010-2025- સુપ્રીમ કોર્ટ- અપીલ પેન્ડિંગ રહી. આ કેસ મુખ્યત્વે વળતરની ગણતરી કરવાની કાનૂની પદ્ધતિ પર કેન્દ્રિત હતો; જેમાં એ પ્રશ્નનો પણ સમાવેશ થતો હતો કે શું માર્ગ અકસ્માતો માટે 'મોટર વ્હીકલ્સ એક્ટ' હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો હવાઇ અકસ્માતોને પણ લાગુ પડવા જોઇએ.
- 1 ડિસેમ્બર, 2025- સુપ્રીમ કોર્ટ- આ મામલાની છેલ્લી સુનાવણી થઇ હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તેને સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યો નહતો.
- 2 ઓક્ટોબર, 2026- સુપ્રીમ કોર્ટ- દાયકાઓ જૂના આ વિવાદની વહેલી સુનાવણીની માંગ કરતી અરજી એર ઇન્ડિયા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી.
- 5 ઓક્ટોબર,2026- સુપ્રીમ કોર્ટ- ચીફ જસ્ટિસ (CJI) સૂર્યકાંતે આ મામલાની સુનાવણી ઝડપી બનાવવા સંમતિ આપી અને નિર્દેશ આપ્યો કે તેને જસ્ટિસ અરવિંદ કુમારના નેતૃત્ત્વવાળી બેંચ સમક્ષ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવે; આ બેંચમાં જસ્ટિસ એન.વી. અંજારિયાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
પીડિતોનો પક્ષ એક વ્યક્તિગત મૂલ્યાંકન માંગે છે જેમાં વાસ્તવિક આવક, ભવિષ્યની કમાણીની સંભાવના, કારકિર્દીની પ્રગતિ અને મોંઘવારીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે.
ભવિષ્યની મેડિકલ સારવાર
ઇજાઓ સાથે બચી ગયેલા વ્યક્તિ માટે, દાવાઓમાં ભવિષ્યની શસ્ત્રક્રિયાઓ, પુનર્વસન અને સહાયક સંભાળનો સમાવેશ થઇ શકે છે. 1988નો અમદાવાદ IC-113 કેસ ખાસ કરીને મહત્ત્વપૂર્ણ છે; તે કાયદેસર રીતે અસામાન્ય છે કારણ કે તેમાં જૂની ઉડ્ડયન વળતર વ્યવસ્થાનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાત હાઇકોર્ટે પાઇલટ્સના વર્તનને બેદરકારીભર્યું ગણાવ્યું અને ₹2 લાખની જૂની જવાબદારી મર્યાદા પર આધાર રાખવાના એરલાઇનના પ્રયાસને ફગાવી દીધો. સુપ્રીમ કોર્ટનો અંતિમ ચુકાદો ભારતીય અદાલતોને ઉડ્ડયન વળતરનો કેવી રીતે સંપર્ક કરવો તે સ્પષ્ટ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
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