'અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાનું કારણ પાઇલટ ન હોઈ શકે': સુપ્રીમ કોર્ટ
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના કેસમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે મૃતક પાયલોટ સુમિત સભરવાલના પિતાની અરજી પર કેન્દ્ર અને DGCA પાસેથી જવાબ માંગ્યો છે.
Published : November 7, 2025 at 4:04 PM IST
નવી દિલ્હી : સુપ્રીમ કોર્ટે શુક્રવારે ચુકાદો આપ્યો કે આ વર્ષે જૂનમાં અમદાવાદમાં ક્રેશ થયેલા લંડન જતી એર ઇન્ડિયાના વિમાનના પાઇલટને દોષિત ઠેરવી શકાય નહીં. કોર્ટે કહ્યું કે, "આ દુર્ઘટનાનું કારણ ગમે તે હોય, પાઇલટ કારણભૂત નથી." વિમાન દુર્ઘટનામાં 260 લોકોના મોત થયા હતા.
ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને જ્યોમલ્યા બાગચીની બેન્ચ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત ફ્લાઇટના પાઇલટ પૈકીના એક કમાન્ડર સુમિત સભરવાલના પિતા પુષ્કર રાજ સભરવાલ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળની સમિતિ દ્વારા અકસ્માતની ન્યાયિક દેખરેખ હેઠળની તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી.
અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે ક્રેશની પ્રારંભિક તપાસમાં ખૂબ જ ખામી છે. સભરવાલ અને ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાઇલોટ્સ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં જણાવાયું છે કે વ્યાપક ટેકનિકલ તપાસ કરવાને બદલે, તપાસ ટીમે મુખ્યત્વે મૃતક પાઇલોટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, જેઓ હવે પોતાનો બચાવ કરવામાં અસમર્થ છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે પ્રતિવાદીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં તથ્યોની પસંદગીયુક્ત અને અપૂર્ણ જાહેરાત, નોંધપાત્ર વિસંગતતાઓની અવગણના અને ડિઝાઇન અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક નિષ્ફળતા તરફ નિર્દેશ કરતા પ્રણાલીગત કારણોને દબાવવાનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલમાં ઉતાવળમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે કે આ ઘટના કોઈપણ સમર્થન પુરાવા અથવા વ્યાપક તકનીકી વિશ્લેષણ વિના પાઇલટની ભૂલને કારણે બની હતી.
અરજીમાં ભારતીય સંઘ, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય અને વિમાન અકસ્માત તપાસ બોર્ડ (AAIB) ના મહાનિર્દેશકને પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યા છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે પ્રારંભિક અહેવાલમાં ગંભીર તકનીકી ખામીઓ અને ભૂલો છે, જેના કારણે તેના નિષ્કર્ષ અવિશ્વસનીય બને છે.
આજે સુનાવણી દરમિયાન, અરજદારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ ગોપાલ શંકરનારાયણે દલીલ કરી હતી કે તેમના અસીલો નિષ્પક્ષ તપાસ ઇચ્છે છે અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે AAIB દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી વર્તમાન તપાસ સ્વતંત્ર નથી. તેમણે બેન્ચને વિમાન (અકસ્માત અને ઘટનાઓની તપાસ) નિયમોના નિયમ 12 હેઠળ ન્યાયિક રીતે દેખરેખ હેઠળ તપાસનો નિર્દેશ આપવા વિનંતી કરી.
ન્યાયાધીશે કહ્યું, "આ અકસ્માત થયો અને તેમણે પોતાનો પુત્ર ગુમાવ્યો તે અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. પરંતુ તેમણે પોતાના પુત્ર પર આરોપ કે દોષારોપણનો બોજ ઉઠાવવો જોઈએ નહીં. અમે સ્પષ્ટ કરીશું કે, કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને કોઈ પણ બાબત માટે દોષી ઠેરવી શકે નહીં."
ન્યાયાધીશ બાગચીએ જણાવ્યું હતું કે પાઇલટ સામે કોઈ આરોપ નથી અને રિપોર્ટમાં દોષારોપણનો ઉલ્લેખ નથી. ખરેખર, તપાસનો હેતુ દોષારોપણનો નહોતો, પરંતુ ભવિષ્યમાં કામગીરી સુધારવા અને આવા અકસ્માતો ટાળવાનો હતો. શંકરનારાયણને તપાસમાંથી મળેલી માહિતીના આધારે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલમાં પ્રકાશિત એક લેખનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે તેમના ક્લાયન્ટના પુત્ર પર હુમલો થઈ રહ્યો છે.
ન્યાયાધીશ બાગચીએ કહ્યું, "અમને કોઈ પરવા નથી કે કોઈ વિદેશી પ્રેસ, તમારા મુકદ્દમાએ યુએસ કોર્ટમાં WSJ વિરુદ્ધ શું કહેવું જોઈએ." વરિષ્ઠ વકીલે ધ્યાન દોર્યું કે WSJ ભારતીય સરકારી સ્ત્રોતને ટાંકી રહ્યું છે. બેન્ચે કહ્યું કે આ કોઈ વાંધો નથી અને આરોપો એક વિદેશી પ્રેસ દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા છે જેના સંકેતો હકીકતમાં ખોટા છે.
ન્યાયાધીશ કાંતે કહ્યું કે આવી ખરાબ રિપોર્ટિંગ એટલા માટે કરવામાં આવી રહી છે કારણ કે તેઓ ફક્ત ભારતને દોષ આપવા માંગતા હતા. શંકરનારાયણને કહ્યું કે આપણે આ ખરાબ રિપોર્ટિંગને અવગણવું જોઈએ. બેન્ચે જવાબ આપ્યો કે તેમની સમક્ષની અરજીમાં આવું કંઈ નથી.
વરિષ્ઠ વકીલે સમજાવ્યું કે 3 ઓગસ્ટના રોજ, પ્રાથમિક તપાસ કરી રહેલા પ્રતિવાદી નંબર 3 એ તેમના ક્લાયન્ટ, જે હવે 91 વર્ષના છે, તેના ઘરે બે અધિકારીઓ મોકલ્યા. તેમણે પૂછ્યું કે તેમના પુત્રના છૂટાછેડા ક્યારે થયા હતા. તેમને કહેવામાં આવ્યું કે તે લગભગ 15 વર્ષ પહેલા થયું હતું. આનાથી એવી ધારણા ઊભી થઈ કે તે ડિપ્રેશનથી પીડાતો હતો અને તેણે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમના ક્લાયન્ટને તેમની પત્નીના મૃત્યુ વિશે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
વરિષ્ઠ વકીલે કહ્યું કે અધિકારીઓએ તેમના ક્લાયન્ટને કહ્યું કે આ જ કારણ છે કે તેમનો પુત્ર હતાશ હતો, જ્યારે તેમણે તપાસકર્તાઓના વર્તનની ટીકા કરી હતી. જસ્ટિસ કાંતે કહ્યું કે ભારત કોઈ નાનો દેશ નથી, પરંતુ 1.42 અબજ લોકોનો રાષ્ટ્ર છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "કોઈ એવું માનતું નથી કે પાઇલટ દોષિત હતો. દુર્ઘટનાનું કારણ ગમે તે હોય, પાઇલટ કારણભૂત નથી."
વરિષ્ઠ વકીલે જણાવ્યું હતું કે તેમના અસીલનો પુત્ર પાઇલટ હતો અને તેમનો પૌત્ર પણ પાઇલટ છે અને તેઓ દેશની સેવા કરી રહ્યા છે. લોકો દ્વારા આવા આરોપો લગાવવા ખોટા છે. રજૂઆતો સાંભળ્યા પછી, સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી જવાબ માંગ્યો અને 10 નવેમ્બરના રોજ અન્ય સંબંધિત કેસ સાથે આ મામલાની સુનાવણી કરવા સંમતિ આપી.
