અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની તપાસ કેટલે પહોંચી? સુપ્રીમ કોર્ટમાં થયો ખુલાસો
સીજેઆઈએ કહ્યું કે, કોઈ ચોક્કસ બ્રાન્ડના વિમાન વિરુદ્ધ ટિપ્પણી કરતી વખતે આપણે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ.
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે કેન્દ્ર સરકારને અત્યાર સુધી અનુસરવામાં આવેલા પ્રક્રિયાગત પ્રોટોકોલ પર ટૂંકો અહેવાલ દાખલ કરવા જણાવ્યું હતું. કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે, 12 જૂન, 2025 ના રોજ એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં એરક્રાફ્ટ એક્સીડેન્ટ ઈન્વેસ્ટિગેશન બોર્ડ (AAIB) ની તપાસ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે.
લંડનના ગેટવિક એરપોર્ટ માટે જતી એર ઇન્ડિયા બોઇંગ 787-8 ફ્લાઇટ AI-171, પાઇલટ-ઇન-કમાન્ડ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલ અને કો-પાઇલટ કેપ્ટન ક્લાઇવ કુંદર દ્વારા સંચાલિત હતી. અમદાવાદથી ઉડાન ભર્યા પછી વિમાન ક્રેશ થયું હતું. 241 મુસાફરો અને ક્રૂ સહિત 260 લોકો માર્યા ગયા હતા. મૃતકોમાં ગુજરાતના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ મામલો ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. NGO સેફ્ટી મેટર્સ ફાઉન્ડેશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા એડવોકેટ પ્રશાંત ભૂષણે કહ્યું, "જે બન્યું તે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. આ અકસ્માત પછી, સમાન બોઇંગ 787 ના ત્રણ વધુ એર ઇન્ડિયા વિમાનોમાં (ઇંધણ સ્વીચ સાથે) સમાન સમસ્યાઓ આવી છે."
CJI એ કહ્યું, "મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર ધ્યાન ન આપો... ગયા અઠવાડિયે, તેઓ કહી રહ્યા હતા કે એક બોઇંગ, એક ડ્રીમલાઇનર 787, લંડનથી બેંગલુરુ આવી રહ્યું હતું, અને ત્યાં સ્વિચ મળી... હું નજીકથી અનુસરી રહ્યો હતો કારણ કે રવિવારે, હું પેરિસથી દિલ્હી જઈ રહેલા ડ્રીમલાઇનરમાં હતો. કંઈ મળ્યું નહીં, અને એરલાઇને સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડ્યું કે સ્વિચ સંપૂર્ણપણે ઠીક છે."
CJI એ કહ્યું, "આ એક ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માત હતો. 261 નિર્દોષ લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા. આ કોઈ પણ દેશ માટે નાની દુર્ઘટના નથી. એક માતાપિતા માટે જે આ રીતે પોતાના પાઇલટ પુત્રને ગુમાવી રહ્યા છે, અમે સમજી શકીએ છીએ." અમે પિતા પ્રત્યે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરીએ છીએ, અને અમને ખરેખર ખબર નથી કે તે આ આઘાત અને ખાલીપણામાંથી કેવી રીતે બહાર આવશે.
CJI એ કહ્યું, "પરંતુ કોઈ ચોક્કસ બ્રાન્ડના વિમાન સામે ટિપ્પણી કરતી વખતે આપણે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. એક સમય હતો જ્યારે ડ્રીમલાઇનરને શ્રેષ્ઠ અને સલામત વિમાનોમાંનું એક માનવામાં આવતું હતું."
કેન્દ્ર સરકાર અને નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલયનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, AAIB તપાસ તેના અંતિમ તબક્કામાં છે અને કેટલાક ભાગો અન્ય દેશોમાં હાથ ધરવાની જરૂર છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ મામલાને લગતી ત્રણ અરજીઓ ત્રણ અઠવાડિયા પછી સંપૂર્ણ સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરી શકાય છે.
બેન્ચે શરૂઆતમાં વિચાર્યું હતું કે AAIBનો તપાસ અહેવાલ સીલબંધ કવરમાં રજૂ કરવો જોઈએ. મહેતાએ બેન્ચને ખાતરી આપી હતી કે તપાસની વિગતો તેમની સાથે શેર કરવામાં આવશે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, AAIBનો આદેશ ક્રેશનું કારણ નક્કી કરવાનો છે, કોઈ કારણ જણાવવાનો નથી.
ભૂષણે જણાવ્યું હતું કે 8,000 થી વધુ પાઇલટ્સ કહી રહ્યા છે કે બોઇંગ 787 અસુરક્ષિત છે અને તેને ગ્રાઉન્ડેડ કરવું જોઈએ. તેમણે ધ્યાન દોર્યું હતું કે, AAIB તપાસ ટીમના પાંચ સભ્યો DGCAના છે. મહેતાએ કહ્યું હતું કે, "ભૂષણને સંતુષ્ટ કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો ભૂષણની આગેવાની હેઠળની સમિતિની નિમણૂક કરવાનો છે." બેન્ચે કેન્દ્ર સરકારને તપાસમાં અત્યાર સુધી અનુસરવામાં આવેલા પ્રક્રિયાગત પ્રોટોકોલ પર રિપોર્ટ રજૂ કરવા કહ્યું હતું.
CJI એ કહ્યું, "ચાલો AAIB તપાસનું પરિણામ જોઈએ અને પછી જોઈશું કે કોર્ટ ઓફ ઇન્ક્વાયરીની જરૂર પડશે કે નહીં" અને ત્રણ અરજીઓ પર ત્રણ અઠવાડિયા પછી સુનાવણી નક્કી કરી. 28 જાન્યુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે 12 જૂન, 2025 ના રોજ એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનાની સત્તાવાર તપાસમાં નાગરિકોના જીવન, સમાનતા અને સચોટ માહિતીની પહોંચના મૂળભૂત અધિકારોનું ઉલ્લંઘન થયાનો આરોપ લગાવતી અરજીઓ સાંભળવા સંમતિ આપી. ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે AAIB ના ક્રેશ અંગેના પ્રારંભિક અહેવાલમાં મૃતક પાઇલટ, કેપ્ટન સભરવાલને દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા નથી.
