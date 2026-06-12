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અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાની વરસી: AAIBએ કહ્યું- તપાસ હજુ ચાલુ છે

AAIB એ તપાસ પૂર્ણ કરવા અને અંતિમ અહેવાલ જાહેર કરવા માટે કોઈ સંભવિત સમયમર્યાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી.

પ્લેન ક્રેશ થયા બાદની તસવીર
પ્લેન ક્રેશ થયા બાદની તસવીર (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 9:04 PM IST

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નવી દિલ્હી: વિમાન અકસ્માત તપાસ એજન્સી AAIBએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષે અમદાવાદમાં થયેલી જીવલેણ વિમાન દુર્ઘટનાનો અંતિમ તપાસ અહેવાલ તમામ તપાસ પ્રવૃત્તિઓ, જરૂરી આંતરરાષ્ટ્રીય સમીક્ષા અને પરામર્શ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા પછી જાહેર કરવામાં આવશે.

એર ઇન્ડિયાના બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનર ક્રેશની પ્રથમ વર્ષગાંઠ પર, જેમાં 19 રાહદારીઓ, મેસમાં જમતા વિદ્યાર્થીઓ સહિત 260 લોકો માર્યા ગયા હતા. AAIB એમ કહ્યું હતું કે, વિમાન સિસ્ટમ્સ, ફ્લાઇટ રેકોર્ડર ડેટા, એન્જિન-સંબંધિત પાર્ટ્સ, જાળવણી, ઓપરેશનલ રેકોર્ડ્સ અને અન્ય પુરાવાઓના વિશ્લેષણમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે.

એરક્રાફ્ટ અકસ્માત તપાસ બ્યુરો (AAIB) એ શુક્રવારે અમદાવાદમાં AI 171 ફ્લાઇટના અકસ્માતની તપાસની પ્રગતિ અંગે એક વચગાળાનું નિવેદન જારી કર્યું.

તેણે મીડિયા અને જનતા સહિત તમામ હિસ્સેદારોને પણ વિનંતી કરી કે તપાસ ચાલુ હોય ત્યારે અટકળો અથવા અકાળ નિષ્કર્ષથી દૂર રહે. AAIB એ તપાસ પૂર્ણ કરવા અને અંતિમ અહેવાલ પ્રકાશિત કરવા માટે કોઈ સંભવિત સમયમર્યાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી.

તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માત તપાસનો એકમાત્ર હેતુ બોધ અને સલામતી ભલામણોની ઓળખ દ્વારા ઉડ્ડયન સલામતી વધારવાનો છે, કોઈના પર દોષ આપવા કે જવાબદારી નક્કી કરવાનો નહીં.

નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, "AAIB સંપૂર્ણ, સ્વતંત્ર, ઉદ્દેશ્ય અને પુરાવા-આધારિત તપાસ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. ICAO પરિશિષ્ટ 13 હેઠળ નિર્ધારિત તમામ તપાસ પ્રવૃત્તિઓ અને જરૂરી આંતરરાષ્ટ્રીય સમીક્ષા અને પરામર્શ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ થયા પછી અંતિમ અહેવાલ જાહેર કરવામાં આવશે."

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TAGGED:

AIR INDIA PLANE CRASH
AHMEDABAD PLANE CRASH
AI 171 FLIGHT
AIR INDIA AI171 FLIGHT
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