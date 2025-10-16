અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશમાં નવો વળાંક, મૃતક પાયલટના પિતાએ ન્યાય માટે સુપ્રીમ કોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા
AI-171 પાઇલટના પિતાએ 260 મુસાફરો અને ક્રૂના મોતને ભેટેલા અકસ્માતની ન્યાયિક તપાસની માંગણી સાથે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી છે.
Published : October 16, 2025 at 6:10 PM IST
નવી દિલ્હી: અમદાવાદમાં AI-171 વિમાન દુર્ઘટનાના ચાર મહિના પછી, જેમાં 260 લોકો માર્યા ગયા હતા, મૃતક પાઇલટ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલના પિતાએ સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. પિતાએ અકસ્માતની તપાસ માટે સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશની આગેવાની હેઠળ ન્યાયિક દેખરેખ હેઠળની સમિતિની રચના કરવાની પણ માંગ કરી છે.
અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે અકસ્માતની પ્રારંભિક તપાસ ગંભીર રીતે ખામીયુક્ત છે. પુષ્કરરાજ સભરવાલ અને ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન પાઇલોટ દ્વારા દાખલ અરજીમાં કહેવાયું છે કે, "વ્યાપક તકનીકી તપાસ કરવાને બદલે, તપાસ ટીમે મુખ્યત્વે મૃતક પાઇલટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે, જેઓ હવે પોતાનો બચાવ કરવામાં સક્ષમ નથી, જ્યારે અકસ્માતના અન્ય, વધુ સંભવિત તકનીકી અને પ્રક્રિયાગત કારણોની તપાસ કરવામાં અથવા તેને સંબોધવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે."
અરજદારો ભાર મૂકે છે કે, પસંદગીયુક્ત ખુલાસા દ્વારા તથ્યપૂર્ણ ખોટી માહિતી, ખાસ કરીને ક્રૂ સભ્યો કે જેઓ પોતાનો બચાવ નથી કરી શકતા, મૂળ કારણ શોધવામાં અવરોધ ઉભો કરે છે અને ભવિષ્યની ફ્લાઇટ સલામતીને જોખમમાં મૂકે છે, જેના માટે નિષ્પક્ષ ન્યાયિક અભિગમની જરૂર છે.
અરજીમાં એર ઇન્ડિયા બોઇંગ 787-8 ડ્રીમલાઇનર વિમાન અકસ્માતની નિષ્પક્ષ, પારદર્શક અને તકનીકી રીતે યોગ્ય તપાસ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતામાં અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રના સ્વતંત્ર નિષ્ણાતોનો સમાવેશ કરીને ન્યાયિક દેખરેખ સમિતિની રચના કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, પ્રતિવાદીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ ભૌતિક તથ્યોના પસંદગીયુક્ત અને અપૂર્ણ ખુલાસા, નોંધપાત્ર વિસંગતતાઓની અવગણના અને ડિઝાઇન અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક ખામી તરફ નિર્દેશ કરતા પ્રણાલીગત કારણોને દબાવવાથી ગ્રથિત છે.
તેમાં જણાવાયું છે કે, "રિપોર્ટમાં કોઈપણ સમર્થન પુરાવા અથવા વ્યાપક તકનીકી વિશ્લેષણ વિના ઉતાવળમાં પાઇલટની ભૂલને કારણે ઘટનાને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી છે. આ તપાસની વિશ્વસનીયતા અને મૃતક ક્રૂની સ્મૃતિ બંનેને નબળી પાડે છે." અરજીના પ્રતિવાદીઓ ભારતીય સંઘ, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય અને વિમાન અકસ્માત તપાસ બોર્ડ (AAIB) ના ડિરેક્ટર જનરલ છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, પ્રારંભિક અહેવાલમાં ગંભીર તકનીકી ખામીઓ અને ભૂલો છે, જેના કારણે તેના તારણો અવિશ્વસનીય બને છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "તે RAT ડિપ્લોયમેન્ટના મહત્વનું વિશ્લેષણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, બોઇંગની કોમન કોર સિસ્ટમ (CCS) ની સંભવિત નિષ્ફળતાની તપાસ કરવામાં અવગણના કરે છે, અને બહુવિધ બિનજરૂરી સલામતી અને ડેટા સિસ્ટમ્સના એકસાથે નુકસાન માટે કોઈ પર્યાપ્ત સમજૂતી આપતું નથી. આ પરિબળો માનવ ભૂલને બદલે પ્રણાલીગત વિદ્યુત નિષ્ફળતા તરફ નિર્દેશ કરે છે."
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, પાઇલટની ભૂલનું કારણ ગણાવતો રિપોર્ટનો નિષ્કર્ષ સ્વાભાવિક રીતે અવિશ્વસનીય છે અને રેકોર્ડ કરેલા ડેટાથી વિપરીત છે, કારણ કે RAT ડિપ્લોયમેન્ટ કોઈપણ મેન્યુઅલ પાઇલટ ઇનપુટ પહેલાં થયો હતો.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "RAT ડિપ્લોયમેન્ટ સાથે ક્રૂ કંટ્રોલ ઇનપુટ્સને સાંકળવામાં નિષ્ફળતા વિવેકનો અભાવ અને તથ્યોને દબાવવાનું દર્શાવે છે, જેનાથી કલમ 14 હેઠળ ગેરંટીકૃત વાજબી, તર્કસંગત અને પુરાવા-આધારિત તપાસના આદેશનું ઉલ્લંઘન થાય છે."
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "પ્રતિવાદીઓએ 2017 ના નિયમોના નિયમ 17(5) ના સીધા ઉલ્લંઘનમાં કોકપિટ વોઇસ રેકોર્ડર (CVR) ની સામગ્રી ગેરકાયદેસર રીતે જાહેર કરી છે. પસંદગીયુક્ત લીકથી એક દુર્ભાવનાપૂર્ણ મીડિયા ઝુંબેશને વેગ મળ્યો છે, જેના પરિણામે સ્વર્ગસ્થ કેપ્ટન સુમિત સભરવાલનું મરણોત્તર અપમાન થયું છે અને તેમના અને તેમના પરિવારના સન્માન અને પ્રતિષ્ઠાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન થયું છે, જે ભારતના બંધારણની કલમ 21 હેઠળ જીવનના અધિકારનો અભિન્ન ભાગ છે."
