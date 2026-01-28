ETV Bharat / bharat

અમદાવાદ હેલિપેડ વિવાદ: સુપ્રીમ કોર્ટનો ઝાડ કાપણીમાં દખલનો ઇનકાર, વૃક્ષારોપણની જવાબદારી NGTને સોંપી

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે એક મહત્ત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરતા જણાવ્યું હતું કે વિકાસ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ સાથે સાથે ચાલવા જોઈએ. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતના નેતૃત્વ હેઠળની બેન્ચ, જેમાં ન્યાયાધીશ આર. મહાદેવન અને જોયમાલય બાગચીનો સમાવેશ થાય છે, ફિરદોસ કંબટ્ટા દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી.

અમદાવાદના હાંસોલ ગામના રહેવાસી અરજદારે મોટા પાયે ઝાડ કાપવા વિરૂદ્ધ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. સુનાવણી પૂર્ણ કરતા, મુખ્ય ન્યાયાધીશે જણાવ્યું હતું કે દેશના વિકાસ અને પર્યાવરણીય સંરક્ષણ એકબીજાના પૂરક હોવા જોઇએ.

સુપ્રીમ કોર્ટની બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે જે જમીનને લઇને વિવાદ છે, તે 'વન ભૂમિ' (ફોરેસ્ટ લેન્ડ) ની પરિભાષામાં આવતી નથી. કોર્ટે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો કે નિષ્ણાત સમિતિએ તેના રિપોર્ટમાં રાષ્ટ્રીય ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT) સમક્ષ અરજદાર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલી બધી ચિંતાઓનો ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે ઝાડ કાપવામાં દખલ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બેન્ચનું માનવું હતું કે કાપવામાં આવેલા ઝાડ "જંગલી ઝાડીઓ" જેવા હતા અને તેમને પાછા ઉછેરવા માટે વધુ મહેનતની જરૂર નહીં પડે.

કોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અરજદાર, અથવા કોઈપણ સાચા પર્યાવરણવાદીએ હવે ખાતરી કરવી જોઈએ કે હેલિપેડ માટે કાપવામાં આવેલા ઝાડ કરતા બમણા વૃક્ષ કોઇ ઉપજાઉ જમીન પર વાવવામાં આવે. કોર્ટે સૂચવ્યું હતું કે અરજદાર આ હેતુ માટે ફરીથી રાષ્ટ્રીય ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલનો સંપર્ક કરી શકે છે. ત્યારબાદ NGT ઝાડની જાતો પસંદ કરવા, યોગ્ય જમીન ઓળખવા અને જમીન વાવેતર માટે યોગ્ય છે કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે વન વિભાગના નિષ્ણાતોની એક સમિતિ બનાવી શકે છે.

કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ વૃક્ષોની પસંદગી અને જાળવણી માટે પૂરતું ભંડોળ સુનિશ્ચિત કરી શકે છે, અથવા રાજ્ય સરકારનો વન વિભાગ આ જવાબદારી લઈ શકે છે. બેન્ચે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે NGT, તેની દેખરેખ સમિતિ દ્વારા, ખાતરી કરે કે વૃક્ષો ખરેખર વાવવામાં આવ્યા છે. આગામી પાંચ વર્ષમાં કેટલા વૃક્ષો બચી રહ્યા છે અને યોગ્ય રીતે ઉગી રહ્યા છે તે નક્કી કરવા માટે સમયાંતરે અહેવાલો મેળવવા જોઈએ.

સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન, અરજદારના વકીલે દલીલ કરી હતી કે મોટા, જૂના વૃક્ષો કાપવામાં આવી રહ્યા છે. બેન્ચે ટિપ્પણી કરી, "જ્યારે તમે કોઇ દૂરના વિસ્તારમાં આસાનીથી પહોંચવા માટે હેલિપેડ બનાવો છો..." વકીલે વચ્ચે અટકાવતા કહ્યું કે એરપોર્ટ નજીકમાં છે, અને હાંસોલ પોતે એક એરપોર્ટનો વિસ્તાર છે, જે અહીંથી માત્ર પાંચ મિનિટના અંતર પર છે.

બેન્ચે જવાબ આપતા કહ્યું કે ભલે ત્યાં એરપોર્ટ હોય પરંતુ હેલિપેડ એક અલગ પ્રકારની સુવિધા છે. વકીલે પોતાની દલીલ ચાલુ રાખતા કહ્યું, "કોઈપણ પરવાનગી વિના આવા પ્રાચીન જંગલને કાપવું ખોટું છે..."

મુખ્ય ન્યાયાધીશે કહ્યું કે આ કોઈ સૂચિત વન વિસ્તાર નથી. અહીં વાવેલા વૃક્ષો કોઈ જંગલનો ભાગ નથી, પરંતુ "જંગલી ઝાડીઓ" છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ સંજોગોમાં, કોર્ટે ખાતરી આપી છે કે કાપવામાં આવેલા વૃક્ષો કરતાં બમણા વૃક્ષો વાવવામાં આવશે. CJIએ અરજદારને પોતે એવી જગ્યા સૂચવવા કહ્યું જ્યાં આ વૃક્ષો વાવવામાં આવી શકે.

જવાબમાં, અરજદારના વકીલે દલીલ કરી, "આવા કિસ્સાઓમાં, તમારી પાસે તૈયાર કુદરતી જંગલ છે. તમે ટાઉન પ્લાનિંગ યોજના હેઠળ અમદાવાદમાં વન આવરણ (હરિયાળી) વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, અને છતાં તેને કાપવામાં આવી રહ્યું છે."

