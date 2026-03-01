ઇરાન-ઇઝરાયેલ ટકરાવ વચ્ચે અમદાવાદ-દિલ્હી એરપોર્ટે જાહેર કરી એડવાઇઝરી, ફ્લાઇટ રદ થતા મુસાફરો પરેશાન
ઇરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધને કારણે અનેક ફ્લાઇટની કામગીરી ખોરવાઇ, યુરોપ-અમેરિકા જતા મુસાફરો એરપોર્ટ પર પરેશાન.
Published : March 1, 2026 at 11:35 AM IST
નવી દિલ્હી: મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવને કારણે કેટલીક વિમાન કંપનીઓએ સેવા રદ કરી છે. ઇઝરાયલ-ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે મુખ્ય ઉડ્ડયન સ્થળ અને વાણિજ્યિક કેન્દ્ર, દુબઇથી આવતી-જતી ફ્લાઇટોની કામગીરી ખોરવાઇ ગઇ છે. બે દેશ વચ્ચે ચાલી રહેલા અવરોધને કારણે જનતા મુશ્કેલીમાં મુકાઇ છે. ભારતમાં પણ મુસાફરોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, મિડલ ઇસ્ટમાં સ્થિતિને કારણે ફ્લાઇટમાં વિક્ષેપ અને રદ થવાને કારણે ઘણા મુસાફરો દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર ફસાયેલા છે. તેઓ ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. એક મુસાફરે કહ્યું, "મારે દિલ્હીથી સાઉદી અરેબિયા જવાનું હતું પરંતુ મારી ફ્લાઇટ રદ કરવામાં આવી છે. અમે 14 કલાકથી રાહ જોઇ રહ્યા છીએ, પરંતુ હજુ સુધી કોઇ માહિતી આપવામાં આવી નથી. આ ઘણું મુશ્કેલ છે." મુંબઇના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પણ મુસાફરોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. મિડલ ઇસ્ટની સ્થિતિને કારણે કેટલીક ફ્લાઇટને રદ કરવામાં આવી છે.
#WATCH दिल्ली: मिडिल ईस्ट की स्थिति के मद्देनजर फ्लाइट्स में रुकावट और कैंसलेशन के कारण IGI एयरपोर्ट पर यात्री फंसे हुए हैं। pic.twitter.com/UZiUZHUlsv— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 1, 2026
અમદાવાદ એરપોર્ટની મુસાફરો માટે એડવાઇઝરી
પશ્ચિમ એશિયામાં અનેક ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને અસર કરતી ફ્લાઇટ વિલંબ, રૂટ બદલવા તેમજ રદ કરવામાં આવી છે. મુસાફરોને અમદાવાદ એરપોર્ટ દ્વારા સલાહ આપવામાં આવી છે કે તેઓ એરપોર્ટ પર મુસાફરી કરતા પહેલા તેમની સંબંધિત એરલાઇન્સની સ્થિતિ તપાસે અને તે બાદ તેમની મુસાફરીનું આયોજન કરે.
#PassengerAdvisory pic.twitter.com/4Ioa3QgMtE— Ahmedabad Airport (@ahmairport) February 28, 2026
દિલ્હી એરપોર્ટની મુસાફરો માટે એડવાઇઝરી
દિલ્હી એરપોર્ટની પ્રેસ એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મિડલ ઇસ્ટની બદલાતી રાજકીય સ્થિતિને કારણે પશ્ચિમ દિશાની આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ, ખાસ કરીને યુરોપ અને અમેરિકા જતી ફ્લાઇટમાં વિલંબ, રૂટ બદલવા અને રદ કરવાનું શેડ્યૂલ સંભવ છે. એડવાઇઝરીમાં સ્પષ્ટ લખ્યુ છે કે મુસાફરો એરપોર્ટ આવ્યા પહેલા સંબંધિત ફ્લાઇટની જાણકારી મેળવે.
Passenger Advisory issued at 13:25 hrs.#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory@MoCA_GoI @DGCAIndia pic.twitter.com/I7wkXD8hyF— Delhi Airport (@DelhiAirport) February 28, 2026
ભારત સરકારની મુસાફરોને અપીલ
ભારત સરકારનું કહેવું છે કે મિડલ ઇસ્ટ તણાવથી ફ્લાઇટ રૂટ પ્રભાવિત થઇ શકે છે. કેટલીક ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટમાં વિલંબ અથવા રૂટ બદલવાનો સામનો કરી શકે છે. પેનિક થયા વગર એરપોર્ટ પહોંચ્યા પહેલા એરલાઇનની પૃષ્ટી કરવી જરૂરી છે, આ સાથે જ માત્ર ઓફિશિયલ સ્ત્રોત પર જ વિશ્વાસ કરો.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઇઝરાયેલ, અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે યુદ્ધ ચાલુ છે. ઇરાન તરફથી જવાબ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. યુદ્ધ શરૂ થવાના બીજા દિવસે રવિવારે ઇરાનમાં કેટલીક જગ્યાઓ પર વિસ્ફોટનો અવાજ સંભળાયો છે, આ કારણે કેટલાક દેશોની હવાઇ યાત્રા પ્રભાવિત થઇ છે.
