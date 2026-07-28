અમદાવાદ એર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટના: ઓક્ટોબરમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં અંતિમ તપાસ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવશે
બેન્ચ એક NGO, કાયદાના વિદ્યાર્થી અને મૃતક પાઇલટના પિતા દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી.
By Sumit Saxena
Published : July 28, 2026 at 9:41 PM IST
નવી દિલ્હી: મંગળવારે સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરવામાં આવી હતી કે સરકાર અમદાવાદમાં એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટ AI-171 ના ક્રેશ અંગે એરક્રાફ્ટ એક્સિડેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) ના રિપોર્ટનો અંતિમ ડ્રાફ્ટ ઓક્ટોબર સુધીમાં સુપરત કરશે. તપાસના તારણોની વિગતો આપતો આ રિપોર્ટ સીલબંધ કવરમાં સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો છે.
આ મામલો મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો હતો. બેન્ચે સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાના નિવેદનની પણ નોંધ લીધી હતી કે 'ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન પાઇલોટ્સ' AAIB ને તેના સૂચનો સબમિટ કરી શકે છે; તપાસ દરમિયાન જો જરૂરી લાગે તો આની તપાસ કરી શકાય છે અને તેનો સમાવેશ કરી શકાય છે.
ટૂંકી સુનાવણી દરમિયાન, મહેતાએ રજૂઆત કરી હતી કે અરજદારોમાંથી એક દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજી અનુસાર ચાર સિમ્યુલેશન ટેસ્ટ પહેલાથી જ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અંતિમ ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ સીલબંધ કવરમાં બેન્ચ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. બેન્ચ એક NGO, કાયદાના વિદ્યાર્થી અને મૃતક પાઇલટના પિતા દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓની સુનાવણી કરી રહી હતી, જેમાં ક્રેશની સ્વતંત્ર અને કોર્ટ-નિરીક્ષણ હેઠળ તપાસની માંગ કરવામાં આવી હતી. બેન્ચ હવે 13 ઓક્ટોબરે અરજીઓ પર વધુ સુનાવણી કરશે.
તાજેતરમાં, AAIB એ સર્વોચ્ચ અદાલતમાં એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું હતું જેમાં જણાવાયું હતું કે અમદાવાદ દુર્ઘટના - જેમાં 260 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા - પરનો ડ્રાફ્ટ ફાઇનલ રિપોર્ટ ઓક્ટોબરમાં તૈયાર થવાની અપેક્ષા છે. AAIB એ સુપ્રીમ કોર્ટને જાણ કરી હતી કે દુર્ઘટનામાંથી કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડિંગ અને એરબોર્ન ઇમેજ ડેટા જાહેર કરવામાં આવશે નહીં.
AAIB નો જવાબ 12 જૂને એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટ AI-171 અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા કમાન્ડર સુમિત સભરવાલના પિતા પુષ્કર રાજ સભરવાલ અને અન્ય લોકો દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીઓના પગલે આવ્યો હતો. AAIB ના ડિરેક્ટર જનરલે પ્રતિ-સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે: "નિયમ 17(5) ખાસ અને સ્પષ્ટ રીતે જોગવાઈ કરે છે કે કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડિંગની ઓડિયો સામગ્રી, તેમજ ફ્લાઇટમાં ઇમેજ રેકોર્ડિંગની છબી અને ઓડિયો સામગ્રી, જાહેર કરવામાં આવશે નહીં."
સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે, "આ એક સંપૂર્ણ કાનૂની પ્રતિબંધ છે. રિટ પિટિશનની પ્રાર્થના (ii), જેમાં કોકપીટ વૉઇસ રેકોર્ડિંગ્સ અને સંબંધિત સામગ્રી બાહ્ય સમિતિને સોંપવાનો નિર્દેશ માંગવામાં આવે છે, તે નિયમ 17(1) અને નિયમ 17(5) હેઠળ ફરજિયાત સલામતીના પગલાંની સીધી વિરુદ્ધ છે."
સોગંદનામામાં નોંધાયું છે કે આ સલામતીના પગલાં એક મહત્વપૂર્ણ હેતુ પૂરો પાડે છે: તેઓ સાક્ષીઓની નિખાલસતા, તપાસકર્તાઓની સ્વતંત્રતા, બિન-દંડાત્મક તપાસ પ્રક્રિયાની અખંડિતતા અને ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય જવાબદારીઓનું રક્ષણ કરે છે.
તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે જો સાક્ષીઓ અને વિમાન સંચાલનમાં સામેલ લોકોને ખબર હોય કે તેમના નિવેદનો મુકદ્દમા અથવા જાહેર કાર્યવાહીમાં જાહેર કરી શકાય છે, તો તેઓ સાવચેત રહેશે અથવા સહકાર આપવા તૈયાર રહેશે નહીં, જેનાથી સલામતી તપાસનો હેતુ જ નિષ્ફળ જશે.
નોંધનીય છે કે લંડન ગેટવિક માટે જતું બોઇંગ 787-8 અમદાવાદથી ઉડાન ભર્યા પછી તરત જ મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટેલ સંકુલમાં ક્રેશ થયું હતું; આ દુર્ઘટનામાં આગ લાગી હતી અને તેમાં સવાર 242 લોકોમાંથી 241 લોકો તેમજ જમીન પર 19 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.