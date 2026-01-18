ETV Bharat / bharat

ડ્રોનથી લઈને સ્નાઈપર સુધી: ગણતંત્ર દિવસની પરેડ પહેલા દિલ્હીમાં હાઈ એલર્ટ, અભેદ્ય કિલ્લામાં ફેરવાઈ રાજધાની

દિલ્હી પોલીસે નાગરિકોને સાવધાન રહેવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ ગતિવિધિ દેખાતા પોલીસને જાણ કરવાની અપીલ કરી છે.

77મા પ્રજાસત્તાક દિવસે દિલ્હીમાં બહુસ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા રહેશે
77મા પ્રજાસત્તાક દિવસે દિલ્હીમાં બહુસ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા રહેશે (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: 77મા પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી માટે રાજધાની દિલ્હીના કર્તવ્ય પથ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અભૂતપૂર્વ, બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા લાગુ કરવામાં આવી છે. નવી દિલ્હી જિલ્લા પોલીસે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ વર્ષે સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત અને ટેકનોલોજીકલ રીતે અદ્યતન કરવામાં આવી છે જેથી કોઈ ખામી ન રહે.

અધિક પોલીસ કમિશનર દેવેશ કુમાર મહાલાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને કર્તવ્ય પથ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દિલ્હી પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળોનો સમાવેશ કરતી બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા તૈનાત કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થા દરેક સ્તરે દેખરેખ અને ઝડપી પ્રતિભાવ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

77મા પ્રજાસત્તાક દિવસ માટે બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા: સમગ્ર સ્થળ ફેશિયલ રિકગ્નિશન સિસ્ટમ ટેકનોલોજી સાથે, અત્યાધુનિક CCTV કેમેરાથી આવરી લેવામાં આવ્યું છે. આ કેમેરા કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે. વધુમાં, હવાઈ સુરક્ષા હેતુઓ માટે, ખાસ એન્ટી-ડ્રોન યુનિટ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જે કોઈપણ અનધિકૃત ડ્રોન પ્રવૃત્તિ સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરશે. દૂરથી દરેક પ્રવૃત્તિ પર નજર રાખવા માટે બહુમાળી ઇમારતો પર સ્નાઈપર ટીમો પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે.

સંભવિત ખતરાઓનો સામનો કરવા માટે પોલીસ તૈયાર: એડિશનલ ડીસીપીએ જણાવ્યું હતું કે, સુરક્ષા કારણોસર, હોટલ, ગેસ્ટ હાઉસ, ભાડૂઆત અને ઘરેલુ સહાયકો માટે જિલ્લાભરમાં સંપૂર્ણ ચકાસણી ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આનો ઉદ્દેશ્ય કોઈપણ સંભવિત ખતરાઓને અગાઉથી ઓળખવા અને નિષ્ક્રિય કરવાનો છે. સુરક્ષાની સાથે, મહેમાનોની સુવિધા માટે વ્યાપક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ વખતે, આમંત્રિતો માટે ઓળખ અને નેવિગેશન સરળ બનાવવા માટે ઘેરાઓને ભારતીય નદીઓના નામ આપવામાં આવ્યા છે.

નાગરિકોને સતર્ક રહેવા વિનંતી: આમંત્રિત મહેમાનો અને ટિકિટ ધારકોને તેમના આમંત્રણ કાર્ડ પર આપવામાં આવેલી સૂચનાઓ અને નિયુક્ત માર્ગનું પાલન કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. રૂટ મેપ, પાર્કિંગ અને ઘેરાઓ અંગે સંપૂર્ણ માહિતી સંરક્ષણ મંત્રાલય અને દિલ્હી પોલીસની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. દિલ્હી મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશનના સહયોગથી, તમામ મેટ્રો સ્ટેશનો પર સતત જાહેરાતો કરવામાં આવી રહી છે, જેમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના દરવાજા, ઘેરામાં જવાના માર્ગો અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે.

સુરક્ષા કારણોસર, ઘેરાની અંદર બેગ, ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુઓ, ખાદ્ય પદાર્થો, પાણીની બોટલો, પાવર બેંક, તીક્ષ્ણ વસ્તુઓ, જ્વલનશીલ પદાર્થો અને કોઈપણ પ્રકારના શસ્ત્રો પર સખત પ્રતિબંધ છે. એડિશનલ ડીસીપીએ નાગરિકોને સતર્ક રહેવા અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ કર્મચારીઓને જાણ કરવા અથવા 112 પર કૉલ કરવા વિનંતી કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને નાગરિક સતર્કતાના સમર્થન સાથે, નવી દિલ્હી જિલ્લા પોલીસ સલામત, ગૌરવપૂર્ણ અને યાદગાર પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ભારતીય પાસપોર્ટ થયો વધુ પાવરફુલ, રેન્કિંગમાં લગાવી લાંબી છલાંગ, સિંગાપોર ટોપ પર યથાવત
  2. મરઘાઓની લડાઈ દરમિયાન મારામારી, 11 લોકોને નિર્વસ્ત્ર કરીને બાંધીને માર મરાયો

TAGGED:

SECURITY ON 77TH REPUBLIC DAY
MULTI LAYERED SECURITY IN DELHI
77TH REPUBLIC DAY CELEBRATION
HIGH ALERT AHEAD REPUBLIC DAY
SECURITY ON 77TH REPUBLIC DAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.