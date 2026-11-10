સુરત-વડોદરા બાદ હવે દિલ્હીમાં બેંક ઓફ બરોડાની બ્રાન્ચને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી
ગઈકાલે ગુજરાતમાં સુરત અને વડોદરામાં બેંક ઓફ બરોડાની બ્રાન્ચમાં બ્લાસ્ટની ધમકીભર્યા ઇમેઇલ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
Published : November 10, 2026 at 5:29 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાનીના અત્યંત સુરક્ષિત ગણાતા 'સંસદ માર્ગ' વિસ્તારમાં મંગળવારે બેંક ઓફ બરોડાની સ્થાનિક શાખામાં બોમ્બ હોવાની માહિતી મળતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. જોકે, સુરક્ષા એજન્સીઓ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDS) દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધર્યા બાદ, આ ધમકીને 'ખોટી' જાહેર કરવામાં આવી હતી, જેનાથી પોલીસ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
ફાયર વિભાગના અધિકારી રાજેન્દ્ર અટવાલે જણાવ્યું હતું કે, સવારે લગભગ 11:35 વાગ્યે કંટ્રોલ રૂમને એક ફોન આવ્યો હતો, જેમાં બેંક પરિસરમાં બોમ્બ મૂકવામાં આવ્યો હોવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. સંસદ ભવનની નજીક સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં આવેલી હોવાથી, સુરક્ષા એજન્સીઓને તાત્કાલિક 'હાઈ એલર્ટ' પર મૂકી દેવામાં આવી હતી. માહિતી મળતા જ સ્થાનિક પોલીસ, ફાયર વિભાગ અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ (BDS) તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
#WATCH | Delhi | Security checks are underway after a bomb threat call was received at the Bank of Baroda branch located on Sansad Marg in Delhi. Nothing suspicious found and efforts are underway to identify the caller. https://t.co/wr1lzWHTlW— ANI (@ANI) November 10, 2026
સુરક્ષાના સાવચેતીના પગલા રૂપે, બેંક પરિસરને ખાલી કરાવવામાં આવ્યું હતું અને આસપાસના વિસ્તારને કોર્ડન (ઘેરી) કરી દેવામાં આવ્યો હતો. લીડિંગ ફાયરમેન રામ નરેશના નેતૃત્વમાં રાહત ટીમો ઘટનાસ્થળે તૈનાત રહી હતી, જ્યારે બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડે બેંકના ખૂણે-ખૂણે ઝીણવટભરી તપાસ કરી હતી. લગભગ બે કલાક સુધી ચાલેલી તપાસ પ્રક્રિયા બાદ, સુરક્ષા દળોએ બપોરે 1:55 વાગ્યે પુષ્ટિ કરી કે ત્યાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે વિસ્ફોટક મળ્યું નથી. ત્યારબાદ આ ધમકીને સત્તાવાર રીતે 'ખોટી' જાહેર કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી પોલીસે આ અંગે કેસ નોંધી લીધો છે અને હાલમાં અજાણ્યા ફોન કરનાર વ્યક્તિની ઓળખ કરવા તેમજ તેનું લોકેશન ટ્રેસ કરવા માટે તપાસ ચલાવી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉ પણ દિલ્હીની શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળી ચૂકી છે. જોકે, આ વખતે ધમકી બેંકને આપવામાં આવી હતી, જેના પગલે વહીવટીતંત્રે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી. ઓક્ટોબર મહિનામાં, રાજધાનીની કેટલીક શાળાઓને બોમ્બની ધમકી આપતા ઈમેલ મળ્યા બાદ પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓને હાઈ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવી હતી; જેમાં લોધી એસ્ટેટમાં આવેલી સરદાર પટેલ વિદ્યાલયને મળેલી સુરક્ષા સંબંધિત ધમકીનો પણ સમાવેશ થતો હતો. તે સમયે શાળા પ્રશાસને તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી અને વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ખાસ છે કે, ગઈકાલે 9 નવેમ્બરના રોજ વડોદરા અને સુરતમાં પણ બેંક ઓફ બરોડા બેંકની બ્રાન્ચને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીભર્યો ઇમેઇલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. જેમાં વડોદરામાં સયાજીગંજના સૂરજ પ્લાઝા બિલ્ડિંગમાં આવેલી બેંક ઓફ બરોડાને નિશાન બનાવી અજાણ્યા શખ્સે ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મોકલ્યા હતો, તો સુરતમાં ઘોડદોડ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી બેંક ઓફ બરોડાની શાખાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતાં પોલીસ તંત્રમાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. ત્યારે સતત બીજા દિવસે હવે દિલ્હીમાં બેંક ઓફ બરોડાની બ્રાન્ચને બ્લાસ્ટની ધમકી આપવામાં આવી છે.
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