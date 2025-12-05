ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિગોની અનેક ફ્લાઇટ રદ, DGCAની ફટકાર બાદ એરલાઇન્સે લેખિતમાં માફી માંગી

અમદાવાદ,દિલ્હી,મુંબઇ અને હૈદરાબાદમાં ઇન્ડિગોની 191 ફ્લાઇટ પ્રભાવિત થઇ

DGCAની ફટકાર બાદ ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે લેખિતમાં માફી માંગી
DGCAની ફટકાર બાદ ઇન્ડિગો એરલાઇન્સે લેખિતમાં માફી માંગી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 10:01 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: દેશની જાણીતી એરલાઇન્સમાં સામેલ ઇન્ડિગોના ખરાબ દિવસો ચાલી રહ્યા છે. દરરોજ અનેક ફ્લાઇટ કેન્સલ થઇ રહી છે. મળતી માહિતી અનુસાર સતત બે દિવસથી દેશમાં હજારો ફ્લાઇટ રદ થઇ છે જેમાં એકલા અમદાવાદ, દિલ્હી,મુંબઇ અને હૈદરાબાદમાં કુલ 191 ફ્લાઇટ પ્રભાવિત થઇ છે જેને કારણે મુસાફરોમાં ગુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે. એરપોર્ટ પર હજારો મુસાફરોની લાંબી લાંબી લાઇનો જોવા મળે છે.

સ્થિતિને બગડતા જોઇ હવે DGCAએ પણ ઇન્ડિગો એરલાઇન્સને ફટકાર લગાવી છે જે બાદ ઇન્ડિગોએ ઓફિશિયલ રીતે સ્થિતિના જલ્દી સામાન્ય થવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે. ઇન્ડિગોએ કસ્ટમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટેકહોલ્ડર્સની 'દિલથી માફી' માંગી અને કહ્યું કે એરલાઇન શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેની કામગીરી પુન: સ્થાપિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.

ઇન્ડિગોએ લેખિતમાં માફી માંગી

માફી માંગતા ઇન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા બે દિવસમાં ઇન્ડિગોના નેટવર્ક અને કામગીરીમાં નોંધપાત્ર વિક્ષેપ પડ્યો છે. આ ઘટનાઓથી પ્રભાવિત અમારા તમામ ગ્રાહકો અને ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટેકહોલ્ડર્સની દિલથી માફી માંગીએ છીએ. MOCA, DGCA, BCAS, AAI અને એરપોર્ટ ઓપરેટરોના સમર્થનથી, ઇન્ડિગોની ટીમ આ વિલંબની અસર ઘટાડવા અને સામાન્ય સ્થિતિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે ખંતપૂર્વક કામ કરી રહી છે. અમે અમારા ગ્રાહકોને તેમની સુનિશ્ચિત ફ્લાઇટ્સમાં કોઈપણ ફેરફાર વિશે માહિતગાર રાખીએ છીએ અને તેમને એરપોર્ટ પર મુસાફરી કરતા પહેલા https://goindigo.in/check-flight-status.html પર નવીનતમ સ્થિતિ તપાસવાની સલાહ આપીએ છીએ. ઇન્ડિગોને થયેલી અસુવિધા બદલ ખૂબ જ દુઃખ છે અને શક્ય તેટલી ઝડપથી તેની કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

ઇન્ડિગોની 150થી વધુ ફ્લાઇટ પ્રભાવિત

એરલાઇને નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ઇન્ડિગોને થયેલી અસુવિધા બદલ ખૂબ જ દુ:ખ છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેની કામગીરી પુન:સ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે. દિલ્હી એરપોર્ટે કન્ફર્મ કર્યું કે ગુરૂવારે દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ (IGI) એરપોર્ટ પર પણ ફ્લાઇટ કામગીરી ખોરવાઇ હતી.ઇન્ડિગોએ સવારથી ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ટરનેશનલ બન્ને રૂટ પર કુલ 150 ફ્લાઇટ રદ કરી હતી જેમાં 75 ટેકઓફ કરનારી અને 75 અન્ય જગ્યાએથી આવનારી ફ્લાઇટ સામેલ છે.

DGCAએ માગ્યો જવાબ

ઇન્ડિગોના આ પ્રદર્શન બાદ DGCAએ ઇન્ડિગોને ફટકાર લગાવી છે અને તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે. આ સાથે જ એરલાઇન્સને વિસ્તારથી જવાબ આપવા કહ્યું છે. જવાબ આપતા એરલાઇન્સે જણાવ્યું કે 1,232 ફ્લાઇટમાંથી 755 ફ્લાઇટ સ્ટાફની કમીને કારણે કેન્સલ કરવામાં આવી છે. 92 ATS ફેલિયર, 258 એરપોર્ટ પ્રતિબંધ અન 127 અન્ય કારણોથી ફ્લાઇટ રદ થઇ છે. કડક વલણ અપનાવતા DGCAએ સેવામાં સુધારો અને વધારે ક્રૂ મેમ્બર્સ રાખવાની સલાહ આપી છે.

ઇન્ડિગો પાસે 400 કરતા વધારે એરક્રાફ્ટ

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ઇન્ડિગો, ભારતની સૌથી મોટી અને સૌથી ઝડપથી આગળ વધનારી એરલાઇન્સમાંથી એક છે, તેની પાસે 400 કરતા વધારે એરક્રાફ્ટ છે અને આ રોજની 2,300થી વધારે ફ્લાઇટ ચલાવે છે. આ કેરિયર 90+ ડોમેસ્ટિક અને 45+ ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ટિનેશનને જોડે છે. 2024માં તેને 58 એરક્રાફ્ટ સામેલ કર્યા અને FY25માં 118 મિલિયન કરતા વધારે મુસાફરોને સેવા આપી. ઇન્ડિગોને તાજેતરમાં 2025 સ્કાઇટ્રેક્સ વર્લ્ડ એરલાઇન એવોર્ડ્સમાં 'ભારત અને દક્ષિણ એશિયામાં સર્વશ્રેષ્ઠ એરલાઇન'નું નામ આપવામાં આવ્યું હતું.

