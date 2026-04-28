રાઘવ ચડ્ઢા અને બે સાંસદો બાદ હવે સ્વાતિ માલિવાલ પણ ભાજપમાં શામેલ

રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી પી રાધાકૃષ્ણને AAPના રાજ્યસભાના તમામ સાત સભ્યોના જૂથના ભાજપમાં વિલીનીકરણને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 28, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના સાત રાજ્યસભા સભ્યોના ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) માં વિલીનીકરણ અંગે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ, સાંસદ સ્વાતિ માલીવાલ મંગળવારે સત્તાવાર રીતે ભાજપમાં જોડાયા.

દીનદયાળ ઉપાધ્યાય માર્ગ પર સ્થિત રાજ્ય ભાજપ મુખ્યાલયમાં, માલીવાલે રાજ્ય ભાજપ પ્રમુખ વીરેન્દ્ર સચદેવ, કેન્દ્રીય મંત્રી હર્ષ મલ્હોત્રા, સાંસદ યોગેન્દ્ર ચંદોલિયા અને રાજ્ય મહાસચિવ વિષ્ણુ મિત્તલની હાજરીમાં ઔપચારિક રીતે ભાજપનું સભ્યપદ સ્વીકાર્યું.

24 એપ્રિલના રોજ, AAP રાજ્યસભાના સભ્યો રાઘવ ચઢ્ઢા, અશોક મિત્તલ અને સંદીપ પાઠકે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને તેમના 10 સાંસદોમાંથી સાત સભ્યોના જૂથના ભાજપમાં વિલીનીકરણની જાહેરાત કરી. ત્યારબાદ, તે જ સાંજે, અશોક મિત્તલ, રાઘવ ચઢ્ઢા અને સંદીપ પાઠક ભાજપના રાષ્ટ્રીય મુખ્યાલય પહોંચ્યા અને પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીનની હાજરીમાં ભાજપનું સભ્યપદ સ્વીકાર્યું.

ત્રણ દિવસ પછી, સોમવારે, ઉપપ્રમુખ અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણને AAPના સાત રાજ્યસભા સભ્યોના જૂથના ભાજપમાં વિલીનીકરણને ઔપચારિક રીતે માન્યતા આપી હતી. આ મંજૂરી બાદ, પક્ષપલટા વિરોધી કાયદા હેઠળ આ સાત સાંસદોનું સંસદીય સભ્યપદ ગુમાવવાનો ભય ટળી ગયો છે.

રાજકીય વિશ્લેષક બદ્રીનાથ જણાવે છેકે, પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર, જ્યારે કોઈ રાજકીય પક્ષના બે તૃતીયાંશ સંસદ સભ્યો (સાંસદ) અથવા વિધાનસભા સભ્યો (ધારાસભ્યો) અલગ જૂથ બનાવે છે અને બીજા રાજકીય પક્ષમાં ભળી જાય છે, ત્યારે તેમને પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો લાગુ પડતો નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ નિયમ અનુસાર, ભાજપમાં ભળી ગયા પછી આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદોના આ જૂથને પક્ષપલટા વિરોધી કાયદો લાગુ પડશે નહીં.

નિષ્ણાતે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રાજ્યસભાના મહાસચિવને રજૂ કરાયેલી ભલામણ - આ સાત સાંસદોની સભ્યપદ સમાપ્ત કરવાની માંગ - નકારી કાઢવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

રાજ્યસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સંજય સિંહે રાજ્યસભાના મહાસચિવને ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યા પછી તરત જ આ સાત સાંસદોની સભ્યપદ સમાપ્ત કરવાની ભલામણ મોકલી હતી. સોમવારે, સંજય સિંહે ફરી એકવાર રાજ્યસભાના મહાસચિવને પત્ર લખીને ઉપરાષ્ટ્રપતિ દ્વારા મર્જર માટે આપવામાં આવેલી મંજૂરીને, ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટીના સાંસદોના જૂથને ભાજપમાં સામેલ કરવાને પડકારી હતી

જોકે, રાજ્યસભાના મહાસચિવે હજુ સુધી આ પત્રનો જવાબ આપ્યો નથી. હવે એવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે, તેઓ પક્ષપલટા વિરોધી કાયદાના કાર્યક્ષેત્રની બહાર આવતા હોવાથી, બાકીના સાત સાંસદોમાંથી ત્રણ નજીકના ભવિષ્યમાં સત્તાવાર રીતે ભાજપમાં જોડાય તેવી શક્યતા છે.

