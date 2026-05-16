PM મોદીની અપીલ પર કોંગ્રેસના CMએ કાફલો ઘટાડ્યો, હવે માત્ર 4 કાર સાથે નીકળશે કાફલો

PM મોદીએ 10મેએ સિકંદરાબાદમાં એક જાહેર કાર્યક્રમમાં લોકોને પેટ્રોલ-ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરવા અપીલ કરી હતી.

તેલંગાણાના CM પોતાના કાફલા સાથે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 4:04 PM IST

હૈદરાબાદ: તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડીએ તેમના અધિકારીક કાફલાનું કદ ઘટાડ્યું છે, જેમાં હવે ફક્ત ચાર વાહનો છે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આપવામાં આવેલા બચતના મેસેજને ધ્યાનમાં રાખીને આ ફેરફારો લાગુ કર્યા છે.

બધા જાણે છે કે, પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષને પગલે, વડા પ્રધાને જનતાને પટ્રોલ-ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરતાની અપીલ કરી હતી અને વ્યક્તિગત રીતે પોતાના કાફલામાં વાહનોની સંખ્યા ઘટાડી હતી. વડા પ્રધાનની અપીલ પર સીએમ રેવંત રેડ્ડીએ પણ પોતાના કાફલાનું કદ ઘટાડ્યું છે. દરમિયાન, રેવંત રેડ્ડી આજે દિલ્હી ગયા હતા. રિપોર્ટ્સ મુજબ તેઓ એક ખાનગી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે દિલ્હી જઈ રહ્યા હતા.

કાફલામાં 4 વાહનો: ઇંધણ બચાવવાના વ્યાપક પ્રયાસના ભાગ રૂપે, દેશના વડા પ્રધાન સહિત અનેક સરકારી અધિકારીઓ તેમના અધિકારીક કાફલાનું કદ ઘટાડી રહ્યા છે. તેલંગાણાના રાજ્યપાલે પણ તેમના કાફલાનું કદ અડધું કરવાનો નિર્ણય લીધો છે અને સંબંધિત અધિકારીઓને આ નિર્ણય અંગે યોગ્ય રીતે જાણ કરી છે.

સીએમ રેવંત રેડ્ડીએ તાજેતરમાં પોલીસ વહીવટીતંત્રને તેમના કાફલામાં વાહનોની સંખ્યા ઘટાડવા માટે નિર્દેશો જારી કર્યા હતા. તેના જવાબમાં ઈન્ટરનલ સિક્યોરિટી વિંગ (ISW)ના એક યુનિટ, સીએમ સિક્યુરિટી ગ્રુપે જરૂરી પગલાં લીધાં. આથી હવે, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીનો કાફલો ચાર વાહનો સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યો છે. શુક્રવારે, મુખ્યમંત્રીએ આ નાના કાફલા સાથે હૈદરાબાદનો પ્રવાસ કર્યો.

તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ ખાસ 'ગ્રીન ચેનલ'નો ઉપયોગ કર્યા વિના નિયમિત ટ્રાફિક વચ્ચે મુસાફરી કરી. સૌ કોઈ જાણે છે કે રેવંત રેડ્ડીએ તાજેતરમાં હૈદરાબાદમાં તેમના પ્રવાસ દરમિયાન રસ્તાની બંને બાજુ નિયમિત ટ્રાફિક અટકાવવાની સિસ્ટમ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી હતી કે 'સિંગલ-લેન' પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરીને નિયમિત ટ્રાફિકમાં અવરોધ શક્ય તેટલો ઓછો કરવામાં આવે. આ નિર્દેશો અનુસાર, ટ્રાફિક પોલીસ હવે મુખ્યમંત્રીનો કાફલો નિયમિત ટ્રાફિકના પ્રવાહમાં આગળ વધે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે પગલાં લઈ રહી છે.

ભાજપ પ્રમુખે મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી: પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા અને જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવાના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સૂચનને ધ્યાનમાં રાખીને, ભાજપ તેલંગાણા પ્રમુખ રામચંદ્ર રાવે મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી. તેઓ જ્યુબિલી હિલ્સમાં એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે મેટ્રોમાં ગયા. પોતાની કાર પાછળ મૂકીને, તેઓ મેટ્રો ટ્રેનમાં બેઠા અને તરનાકાથી જ્યુબિલી હિલ્સ સુધી ગયા.

આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ તેમનો કાફલો ઘટાડ્યો: જનતાને ઇંધણ બચાવવાના પગલાં અપનાવવાની અપીલ કરનારા વડા પ્રધાન મોદી પોતે એક ઉદાહરણ રજૂ કરી રહ્યા છે. આનાથી પ્રેરિત થઈને, આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડુ, નાયબ મુખ્યમંત્રી પવન કલ્યાણ અને મંત્રી નારા લોકેશ બધાએ તેમના કાફલામાં વાહનો ઘટાડ્યા છે.

પરિણામે, ચંદ્રાબાબુનો કાફલો 11 વાહનોથી ઘટાડીને ફક્ત ચાર વાહનોનો કરવામાં આવ્યો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીનો કાફલો પણ અડધો કરવામાં આવ્યો છે. મંત્રી લોકેશનો કાફલો ચાર વાહનોથી ઘટાડીને બે કરવામાં આવ્યો છે, અને તેમના સુરક્ષા કર્મચારીઓ માટે એક મિનિવાનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ રીતે, આંધ્ર પ્રદેશના મંત્રીઓએ પણ તેમના કાફલા ઘટાડીને ઇંધણ બચાવવાના પગલાં અમલમાં મૂક્યા છે.

