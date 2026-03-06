ETV Bharat / bharat

કર્ણાટક બાદ હવે આ રાજ્યે પણ બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી

મુખ્યમંત્રી એન ચંદ્રબાબુ નાયડુએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે, રાજ્યમાં 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે (પ્રતિકાત્મક તસવીર - IANS)
વિજયવાડા: આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન ચંદ્રબાબુ નાયડુએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે, રાજ્યમાં 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે, જેનો અમલ આગામી 90 દિવસમાં તબક્કાવાર કરવામાં આવશે.

નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય સરકાર 13 થી 16 વર્ષની વયના બાળકો માટે પણ પ્રતિબંધ લંબાવવાનું વિચારી રહી છે, જેનો અંતિમ નિર્ણય નિષ્ણાતોની સલાહ પછી લેવામાં આવશે.

તેમણે નાણાકીય બિલ પર ચર્ચા દરમિયાન વિધાનસભામાં બોલતા કહ્યું, "ચોક્કસપણે, અમે ખાતરી કરીશું કે 90 દિવસની અંદર 13 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં," કર્ણાટક સરકારે 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ જાહેર કર્યા પછી તરત જ આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની વાર્ષિક બેઠકમાં, આંધ્રપ્રદેશના આઇટી મંત્રી નારા લોકેશે બાળકો દ્વારા સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ સામે પોતાના મજબૂત વિચારો વ્યક્ત કર્યા અને પ્રતિબંધો સૂચવ્યા.

અલગથી, મુખ્યમંત્રી નાયડુએ સંકેત આપ્યો હતો કે, સરકાર બાળકોના સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગને નિયંત્રિત કરવા માટે એક કાર્ય યોજના તૈયાર કરી રહી છે. તેમણે વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓને સોશિયલ મીડિયાના દુરુપયોગ સામે કડક પગલાં લેવા અને મહિલાઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવા સૂચના પણ આપી હતી.

અગાઉ શુક્રવારે, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાએ રાજ્યમાં 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો દ્વારા સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે નાણાંકીય વર્ષ 2026-27 માટે કર્ણાટક બજેટ રજૂ કરતી વખતે જાહેરાત કરી હતી.

તેમણે કહ્યું કે, 'આ નિર્ણય બાળકોમાં મોબાઇલ ફોનના વધતા ઉપયોગની પ્રતિકૂળ અસરોને રોકવા માટે લેવામાં આવ્યો છે. "બાળકો પર વધતા મોબાઇલ ઉપયોગની પ્રતિકૂળ અસરોને રોકવા માટે, 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.'

