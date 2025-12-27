મોદી વન મેન શો ચલાવી રહ્યા છે, મનરેગાને ખતમ કરવાનો નિર્ણય PMOએ કેબિનેટને પૂછ્યા વગર લીધો: રાહુલ ગાંધી
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે પીએમઓએ કેબિનેટને પૂછ્યા વિના મનરેગાનું નામ બદલી નાખ્યું.
Published : December 27, 2025 at 4:34 PM IST
નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (મનરેગા) નાબૂદ કરવાનો નિર્ણય સીધા વડા પ્રધાન કાર્યાલય (પીએમઓ) દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો અને કેબિનેટ અને ગ્રામીણ વિકાસ પ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ સાથે પરામર્શ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિ (CWC) ની બેઠક બાદ તેમણે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, "મનરેગા ફક્ત એક યોજના નહોતી, પરંતુ અધિકારો આધારિત પરિકલ્પના હતી. આ યોજનાને સમાપ્ત કરવી એ આ જ ખ્યાલ પર હુમલો છે."
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો કે, કેન્દ્ર સરકારનું પગલું દેશના સંઘીય માળખા અને સત્તા અને નાણાંના કેન્દ્રીકરણ પર હુમલો છે. તેમણે કહ્યું, "આ નિર્ણય મંત્રી (શિવરાજ) અથવા મંત્રીમંડળ સાથે સલાહ લીધા વિના અને સીધા પીએમઓ દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો."
કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું, "વન મેન શો ચાલી રહ્યો છે; મોદીજી જે ઇચ્છે છે તે કરે છે." સંસદે 18 ડિસેમ્બરે વિપક્ષના હોબાળા વચ્ચે "વિકસિત ભારત - જી રામજી બિલ, 2025" ને મંજૂરી આપી. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ તેમની સંમતિ આપ્યા પછી, તે હવે એક કાયદો બની ગયો છે. તે 20 વર્ષ જૂના મનરેગાનું સ્થાન લેશે.
આ પહેલા કોંગ્રેસની કાર્યકારી બેઠકમાં અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે, પાર્ટી 5 જાન્યુઆરીથી દેશભરમાં 'મનરેગા બચાવો અભિયાન' શરૂ કરશે. તેમણે "મનરેગા બંધ કરવા" સામે પ્રસ્તાવિત આંદોલન પર પાર્ટીના સભ્યો પાસેથી સૂચનો માંગ્યા અને એપ્રિલ-મે 2026 માં કેરળ, તમિલનાડુ, બંગાળ અને અન્ય રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ માટે વહેલી તૈયારીઓનો નિર્દેશ આપ્યો.
'મનરેગા એક્શન પ્લાનની જરૂર છે'
નવી દિલ્હીના ઇન્દિરા ભવન ખાતે ઓલ ઇન્ડિયા કોંગ્રેસ કમિટી (AICC) ના મુખ્યાલયમાં કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિ (CWC) ને સંબોધતા, ખડગેએ કહ્યું કે, ગ્રામીણ રોજગાર યોજનાને "બંધ" કરવાના સરકારના નિર્ણયનો વિરોધ કરવા માટે "મનરેગા એક્શન પ્લાન" નામનું રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન જરૂરી છે. "દેશના દરેક ખૂણામાં આનો સખત વિરોધ થવો જોઈએ. કારણ કે અગાઉ, જાન્યુઆરી 2015 માં, જ્યારે મોદી સરકારે કોર્પોરેટ હિતોને અનુરૂપ જમીન સંપાદન કાયદામાં સુધારો કર્યો હતો, ત્યારે કોંગ્રેસના સભ્યો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા, જેના કારણે સરકારને પીછેહઠ કરવાની ફરજ પડી હતી."
CWC ની બેઠકમાં લોકસભાના વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી અને ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. અન્ય ઉપસ્થિતોમાં કોંગ્રેસના મહાસચિવ કે.સી. વેણુગોપાલ, તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા હરીશ રાવત, હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુ, ભૂતપૂર્વ સાંસદ સલમાન ખુર્શીદ, સાંસદ અભિષેક મનુ સિંઘવી અને રાજીવ શુક્લાનો સમાવેશ થાય છે. પાર્ટીના સાંસદ શશી થરૂર પણ બેઠકમાં જોવા મળ્યા હતા, જોકે તેમની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ પાર્ટીના સત્તાવાર વલણ સાથે સારી રીતે મેળ ખાતી ન હતી.
આ યોજનાના મહત્વ પર ભાર મૂકતા, ખડગેએ કહ્યું કે મનરેગા ફક્ત એક કલ્યાણકારી કાર્યક્રમ નથી પરંતુ એક બંધારણીય અધિકાર છે. "અમે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી અધિનિયમ (મનરેગા) નું કોઈપણ કિંમતે રક્ષણ કરીશું. મનરેગા એ ફક્ત એક યોજના નથી પરંતુ ભારતના બંધારણ દ્વારા ગેરંટીકૃત કામ કરવાનો અધિકાર છે. અમે મનરેગામાંથી ગાંધીજીનું નામ દૂર કરવાના દરેક કાવતરાનો લોકશાહી રીતે વિરોધ કરવાનો પણ સંકલ્પ કરીએ છીએ."
ખડગેએ SIR પર ભાજપ-ECI ના ગઠબંધનનો આરોપ લગાવ્યો
પીઢ કોંગ્રેસી નેતાએ મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને ભાજપ અને ભારતના ચૂંટણી પંચ (ECI) વચ્ચે "સાઠગાંઠ" હોવાના આરોપનું પુનરાવર્તન કર્યું. તેમણે ઉમેર્યું કે, "SIR ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. લોકશાહી અધિકારોને મર્યાદિત કરવા માટે આ એક સુવિચારિત કાવતરું છે. રાહુલજીએ અનેક વખત રાષ્ટ્ર સમક્ષ મત ચોરીના પુરાવા રજૂ કર્યા છે. ભાજપ અને ECI વચ્ચેની મિલીભગત જનતાથી છુપાયેલી નથી. તેથી, આપણે ખાતરી કરવી પડશે કે આપણા મતદારોના નામ મતદાર યાદીમાંથી કાઢી ન નાખવામાં આવે. આપણે ખાતરી કરવી પડશે કે ગરીબ અને નબળા વર્ગના લોકો, ખાસ કરીને દલિતો, આદિવાસી, અત્યંત પછાત વર્ગો અને લઘુમતીઓના નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર ન થાય. તેમને અન્ય બૂથ પર ટ્રાન્સફર ન કરવા જોઈએ. આ માટે, આપણા BLA એ ઘરે ઘરે જઈને મતદાર યાદી મેળવવી પડશે." તેમણે પક્ષના કાર્યકરો અને બૂથ લેવલ એજન્ટો (BLA) ને ઘરે ઘરે જઈને 2027 માં ચૂંટણી માટે જઈ રહેલા રાજ્યો માટે મતદારોની યાદી તૈયાર કરવાનું શરૂ કરવા હાકલ કરી.
