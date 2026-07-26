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CJP બાદ હવે મેદાનમાં E20 જનતા પાર્ટી, માંગ્યું 100 ટકા શુદ્ધ પેટ્રોલ

સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મુજબ, E20 જનતા પાર્ટી પોતાને નાગરિકો દ્વારા ચલાવાતુ એક ઉપભોક્તનું અધિકાર અભિયાન ગણાવે છે.

E20 જનતા પાર્ટી
E20 જનતા પાર્ટી (X @E20Party)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 26, 2026 at 7:26 PM IST

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નવી દિલ્હી: NEET પરીક્ષાને લઈને ચાલી રહેલા આંદોલન વચ્ચે જાહેર ચર્ચામાંથી ગાયબ થઈ ગયેલું E20 પેટ્રોલ ફરી ચર્ચામાં આવ્યું છે. જ્યારે 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) એ અગાઉ NEET પેપર લીક પર સરકારને ઘેરી લીધી હતી અને કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને રાજીનામું આપવાની ફરજ પાડી હતી. ત્યારે ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલ હવે ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બન્યું છે. એક નવી એન્ટિટી, 'E20 જનતા પાર્ટી', સોશિયલ મીડિયા પર ઉભરી આવી છે. પાર્ટી માંગ કરે છે કે દેશના નાગરિકોને E20 ઇંધણની સાથે 100% શુદ્ધ પેટ્રોલ ખરીદવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવે.

E20 જનતા પાર્ટી શું છે?
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ અનુસાર, E20 જનતા પાર્ટી પોતાને નાગરિકો દ્વારા સંચાલિત ગ્રાહક અધિકાર ઝુંબેશ તરીકે વર્ણવે છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર તેના માટે એક સમર્પિત હેન્ડલ બનાવવામાં આવ્યું છે. પાર્ટી ઇંધણ નીતિમાં પારદર્શિતા, સચોટ માહિતી અને ગ્રાહક પસંદગી માટે આદરની હિમાયત કરે છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે જેમ લોકો પાસે અન્ય ઉત્પાદનો સાથે પસંદગીઓ હોય છે, તેમ ગ્રાહકોને પણ તેઓ કયા પ્રકારનું પેટ્રોલ ખરીદે છે તે પસંદ કરવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ.

પાર્ટીની માંગણીઓ શું છે?
E20 જનતા પાર્ટીની પ્રાથમિક માંગણી એ છે કે દેશના દરેક પેટ્રોલ પંપ પર E20 ઇંધણની સાથે 100% શુદ્ધ પેટ્રોલ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પરથી પોસ્ટ મુજબ, તેઓ સબસિડી બંધ કરવા, મફત ઇંધણ અથવા ઇથેનોલ-મિશ્રિત પેટ્રોલની માંગણી કરી રહ્યા નથી; તેઓ ફક્ત ઇચ્છે છે કે ગ્રાહકોને તેમની જરૂરિયાતોને અનુરૂપ પેટ્રોલ પસંદ કરવાનો અધિકાર મળે.

પાર્ટી જણાવે છે કે ઘણા વાહન માલિકોએ ઘટેલી માઇલેજ, એન્જિનમાં ખામી, જાળવણી ખર્ચ અને એન્જિન પર લાંબા ગાળાની અસર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. વધુમાં, તેમણે તમામ પ્રકારના ઇંધણ માટે સ્પષ્ટ લેબલિંગ, વિવિધ ઇંધણ મિશ્રણોના ફાયદા અને ગેરફાયદા અંગેના ડેટાનો જાહેર ખુલાસો અને એન્જિન, માઇલેજ, પ્રદૂષણ અને જાળવણી ખર્ચ પરની અસર પર સ્વતંત્ર સંશોધન જાહેર કરવાની માંગ કરી છે. પાર્ટીનું માનવું છે કે નાગરિકોને ફક્ત એક જ વિકલ્પ રજૂ કરવાને બદલે સંપૂર્ણ માહિતીના આધારે નિર્ણય લેવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ.

તે CJP સાથે કેવી રીતે જોડાયેલું છે?
E20 જનતા પાર્ટીનો અભિગમ 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) જેવો જ છે. તે સોશિયલ મીડિયા, મીમ્સ અને વ્યંગ દ્વારા પણ જાહેર સમર્થન મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી મે 2026 માં એક વ્યંગાત્મક અભિયાન તરીકે ઉદ્ભવી હતી પરંતુ પાછળથી NEET પેપર લીક મુદ્દા પર કેન્દ્રિત દિલ્હીમાં એક મોટા આંદોલનમાં પરિણમી, જેમાં દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થી સંગઠનોનો સમાવેશ થયો.

E20 જનતા પાર્ટી પણ આ જ શૈલી અપનાવી રહી હોય તેવું લાગે છે. 16 મેના રોજ અભિજીત દિપકે દ્વારા લખાયેલ એક પોસ્ટ શેર કરતા, પાર્ટીએ લખ્યું, "જો બધા બાઇક અને કાર માલિકો એક સાથે આવે તો શું થશે?" અભિજીત દિપકેએ અગાઉ લખ્યું હતું, "જો બધા કોકરોચ એક સાથે આવે તો શું થશે?" આ જ શૈલી પર કરીને, E20 જનતા પાર્ટી લોકોને એકત્ર કરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.

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