ETV Bharat / bharat

કુડનકુલમ ન્યુક્લિયર પાવર પ્રોજેક્ટમાં મુખ્ય ઉપકરણોના બાંધકામ માટે AERB એ પરવાનગી આપી

KKNPP યુનિટ્સમાં AERB દ્વારા નિર્ધારિત જરૂરિયાતો અનુસાર અનેક અદ્યતન સલામતી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે.

કુડનકુલમ પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટનો એક દૃશ્ય (ANI)
author img

By PTI

Published : May 2, 2026 at 9:18 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મુંબઈ: શુક્રવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, એવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે પરમાણુ ઊર્જા નિયમનકારી બોર્ડ (AERB) એ કુડનકુલમ ન્યુક્લિયર પાવર પ્રોજેક્ટ (KKNPP) ના યુનિટ 5 અને 6 પર "મુખ્ય ઉપકરણોના બાંધકામ" માટે પરવાનગી આપી છે.

30 એપ્રિલના રોજ આપવામાં આવેલી આ પરવાનગી, ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (NPCIL) ને રિએક્ટર પ્રેશર વેસલ, સ્ટીમ જનરેટર, કૂલંટ પંપ અને અન્ય જેવા મુખ્ય પ્લાન્ટ ઘટકોની સ્થાપના શરૂ કરવા માટે અધિકૃત કરે છે.

AERB દ્વારા નિર્ધારિત સલામતી આવશ્યકતાઓ અનુસાર હાથ ધરવામાં આવેલી એકમોની ડિઝાઇનની બહુ-સ્તરીય સલામતી સમીક્ષા તેમજ એપ્રિલ 2021 માં 'કોંક્રિટના પ્રથમ રેડો' (FPC) માટે આપવામાં આવેલી અગાઉની પરવાનગી હેઠળ અત્યાર સુધી હાથ ધરવામાં આવેલા નાગરિક બાંધકામ કાર્યોની પ્રગતિનું મૂલ્યાંકન સંતોષકારક પૂર્ણ થયા બાદ આ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.

KKNPP એકમો AERB દ્વારા તેના 'લાઇટ વોટર રિએક્ટર-આધારિત NPPs ની ડિઝાઇન પર સલામતી સંહિતા' માં દર્શાવેલ આવશ્યકતાઓનું પાલન કરીને ઘણી અદ્યતન સલામતી સુવિધાઓનો સમાવેશ કરે છે.

તમિલનાડુના તિરુનેલવેલી જિલ્લામાં સ્થિત, કુડનકુલમ પ્રોજેક્ટ સાઇટમાં VVER ડિઝાઇન પર આધારિત પ્રેશરાઇઝ્ડ વોટર રિએક્ટર (PWRs) ના છ એકમોનો સમાવેશ થાય છે, જે રશિયા સાથે તકનીકી સહયોગ દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.

આ સાઇટમાં છ એકમો છે, દરેક 1000 MW(e) ની ક્ષમતા ધરાવે છે. પ્રથમ બે એકમો (KKNPP એકમો 1 અને 2) અનુક્રમે 2013 અને 2015 થી કાર્યરત છે. ત્રીજા અને ચોથા એકમ (KKNPP 3 અને 4) હાલમાં બાંધકામના અદ્યતન તબક્કામાં છે.

TAGGED:

KUDANKULAM NUCLEAR POWER PROJECT
MAJOR EQUIPMENT ERECTION
NUCLEAR POWER PROJECT
KUDANKULAM
AERB ISSUES PERMISSION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.