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દિલ્હી SIR: મતદાર યાદીમાં 'વિસંતગતા'ઓને કારણે એલ.કે અડવાણી, મનીષ સિસોદિયાને ECની નોટિસ

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચે સિસોદિયાને નોટિસ મોકલવાનું કોઈ કારણ જણાવ્યું નથી, પરંતુ મીરની નોટિસમાં "તેમના માતા-પિતાના નામમાં વિસંગતતા" હોવાનો ઉલ્લેખ છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 7:02 PM IST

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નવી દિલ્હી: દિલ્હીમાં હાલમાં ચાલી રહેલી SIRની પ્રક્રિયા અંતર્ગત પૂર્વ નાયબ વડાપ્રધાન એલ.કે. અડવાણી અને દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાને SIR અંતર્ગત નોટિસ આપવામાં આવી છે. દેશની રાજધાનીમાં SIRની પ્રક્રિયામાં અપાયેલી વિગતોમાં 'વિસંગતતાઓ'ને કારણે કુલ 33 લાખ મતદારોનો નોટિસ અપાઈ છે.

98 વર્ષીય અડવાણી, તેમની પુત્રી પ્રતિભા અને પુત્રવધૂ ગીતિકાના નામ 2002ની SIR મતદાર યાદી સાથે મેપ થઈ શક્યા ન હોવાના કારણે નોટિસ આપવામાં આવી છે. જ્યારે તેમના પુત્ર જયંતની વિગતો મેપ થઈ ગઈ હતી. આ ચારેય નવી દિલ્હી વિધાનસભા મતવિસ્તારના મતદારો છે. મનીષ સિસોદિયા, તેમનાં પત્ની સીમા અને તેમના પુત્ર મીરને પણ નોટિસ આપવામાં આવી છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચે સિસોદિયાને નોટિસ મોકલવાનું કોઈ કારણ જણાવ્યું નથી, પરંતુ મીરની નોટિસમાં "તેમના માતા-પિતાના નામમાં વિસંગતતા" હોવાનો ઉલ્લેખ છે. તેમનાં પત્ની સીમાની નોટિસમાં "તેમના પોતાના નામમાં વિસંગતતા" હોવાનું કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ચૂંટણી પંચના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, મતદારો દ્વારા તેમના એન્યુમરેશન ફોર્મમાં આપવામાં આવેલી વિગતોમાં "તાર્કિક વિસંગતતાઓ"ને કારણે આ નોટિસ આપવામાં આવી છે.

નોટિસ મેળવનારા 33.13 લાખ મતદારોની યાદીમાં અડવાણી અને સિસોદિયાના નામ હોવાની પુષ્ટિ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "આવા મતદારો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવનારા તથ્યો અને દસ્તાવેજોની ચકાસણીની યોગ્ય પ્રક્રિયા બાદ તેમના નામ અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવશે." તેમણે ઉમેર્યું કે, તથ્યો અને દસ્તાવેજોની ચકાસણીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને તે મુજબ એન્ટ્રીઓની માન્યતા તપાસવામાં આવી રહી છે. SIR હેઠળ ઘણા અગ્રણી મતદારો જેમાં ઉચ્ચ સરકારી અધિકારીઓ, બ્યૂરોક્રેટ્સ અને રાજકારણીઓને પણ નોટિસ આપવામાં આવી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા, AAPના ચીફ અરવિંદ કેજરીવાલ અને ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી કપિલ સિબલને પણ સમાન કારણોસર નોટિસ આપવામાં આવી છે. દસ્તાવેજોની ચકાસણી બાદ ગુપ્તાની એન્ટ્રી માન્ય કરવામાં આવી હતી અને તેમનું નામ 4 નવેમ્બરે પ્રકાશિત થનારી શાલીમાર બાગ મતવિસ્તારની અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવા માટે તૈયાર રાખવામાં આવ્યું છે.

દિલ્હીની મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) કચેરીએ જણાવ્યું છે કે, એવા મતદારોને નોટિસ મોકલવામાં આવી રહી છે જેમનાં નામ છેલ્લી SIR પ્રક્રિયાની મતદાર યાદી સાથે જોડાઈ શક્યા નથી અથવા જેમની વિગતો અગાઉની યાદી સાથે સરખાવતા તેમાં વિસંગતતાઓ જોવા મળી છે. 30 જૂન અને 17 ઓગસ્ટ વચ્ચે હાથ ધરવામાં આવેલી ઘરે-ઘરે જઈને ચકાસણી કરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન દરેક મતદારે 'એન્યુમરેશન ફોર્મ' (માહિતી પત્રક) ભરવું જરૂરી હતું.

ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં સામેલ લગભગ 97 લાખ મતદારોમાંથી, 33.13 લાખ મતદારોને તેમના માહિતી પત્રકોમાં રહેલી વિસંગતતાઓને કારણે નોટિસ મોકલવા માટે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં 31.63 લાખથી વધુ નોટિસ મોકલવામાં આવી ચૂકી છે. મોટાભાગની નોટિસ 2002માં અગાઉની SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન તૈયાર કરાયેલી મતદાર યાદીમાં સંબંધિત રેકોર્ડ્સ (નોંધ) ન હોવાને લગતી છે.

CEO કચેરીએ જણાવ્યું હતું કે, આ નોટિસ SIR પ્રક્રિયાના 'દાવા અને વાંધા'ના તબક્કાના ભાગરૂપે મોકલવામાં આવી રહી છે, જે 30 સપ્ટેમ્બરે પૂર્ણ થશે. મતદારોને તેમના જવાબો અને સહાયક દસ્તાવેજો 29 ઓક્ટોબર સુધીમાં તેમના વિધાનસભા મતવિસ્તારના ચૂંટણી નોંધણી અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

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