ના ઉમેદવારની ઝંઝટ કે ચૂંટણીની ચિંતા... છતાં કરોડોનું દાન મેળવી રહી છે આ ગુમનામ રાજકીય પાર્ટીઓ
ADR રિપોર્ટ: દેશભરના 734 નાના રાજકીય પક્ષોનું વિશ્લેષણ; આમાંથી 65% પક્ષો માટે ડેટા ઉપલબ્ધ નથી.
Published : October 31, 2026 at 9:37 PM IST
હૈદરાબાદ. (EB પ્રાઇમ ટીમ): દેશભરમાં આવેલા સેંકડો ગુમનામ (unrecognized) રાજકીય પક્ષો એવા છે જે ચૂંટણી લડવા ઉમેદવારો નથી ઉભા રાખતા કે ચૂંટણી લડવાનું કોઈ દબાણ હોતું નથી, તેમ છતાં તેમને લાખો રૂપિયાનું દાન મળે છે. 'એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ' (ADR) ના તાજેતરના એક અહેવાલમાં આવા રાજકીય પક્ષોની તપાસ કરવામાં આવી છે. જેમના વિશે મોટાભાગના મતદારોએ કદાચ ક્યારેય સાંભળ્યું પણ નહીં હોય. છતાં આમાંના ઘણા પક્ષો ચૂંટણીલક્ષી દાન દ્વારા વર્ષોવર્ષ સંપત્તિ એકત્ર કરી રહ્યા છે. આમાંના મોટાભાગના પક્ષો તો ચૂંટણીમાં ભાગ પણ લેતા નથી.
દેશભરના 700થી વધુ પક્ષોનો અભ્યાસ: ADRના અહેવાલમાં 34 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 734 રાજકીય પક્ષોના ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ સંખ્યા ભારતના ચૂંટણી પંચ પાસે નોંધાયેલા કુલ ગુમનામ રાજકીય પક્ષોના માત્ર 35% છે. બાકીના 65% એટલે કે 1,330 પક્ષો વિશે કોઈ ડેટા ઉપલબ્ધ નથી. અભ્યાસ કરાયેલા 734 પક્ષોમાંથી, માત્ર 461 પક્ષોના ઓડિટ રિપોર્ટ અને ફાળો (દાન) સંબંધી અહેવાલો ઉપલબ્ધ હતા. આગળ વધતા પહેલા, એ સમજવું જરૂરી છે કે આ પક્ષો કોણ છે અને ગુમનામ (RUPP) એટલે શું?
આ ગુમનામ રાજકીય પક્ષો શું છે?
આ એવા પક્ષો છે જે ભારતના ચૂંટણી પંચ પાસે નોંધાયેલા તો છે, પરંતુ તેમાંથી મોટાભાગના પક્ષો કોઈ ઉમેદવાર ઉભા કરતા નથી કે ચૂંટણી લડતા નથી. હકીકતમાં, મોટાભાગના મતદારોને તો તેમના અસ્તિત્વ વિશે પણ જાણ હોતી નથી. ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેતા ન હોવાને કારણે, આ પક્ષોને "રાષ્ટ્રીય" કે "રાજ્ય-સ્તરીય" પક્ષનો દરજ્જો મળતો નથી. પરિણામે, તેમને ગુમનામ (RUPPs) તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.
2924-25માં ₹1000 કરોડથી વધુનું દાન: ADRના એક અહેવાલ મુજબ, 2024-25ના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન, ટોચના 15 RUPPને કુલ ₹1,064.705 કરોડનું દાન મળ્યું છે. આ આંકડામાં ₹20000થી વધુની વ્યક્તિગત દાનની રકમોનો સમાવેશ થાય છે. આ પક્ષોની કુલ આવક ₹973.93 કરોડ નોંધાઈ હતી, તેમ છતાં તેઓ ચૂંટણીમાં એક પણ બેઠક જીતી શક્યા ન હતા. નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, સૌથી વધુ દાન મેળવનારા ટોચના ત્રણ પક્ષોને જ ₹660.523 કરોડ મળ્યા હતા જે આ તમામ રાજકીય પક્ષો દ્વારા જાહેર કરાયેલા કુલ દાનના 67.82% છે. આ પક્ષોમાં 'ન્યૂ ઇન્ડિયા યુનાઇટેડ પાર્ટી', 'ભારતીય નેશનલ જનતા દળ' અને 'ભારતીય ગરીબ કલ્યાણ વિકાસ પાર્ટી'નો સમાવેશ થાય છે.
ટોચના 10 દાતાઓએ ₹120 કરોડથી વધુનું યોગદાન આપ્યું: RUPPs ને સૌથી વધુ દાન આપનારાઓની વાત કરીએ તો, અહેવાલ દર્શાવે છે કે ટોચના 10 દાતાઓએ 445 અલગ-અલગ વ્યવહારો દ્વારા આશરે ₹120.983 કરોડનું યોગદાન આપ્યું છે. નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં ટોચના 10 પક્ષોને મળેલા દાનની વિગતો આપવામાં આવી છે. કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ દાનની રકમમાં માત્ર એવા યોગદાનનો સમાવેશ થાય છે જે ₹20,000થી વધુ છે.
|રાજકીય પક્ષો
|2024-25માં દાન
(કરોડ રૂપિયામાં)
|ન્યુ ઈન્ડિયા યુનાઈટેડ પાર્ટી, ગુજરાત
|270.99
|સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ પાર્ટી, ગુજરાત
|228.8
|ભારતીય ગરીબ કલ્યાણ વિકાસ પાર્ટી, રાજસ્થાન
|170.04
|જન સૂરજ પાર્ટી, દિલ્હી
|99.2
|રાષ્ટ્રીય જનસંભવ પાર્ટી
|55.47
|ભારતીય જનતા તંત્ર સંરક્ષણ વિકાસ પાર્ટી, બિહાર
|51.26
|સમતા પાર્ટી, દિલ્હી
|50.96
|પ્રબલ ભારત પાર્ટી, બિહાર
|30.81
|પબ્લિક પોલિટિકલ પાર્ટી, દિલ્હી
|24. 27
|રાષ્ટ્રીય વિકાસ પાર્ટી, હરિયાણા
|24.99
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