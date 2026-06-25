રાજ્યસભાના સૌથી ધનિક સભ્યો પર ADR રિપોર્ટ: 18 તેલુગુ સાંસદો પાસે ₹10,259 કરોડની સંપત્તિ
રાજ્યસભાના 233 સભ્યોમાંથી 226 સભ્યો દ્વારા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામાના આધારે આ રિપોર્ટમાં તેમની કુલ સંપત્તિ ₹26,047 કરોડ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
Published : June 25, 2026 at 3:29 PM IST
નવી દિલ્હી: એસોસિએશન ઓફ ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ (ADR) ના એક અહેવાલ મુજબ, આંધ્ર પ્રદેશ અને તેલંગાણાના સાંસદોની કુલ સંપત્તિ વર્તમાન રાજ્યસભા સાંસદોની કુલ જાહેર કરેલી સંપત્તિના આશરે 40% જેટલી છે.
ચૂંટણી અધિકાર સંગઠનનો આ અહેવાલ 233 વર્તમાન રાજ્યસભા સભ્યોમાંથી 226 દ્વારા દાખલ કરાયેલા સોગંદનામા પર આધારિત છે. તેમાં જાણવા મળ્યું છે કે તેમની કુલ સંપત્તિ ₹26,047 કરોડ છે. આમાંથી, તેલંગાણા અને આંધ્ર પ્રદેશના 18 સાંસદોની કુલ સંપત્તિ ₹10,259 કરોડ છે, જે કુલ સંપત્તિના 39.39% છે.
એકલા તેલંગાણાના સાત સાંસદોએ ₹8,310 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી છે, જ્યારે આંધ્ર પ્રદેશના 11 સાંસદોએ ₹1,949 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી છે.
31 સાંસદો અબજોપતિ
ADR રિપોર્ટમાં ₹100 કરોડથી વધુની સંપત્તિ ધરાવતા 31 રાજ્યસભા સાંસદો (અબજોપતિ) ની ઓળખ કરવામાં આવી છે. આમાં ભાજપના સાત, કોંગ્રેસના છ, તેલુગુ દેશમ પાર્ટી, વાયએસઆર કોંગ્રેસ પાર્ટી અને ભારત રાષ્ટ્ર સમિતિ (બીઆરએસ) ના બે-બે અને જનસેના પાર્ટીના એક સભ્યનો સમાવેશ થાય છે; બધા તેલુગુ ભાષી રાજ્યોના છે. ભાજપના સાંસદોએ ₹8,181 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી છે, જ્યારે કોંગ્રેસના સાંસદોએ ₹3,781 કરોડની સંપત્તિ જાહેર કરી છે. ચાર સ્વતંત્ર સાંસદો પાસે કુલ ₹2,211 કરોડ છે.
સૌથી ધનિક સાંસદો
ઉપલા ગૃહના સૌથી ધનિક સભ્યોમાં તેલંગાણાના બીઆરએસના બંદી પાર્થસારથી રેડ્ડીનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ ₹5,300 કરોડની જાહેર કરેલી સંપત્તિ સાથે યાદીમાં ટોચ પર છે. તેમના પછી પંજાબના ભાજપના રાજેન્દ્ર ગેહલોત ગુપ્તા (₹5,053 કરોડ) અને કોંગ્રેસના સાંસદ અને સુપ્રીમ કોર્ટના વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવી (₹2,558 કરોડ)નો સમાવેશ થાય છે.
31% સાંસદો સામે ફોજદારી કેસ
ADR રિપોર્ટમાં એ પણ જાણવા મળ્યું છે કે 69 રાજ્યસભા સાંસદો (31%) એ પોતાની સામે ફોજદારી કેસ નોંધાવ્યા છે, જ્યારે 36 સભ્યો (16%) એ ગંભીર ફોજદારી કેસ નોંધાવ્યા છે. એક સાંસદે હત્યાનો કેસ નોંધાવ્યો છે, જ્યારે ચાર પર હત્યાના પ્રયાસનો આરોપ છે. ચાર સાંસદો પર મહિલાઓ વિરુદ્ધ ગુનાઓ સંબંધિત કેસ છે. પક્ષ દ્વારા, શાસક ભાજપના 107 સાંસદોમાંથી 28 સાંસદો સામે ફોજદારી કેસ છે, જેમાંથી 14 પર ગંભીર આરોપ છે. કોંગ્રેસમાં, 29 સાંસદોમાંથી 12 સાંસદો સામે ફોજદારી કેસ છે, અને આઠ પર ગંભીર આરોપ છે.
તેલંગાણામાં ફોજદારી કેસ ધરાવતા સાંસદોનું પ્રમાણ સૌથી વધુ છે. રાજ્યના સાત રાજ્યસભા સભ્યોમાંથી પાંચ (71%) એ ફોજદારી કેસ નોંધાવ્યા છે, જ્યારે ત્રણ પર ગંભીર આરોપ છે. આ સંદર્ભમાં તેલંગાણા પછી મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ, બિહાર, કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળ આવે છે.
મહિલાઓનું ઓછું પ્રતિનિધિત્વ
રાજ્યસભાના કુલ સભ્યોમાં મહિલાઓ માત્ર 15% છે. 34 મહિલા સભ્યોમાંથી 20 ભાજપની, પાંચ કોંગ્રેસના અને ચાર ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ની છે. રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે સૌથી વધુ દેવાદારી ધરાવતા સાંસદ આંધ્રપ્રદેશના TDPના ભાશ્યમ રામકૃષ્ણ છે; તેમણે ₹672 કરોડની સંપત્તિ અને ₹200 કરોડના દેવા જાહેર કર્યા છે.