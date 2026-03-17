દત્તક બાળક લેનારી માતાઓ પ્રસૂતિ લાભો મેળવવા માટે હકદાર, સુપ્રીમ કોર્ટના પ્રસૂતિ રજાને લઇ મોટો ચુકાદો

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે દત્તક માતાઓને બાળકની ઉંમરને ધ્યાનમાં લીધા વિના 12 અઠવાડિયાની પ્રસૂતિ રજા મળવી જોઈએ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 3:18 PM IST

નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા, 2020 ની કલમ 60(4) ને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી, જે દત્તક માતાઓને બાળક ત્રણ મહિનાથી ઓછું હોય તો જ પ્રસૂતિ લાભો પૂરા પાડે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે દત્તક માતાઓ બાળકની ઉંમરને ધ્યાનમાં લીધા વિના પ્રસૂતિ રજા મેળવવા હકદાર છે, અને દત્તક બાળક કુદરતી બાળકથી અલગ નથી.

ન્યાયાધીશ જે.બી. પારડીવાલા અને આર. મહાદેવનની બેન્ચ દ્વારા આ નિર્ણય આપવામાં આવ્યો હતો. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે દત્તક માતાઓને બાળકની ઉંમરને ધ્યાનમાં લીધા વિના 12 અઠવાડિયાની પ્રસૂતિ રજા મળવી જોઈએ. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે દત્તક બાળક કુદરતી બાળકથી અલગ નથી.

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે જે મહિલા કાયદેસર રીતે બાળકને દત્તક લે છે, અથવા કમિશનિંગ માતા, બાળકને દત્તક લેતી માતા અથવા કમિશનિંગ માતાને સોંપવામાં આવે તે તારીખથી 12 અઠવાડિયા સુધી માતૃત્વ લાભ મેળવવા માટે હકદાર રહેશે, જેમ કે કેસ હોઈ શકે.

બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે પરંપરાગત રીતે રક્ત સંબંધો દ્વારા આનુવંશિક સંબંધ પ્રાથમિક પદ્ધતિ હોવા છતાં, દત્તક લેવું પણ એટલું જ માન્ય છે. બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે ફક્ત જૈવિક પરિબળો પરિવારોને નિર્ધારિત કરતા નથી.

સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને પિતૃત્વ રજાને સામાજિક સુરક્ષા લાભ તરીકે માન્યતા આપતો કાયદો ઘડવા પણ કહ્યું હતું.

