TMCએ પૂર્વોતરને અલગ કરવાની ધમકી આપનારા ટુકડે-ટુકડે ગેન્ગનું સમર્થન કર્યું: PM મોદી

સિલીગુડીમાં ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા PM મોદીએ TMC પર પ્રહાર કર્યા હતા.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PTI)
Published : April 12, 2026 at 5:11 PM IST

કોલકાતા: ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં જ્યારે ઉત્તર બંગાળમાં ભારે વરસાદ બાદ ભૂસ્ખલન અને કુદરતી આફત આવી હતી ત્યારે કોલકાતામાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા અને મંત્રી ઉજવણીમાં ડૂબેલા હતા. વડાપ્રધાન મોદીએ સિલીગુડીમાં ચૂંટણી રેલી દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને TMCની ટીકા કરી હતી. રવિવારે સિલીગુડીમાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "જ્યારે ઉત્તર બંગાળના લોકો કુદરતી આફતને કારણે પરેશાન હતા ત્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા અને મંત્રી કોલકાતામાં તહેવાર મનાવવામાં વ્યસ્ત હતા." PM મોદીએ આરોપ લગાવ્યો કે તૃષ્ટીકરણની રાજનીતિથી પ્રેરિત થઇને તૃણમૂલ સિલીગુડી કોરિડોરની સુરક્ષા સાથે સમજૂતિ કરી રહી છે.

ઓક્ટોબર, 2025માં આખી રાત ભારે વરસાદ અને પહાડના અલગ અલગ ભાગમાં ભૂસ્ખલન થયું હતું. અચાનક આવેલા પૂરમાં લગભગ 25 લોકોના જીવ ગયા હતા અને ઘર અને જાનવર વહી ગયા હતા. આ આફત વચ્ચે, 5 ઓક્ટોબરે કોલકાતામાં દુર્ગા પૂજા કાર્નિવલ થયું હતું, તેના એક દિવસ બાદ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ અન્ય મંત્રીઓ સાથે ઉત્તર બંગાળના આફત પ્રભાવિત વિસ્તારનો પ્રવાસ કર્યો હતો.

સિલીગુડીમાં ચૂંટણી રેલી દરમિયાન PM મોદી (PTI)

હવે આ મુદ્દાને વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાની ચૂંટણી રેલીમાં ઉઠાવ્યો છે અને કહ્યું, "તૃણમૂલે જાણી જોઇને ઉત્તર બંગાળના વિકાસને નજરઅંદાજ કર્યો છે, તે વિસ્તારના લોકોને તમામ સેક્ટર-પરિવહન, પ્રવાસન અને ઉદ્યોગમાં નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે મોકલેલા ફંડને પુરી રીતે સિન્ડિકેટે હડપી લીધુ છે."

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, તૃણમૂલે ઉત્તર બંગાળ પર અલગ અલગ અન્યાય કર્યો છે. તૃણમૂલનો અર્થ દરેક સ્તર પર ભ્રષ્ટાચાર કરવો, જનતાને ડરાવવી, લોકોને નજરઅંદાજ કરવા, રાજકીય હિંસા કરવી, વિપક્ષી નેતાઓની હત્યા કરવી અને વિરોધીઓનો અવાજ દબાવવાનો છે. તે માત્ર આ જ કરતા રહે છે. જોકે, ભાજપના સત્તામાં આવ્યા બાદ તૃણમૂલના લૂંટારાઓને પુરી રીતે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવશે.

પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે, તૃણમૂલના શાસન દરમિયાન થયેલા દરેક ગુનાની પુરી તપાસ કરાવાશે.

સિલીગુડીમાં ચૂંટણી રેલી દરમિયાન PM મોદી (PTI)

પીએમ મોદીએ સિલીગુડી કોરિડોર વિશે પણ વાત કરી હતી અને પ્રહાર કર્યા હતા. પીએમ મોદીએ કહ્યું, "સિલીગુડી કોરિડોર માત્ર પશ્ચિમ બંગાળ માટે નહીં પણ આખા દેશની સુરક્ષા માટે સૌથી જરૂરી છે. પોતાની તૃષ્ટીકરણની રાજનીતિ માટે, તૃણમૂલે દેશની સુરક્ષા સાથે રમત રમી છે. 'ટુકડે-ટુકડે ગેન્ગ'એ સિલીગુડી કોરિડોરને તોડવાની ધમકી આપી હતી અને પૂર્વોત્તરને અલગ કરવાની વકીલાત કરી હતી; છતાં પણ, આ તે ગ્રુપ છે જેને તૃણમૂલ શરણ આપે છે અને ખુશ કરે છે. તૃણમૂલ સંસદમાં પણ તેમણે પોતાનું સમર્થન આપે છે."

વડાપ્રધાન મોદીએ વિશ્વાસ અપાવ્યો કે જો ભાજપ સત્તામાં આવે છે તો આ સ્થિતિને યોગ્ય કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાથી લઇને મહિલાઓની સુરક્ષા સુધી દરેક મુદ્દા પર વાત કરતા તેમણે ફરી એક વખત ભાજપના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં કરવામાં આવેલા વચનને યાદ કર્યા હતા.

સિલીગુડીમાં ચૂંટણી રેલી દરમિયાન PM મોદી (PTI)

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, "તૃણમૂલ છેલ્લા 15 વર્ષમાં પોતાના કામનો હિસાબ આપી શક્તિ નથી. આવું એટલા માટે કારણ કે તેમણે ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કઇ કર્યું નથી પછી તે ક્યા મોઢાથી સ્પષ્ટતા કરે? બંગાળના લોકો હવે તૃણમૂલ પાસે યોગ્ય હિસાબ માંગી રહ્યા છે. જ્યારે હું રાજ્યના અલગ અલગ ભાગમાં ફરું છું તો મને વારંવાર આ ભાવના- આ તસવીર જોવા મળે છે."

