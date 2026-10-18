'ભારત છોડો'ના આદેશ સામે અભિનેતા ઈમરાન ખાન કોર્ટના શરણે, બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં કરી અરજી
અભિનેતા ઈમરાન ખાને FRRO નોટિસને રદ કરાવવા માટે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી છે. તેમણે આ નોટિસને મનસ્વી, ગેરકાયદેસર અને બંધારણ વિરોધી ગણાવી છે.
Published : October 18, 2026 at 10:11 PM IST
હૈદરાબાદ: બોલિવૂડ અભિનેતા ઈમરાન ખાન મુંબઈમાં CJPના વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધા ત્યારથી ચર્ચામાં છે. તેમને તાજેતરમાં 'ફોરેનર્સ રિજનલ રજિસ્ટ્રેશન ઓફિસ' (FRRO) તરફથી એક નોટિસ મળી છે, જેમાં તેમને 28 ઓક્ટોબર સુધીમાં ભારત છોડી દેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. અભિનેતાએ હવે આ મામલે બોમ્બે હાઈકોર્ટના દ્વાર ખટખટાવ્યા છે અને આ પગલાને મનસ્વી, ગેરકાયદેસર અને બંધારણ વિરોધી ગણાવ્યું છે.
ANIના અહેવાલ મુજબ, અભિનેતાની કાનૂની ટીમ - જેનું નેતૃત્વ વકીલ ઝુલ્ફીકાર મેમન કરી રહ્યા છે - તેઓ હાઈકોર્ટ સમક્ષ આ બાબત રજૂ કરી શકે છે અને તાત્કાલિક સુનાવણીની વિનંતી કરી શકે છે.
પોતાની અરજીમાં ઈમરાન ખાને 14 ઓક્ટોબરની નોટિસને રદ કરવાની માંગ કરી છે. તેમનો તર્ક છે કે, નોટિસમાં એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી કે તેમણે 'ઈમિગ્રેશન એન્ડ ફોરેનર્સ એક્ટ' (Immigration and Foreigners Act)ની કઈ જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે, આ નોટિસ કોઈપણ પૂર્વ 'શો-કોઝ નોટિસ' આપ્યા વિના જારી કરવામાં આવી છે, જેના કારણે તેમને પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની તક મળી નથી.
અરજી મુજબ ઈમરાન ખાન 2006થી 'ઓવરસીઝ સિટિઝન ઓફ ઈન્ડિયા'નો દરજ્જો ધરાવે છે અને લગભગ બે વર્ષની ઉંમરથી ભારતમાં રહે છે. તેમણે ભારતમાં પોતાના શિક્ષણ, વ્યાવસાયિક કાર્ય અને પારિવારિક સંબંધોનો ઉલ્લેખ કરતા ભારત સાથેના પોતાના લાંબા સમયના જોડાણ પર ભાર મૂક્યો છે.
અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ઈમરાન ખાનને 15 ઓક્ટોબરે નોટિસ મળી હતી, જેમાં તેમને 28 ઓક્ટોબર સુધીમાં દેશ છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. દલીલ કરવામાં આવી છે કે નોટિસમાં કઈ કાનૂની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન થયું છે તેનો ઉલ્લેખ નથી, તેમ જ સત્તાવાળાઓએ કયા આધારે આ નિર્દેશ જારી કર્યો છે તેની પણ કોઈ વિગત આપવામાં આવી નથી.
અરજીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, ઈમરાન ખાનને તેમના પરિવારના સભ્યો સાથે 'યલો ગેટ પોલીસ સ્ટેશન' લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટના 10 ઓક્ટોબરે ગામદેવી પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની જોગવાઈઓ હેઠળ નોંધાયેલી FIR સાથે સંબંધિત છે. ઈમરાન ખાનનું કહેવું છે કે, આરોપો સાબિત થયા ન હોવા છતાં, એવું જણાય છે કે આ નોટિસ અગાઉની FIRના સંદર્ભમાં જારી કરવામાં આવી છે. અરજીમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, જ્યારે આ નોટિસ જારી કરવામાં આવી ત્યારે કોઈ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી ન હતી કે કોઈ આરોપો ઘડવામાં આવ્યા ન હતા.
અભિનેતા એવી પણ દલીલ કરે છે કે, ભારત છોડવાનો આદેશ તેમના માટે ગંભીર પરિણામો લાવી શકે છે. તેમણે આ પગલાને પડકાર્યું છે, તેને ગેરવાજબી ગણાવ્યું છે અને ભારપૂર્વક કહ્યું છે ક, તે તેમના કેસને લાગુ પડતી કાનૂની સુરક્ષાઓનું ઉલ્લંઘન કરે છે. તેમણે આ નોટિસ જારી કરવા પાછળના સંજોગો અને સમય પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે, જેમાં તેમની વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી જાહેર માંગણીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
અરજીમાં આ નોટિસને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે અને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે FRRO દ્વારા જે રેકોર્ડ અને દસ્તાવેજોના આધારે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, તેને જાહેર કરવામાં આવે. વધુમાં કોર્ટમાં આ મામલાનો ઉકેલ ન આવે ત્યાં સુધી, ઈમરાન ખાને કોઈપણ શિક્ષાત્મક પગલાં, જેમ કે ભારતમાંથી હાંકી કાઢવા કે દેશનિકાલ કરવા, બ્લેકલિસ્ટ કરવા, અથવા તેમના OCI રજિસ્ટ્રેશનને અસર કરતી કોઈપણ કાર્યવાહી સામે વચગાળાના રક્ષણની માંગ કરી છે.
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