હત્યાના કેસમાં 22 વર્ષ જેલવાસ ભોગવનાર નિર્દોષ જાહેર, ન્યાયમાં વિલંબ સામે સુપ્રીમ કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી
સિસ્ટમની કમીઓ પર આકરી ટિપ્પણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે હત્યાના આરોપમાં 22 વર્ષ જેલમાં વિતાવનારા એક વ્યક્તિને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે.
Published : August 6, 2026 at 12:28 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 12:40 PM IST
નવી દિલ્હી: સિસ્ટમની કમીઓ પર આકરી ટિપ્પણી કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે હત્યાના આરોપમાં 22 વર્ષ જેલમાં વિતાવનારા એક વ્યક્તિને નિર્દોષ જાહેર કર્યો છે. કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે તેની સજા "અત્યંત અવિશ્વસનીય" પ્રત્યક્ષદર્શીઓની જુબાની અને નબળી તપાસ પર આધારિત હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે એ પણ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું કે સમાજના હાંસિયામાં ધકેલાઇ ગયેલા વર્ગો ઘણીવાર ન્યાય મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય છે. વિલંબ અને ઉદાસીનતાને કારણે તેમની દાયકાઓની સ્વતંત્રતા બરબાદ થઇ જાય છે.
જસ્ટિસ જે.બી.પારડીવાલા અને જસ્ટિસ કે.વિનોદ ચંદ્રનની બેન્ચે 4 ઓગસ્ટના રોજ આ ચુકાદો આપ્યો હતો. બેન્ચ વતી ચુકાદો લખતા જસ્ટિસ ચંદ્રને જણાવ્યું હતું કે, "અમે તે આદેશથી ઘણા નિરાશ અને પરેશાન છીએ જેમાં 3,157 દિવસના વિલંબને માફ કરવાની અરજી ફગાવી દેવામાં આવી હતી. પરિણામે, કલમ 302 હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવેલી સજા (આજીવન કેદ) સામેની જેલ અપીલ ફગાવી દેવામાં આવી હતી. આદેશ પસાર થયો ત્યાં સુધીમાં, દોષિત પહેલાથી જ 12 વર્ષ જેલમાં વિતાવી ચૂક્યો હતો, અને બીજા 10 વર્ષ વીતી ગયા છે- જે કૂલ 22 વર્ષ બની ગયા છે."
બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે જ્યારે લોકશાહીના ત્રણ સ્તંભો દરેક નાગરિકને-ખાસ કરીને ગરીબ અને વંચિતોને કાનૂની સહાય પૂરી પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, ત્યારે બંધારણીય અદાલતોએ આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઇએ અને વધુ સંવેદનશીલ અભિગમ અપનાવવો જોઇએ.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે કોઇ વ્યક્તિને ફક્ત તેમની સજા સામે અપીલ દાખલ કરવામાં વિલંબને કારણે તેમના સૌથી મૂળભૂત અધિકાર-સ્વતંત્રતાથી વંચિત રાખી શકાય નહીં. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે ફક્ત ઉદાર દૃષ્ટિકોણ પૂરતો નથી; સક્રિય અભિગમ પણ જરૂરી છે-એટલે કે જ્યારે કોઇ દોષી અપીલ દ્વારા ન્યાય માંગે છે, ત્યારે વિલંબ ગમે તેટલો લાંબો હોય તેને માફ કરવો જોઇએ. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે આ કેસ સંવેદનશીલતાના અભાવથી ઉદ્દભવતી ચિંતાઓને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે. બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે ત્રણ વ્યક્તિઓને માર મારવામાં આવ્યા હતા; એક વ્યક્તિને ફક્ત શંકાના આધારે અટકાયતમાં લેવામાં આવી હતી, અને 'થર્ડ-ડિગ્રી' પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને કબૂલાત મેળવવામાં આવી હતી.
બેન્ચે અવલોકન કર્યું, "ટ્રાયલ કોર્ટ પુરાવાઓનું યોગ્ય રીતે મૂલ્યાંકન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું અને હાઇકોર્ટ ફક્ત નિકાલ કરાયેલા કેસોની સંખ્યા વધારવાની ચિંતા કરતી દેખાઇ રહી જ્યારે હાઇકોર્ટ મૂક પ્રેક્ષક બની રહી હતી." આખરે કોઇ પણ વિશ્વસનીય પુરાવા વિના વ્યક્તિના જીવનના 22 વર્ષ વેડફાયા હતા. અર્જુન જાનીની અપીલને મંજૂરી આપતા, બેન્ચે કહ્યું: "અમે ઓડિશાના કોરાપુટ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તામંડળને જિલ્લા કલેક્ટરના નેતૃત્ત્વ હેઠળના જિલ્લા વહીવટીતંત્રની સહાયથી અપીલકર્તાના પુનર્વાસ અથવા પુનર્વસન માટે પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ."
બેન્ચે ટિપ્પણી કરી કે તેને પ્રત્યક્ષદર્શીની જુબાની નબળી અને અત્યંત અવિશ્વસનીય લાગી હતી; તે કોઈ ચોક્કસ નિષ્કર્ષ પર લઈ જઈ શકાતી નથી કે આરોપીએ જ ત્રણ મહિલાઓની હત્યા કરી હતી. બેન્ચે નોંધ્યું કે આરોપી પર ત્રણ હત્યાનો આરોપ હોવા છતાં, તેને ફક્ત એક માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "અમારા મતે, ફરિયાદ પક્ષના કેસમાં નોંધપાત્ર ખામીઓ હતી, અને અમે ટ્રાયલ કોર્ટના ફક્ત એક સાક્ષીની જુબાનીના આધારે દોષિત ઠેરવવાના નિર્ણય અંગે ગંભીર શંકા રાખીએ છીએ, જે સંજોગોમાં ખૂબ જ અવિશ્વસનીય લાગે છે. તેથી, અમે ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદાને બાજુ પર રાખીએ છીએ અને આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કરીએ છીએ."
મૃતકોમાં ત્રણ મહિલાઓ - કમલા, સોનબારી અને રત્નાઈ - હતી જે આ વિસ્તારમાં અલગ-અલગ ઘરમાં રહેતી હતી. સાક્ષીઓ પણ સ્થાનિક રહેવાસીઓ હતા. પ્રત્યક્ષદર્શીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આરોપીને રત્નાઈને મારતા જોયો હતો; તેણે બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ આરોપી દ્વારા ધમકી આપવામાં આવ્યા બાદ ડરથી ભાગી ગઈ હતી. બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે તે સ્પષ્ટ નથી કે તેણીએ આ ભયાનક ઘટના વિશે તાત્કાલિક જાણ કરી હતી કે નહીં. બીજા દિવસે સવારે, જ્યારે ઘરે પરત ફર્યો, ત્યારે તેણીએ ગુનાના કથિત સ્થળે કેટલાક ગ્રામજનોને ભેગા થયેલા જોયા હતા.
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે, "આરોપીને ફક્ત પ્રત્યક્ષદર્શીની જુબાનીના આધારે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો - જે સ્વાભાવિક રીતે ખોટું નથી - પરંતુ આ ત્યારે જ માન્ય છે જ્યારે જુબાની વિશ્વસનીય, અન્ય સંજોગો સાથે સુસંગત હોય અને કોર્ટનો વિશ્વાસ પ્રેરિત કરે; જ્યારે ગંભીર વિસંગતતાઓ ઘટનાની ઘટના પર જ શંકા પેદા કરે ત્યારે નહીં."
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