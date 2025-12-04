એસિડ એટેક કેસ: સુપ્રીમ કોર્ટના CJI એ કહ્યું કે 'પીડિતોને ન્યાયમાં વિલંબ એ સિસ્ટમની મજાક'
સુપ્રીમ કોર્ટે એસિડ એટેક કેસ પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું અને દૈનિક ટ્રાયલને ટેકો આપ્યો.
નવી દિલ્હી: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્ય કાંતે ગુરુવારે જ્યારે જાણ કરી કે 2009 ના એસિડ એટેક કેસની ટ્રાયલ પેન્ડિંગ છે ત્યારે તેને સિસ્ટમની મજાક ગણાવી. તેમને એ જાણીને આઘાત લાગ્યો કે એવા કિસ્સાઓ છે જેમાં મહિલાઓને એસિડ પીવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
CJI એ આવા કેસોમાં દૈનિક ટ્રાયલને ટેકો આપ્યો અને મહિલાઓ સામેના આવા ગુનાઓ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, કહ્યું કે કોઈ પણ કોર્ટે તેમના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવવી જોઈએ નહીં.
આ કેસ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્ય કાંત અને ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચીની બનેલી બેન્ચ સમક્ષ આવ્યો. સુનાવણી દરમિયાન, CJI એ એસિડ એટેક પીડિત શાહીન મલિકને બેન્ચ સમક્ષ પોતાના વિચારો રજૂ કરવાની મંજૂરી આપી. CJI એ કહ્યું, "જો તમે કંઈક કહેવા માંગતા હો, તો તમારું સ્વાગત છે. કૃપા કરીને બોલો. તમે આટલા બધા માર્ગે આવ્યા છો; અમે તમને સાંભળવા માંગીએ છીએ."
પીઆઈએલ દાખલ કરનાર અરજદારે ન્યાય મેળવવા માટે પોતાની અગ્નિપરીક્ષાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, ૨૦૦૯માં તેના પર એસિડથી હુમલો થયો હતો અને ૨૦૧૩ સુધી તેને ન્યાયની કોઈ આશા નહોતી.
સીજેઆઈએ પૂછ્યું, "શું તમારા પર હુમલો કરનાર હુમલાખોરોને સજા થઈ છે?" મહિલાએ જવાબ આપ્યો, "ના," અને કહ્યું કે ટ્રાયલ દિલ્હીની રોહિણી કોર્ટમાં ચાલી રહી છે અને અંતિમ દલીલના તબક્કામાં છે.
બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે ટ્રાયલ હરિયાણાથી દિલ્હી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે. સીજેઆઈએ અરજદારને આ મામલે અરજી દાખલ કરવા કહ્યું, "૨૦૦૯ની ટ્રાયલ હજુ સુધી કેમ પૂર્ણ થઈ નથી?"
અરજદારના વકીલે બેન્ચને જાણ કરી કે આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો છે. બેન્ચે કહ્યું કે આ કેસમાં ટ્રાયલ દરરોજ થવી જોઈએ, અને જો રાષ્ટ્રીય રાજધાની આ પડકારોનો જવાબ આપી શકતી નથી, તો દેશમાં કોણ આપશે?
સીજેઆઈએ આ મામલે ન્યાયિક પ્રણાલીના પ્રતિભાવ પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરી. અરજદારે યાદ કર્યું કે હરિયાણામાં ફરજ બજાવતા ન્યાયિક અધિકારી ડૉ. પરમિન્દર કૌરે તેમનો કેસ ફરીથી ખોલવામાં મદદ કરી હતી અને ત્યારથી તેઓ તેમનો કેસ લડી રહ્યા છે.
મહિલાએ કહ્યું કે તે ફક્ત પોતાની કાનૂની લડાઈ જ નહીં પરંતુ અન્ય એસિડ હુમલાના પીડિતો માટે પણ કામ કરી રહી છે અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી છે.
તેણીએ કહ્યું કે જ્યારે એસિડ હુમલાના દાઝી જવાના નિશાન તેના ચહેરા પર દેખાય છે, ત્યારે એવા કિસ્સાઓ પણ છે જ્યાં પીડિતોને એસિડ પીવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે અને તેમને અપંગતા પેન્શન જેવા કોઈ લાભ મળતા નથી. CJI એ કહ્યું કે તેઓ આજે તેમની અરજી પર નોટિસ જારી કરશે.
CJI એ કહ્યું કે ગઈકાલે રાત્રે તેમની અરજી વાંચતી વખતે, તેઓ એ જાણીને ચોંકી ગયા કે પીડિતોને એસિડ પીવા માટે મજબૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે, કારણ કે તેમણે આવી ઘટના વિશે ક્યારેય સાંભળ્યું ન હતું. CJI એ પૂછ્યું, "જો કોઈને એસિડ પીવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે, તો તે વ્યક્તિ કેવી રીતે બચી શકે?"
અરજદારે જણાવ્યું કે કેટલાક પીડિતો ચાલી શકતા નથી અને તેમને નિયમિત હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવા પડે છે, અને તેમના ખોરાકના નળીઓ કૃત્રિમ નળીઓથી બદલવામાં આવ્યા છે, અને તેઓ ખાવા માટે અસમર્થ છે.
સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ પ્રતિવાદી આ અરજીનો વિરોધ કરી શકે નહીં અને તેને અપંગતા ગણવાનું સૂચન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે આ કેસોને અપંગતા કાયદા હેઠળ આવરી લેવા જોઈએ. મહેતાએ કહ્યું, "તમે તેનું અર્થઘટન કરી શકો છો, નહીં તો હું ખાતરી કરીશ કે તેમાં સુધારો થાય."
સીજેઆઈએ કહ્યું, "જો તમારા તરફથી કોઈ સકારાત્મક કાર્યવાહી થાય છે. થોડી સ્પષ્ટતા... કૃપા કરીને ધ્યાનમાં લો કે આ બધા કેસ ખાસ અદાલતોમાં ચલાવવા જોઈએ." મહેતા સંમત થયા કે કેસ દૈનિક ધોરણે ચલાવવા જોઈએ.
સીજેઆઈએ કહ્યું કે ન્યાયિક બાજુથી, તેઓ એક સમયરેખા નક્કી કરી શકે છે અને હાઇકોર્ટને ખાસ અદાલતો નિયુક્ત કરવા માટે નિર્દેશ આપી શકે છે, જેને કેન્દ્ર સૂચિત કરી શકે છે. સીજેઆઈએ કહ્યું, "આ સિસ્ટમની મજાક છે, 2009 ની પીડિતા..."
મહેતાએ કહ્યું કે આરોપી સાથે તે જ ક્રૂરતાથી વ્યવહાર કરવો જોઈએ જે રીતે તેણે આ ગુનો કર્યો હતો. CJI એ કહ્યું, "ચોક્કસપણે, કોઈપણ અદાલતે આ લોકો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખવી જોઈએ નહીં... સિસ્ટમે તેમનો જવાબ આપવો જોઈએ..."
બેન્ચે કહ્યું, "નોટિસ જારી કરો. કોર્ટમાં હાજર SG એ નોટિસ સ્વીકારી છે. તેમણે આ અરજીમાં ઉઠાવવામાં આવેલી ચિંતાઓને પણ સંબોધિત કરી છે." બેન્ચે તમામ હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલોને એસિડ હુમલાના પીડિતોના કેસોમાં પેન્ડિંગ ટ્રાયલની વિગતો પૂરી પાડવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો. એસિડ હુમલાના પીડિતો પરના સમગ્ર ભારતમાં ડેટા અંગે, બેન્ચે આ મામલાની સુનાવણી ચાર અઠવાડિયા પછી સુનિશ્ચિત કરી.
